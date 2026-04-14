BBMB को लेकर केंद्र का नया नोटिफिकेशन, विपक्ष बोला - "हरियाणा की हिस्सेदारी ख़त्म करने की साज़िश"
भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को लेकर जारी केंद्र सरकार के नए गजट नोटिफिकेशन को विपक्ष ने हरियाणा विरोधी करार दिया है.
Published : April 14, 2026 at 10:34 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 10:53 PM IST
नई दिल्ली/चंडीगढ़ : पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को लेकर जारी केंद्र सरकार के नए गजट नोटिफिकेशन को पूरी तरह हरियाणा विरोधी करार दिया है. पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ तो बाकायदा बोर्ड के नियम बनाए गए थे. इन नियमों में हरियाणा के हितों का ध्यान रखते हुए कई प्रावधान किए गए थे.
"हरियाणा के अधिकारों से खिलवाड़ की आशंका": जैसे कि बोर्ड में सिंचाई का मेंबर हरियाणा से होगा, पावर का सदस्य पंजाब से होगा और अध्यक्ष हिमाचल का नहीं होगा. अब नए फैसले में कहा गया है कि किसी भी पद पर, किसी भी प्रदेश का सदस्य विराजमान हो सकता है. इससे हरियाणा के अधिकारों से खिलवाड़ की आशंका है, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है. हुड्डा ने कहा कि "एक तरफ तो बीजेपी सरकार हरियाणा को एसवाईएल का पानी नहीं दिलवा रही और दूसरी तरफ भाखड़ा के पानी और मैनेजमेंट बोर्ड की नौकरियों में भी हरियाणा के हितों की लगातार अनदेखी हो रही है. सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि प्रदेश की भाजपा सरकार इसपर मौन धारण किए बैठी है. उन्होंने आगे कहा कि "जब बीबीएमबी में हरियाणा के कोटे की भर्तियों को भी खत्म किया गया था, तब भी प्रदेश सरकार ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई थी."
"हरियाणा की जनता के साथ विश्वासघात" : एसवाईएल को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि "कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में फैसला सुना चुकी है. कई साल से हरियाणा और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार है. बावजूद इसके हरियाणा को उसके हक का पानी दिलवाने के लिए दोनों ही सरकार कोई कोशिश नहीं कर रही हैं. ये हरियाणा की जनता के साथ विश्वासघात है."
"घोटाला करने की सरकार की मंशा": मंडियों में खरीद नहीं होने पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि "सरकार ने किसानों को पोर्टल और शर्तों के जाल में उलझा के रखा है. अपनी फसल बेचने के लिए किसान को पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जबकि सीजन के टाइम पोर्टल हमेशा ठप हो जाता है. उसके बाद फिर गेट पास कटता है, जो रेजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से कट ही नहीं पाता. अगर कई-कई दिन की माथापच्ची के बाद ये काम हो जाता है तो उसके बाद बायोमेट्रिक, ट्रैक्टर नंबर, वेरिफिकेशन और गारंटर जैसी अनगिनत शर्तें किसानों से पूरी करवाई जाती हैं. यानी सरकार ने किसानों को एमएसपी से वंचित करने का एक पूरा तंत्र तैयार कर रखा है. खरीद से ज्यादा सरकार की मंशा घोटाला करने की नजर आती है क्योंकि पिछले सीजन में भी सरकार ने धान खरीद में घोटाला किया, फिर आलू खरीद में और अब गेहूं व सरसों में भी ऐसी ही साजिशें नजर आ रही हैं."
"हरियाणा की हिस्सेदारी खत्म करने की साज़िश" : वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने बीबीएमबी में हरियाणा के अधिकारियों की हिस्सेदारी ख़त्म करने की साजिश को अमलीजामा पहना दिया है. केंद्र की सरकार ने बीबीएमबी के नियमों में जो संशोधन किए थे, उनको मंगलवार से लागू कर दिया है. हमने पहले भी जब बीबीएमबी के नियमों में संशोधन किए थे, तब भी इसका पुरजोर विरोध किया था. अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड के नियमों में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किए गए हालिया संशोधन (14 अप्रैल 2026 को अधिसूचित) से हरियाणा को मुख्य नुकसान ये है कि बोर्ड के सबसे महत्वपूर्ण पद मेंबर (सिंचाई) पर हरियाणा के अधिकारियों की अनिवार्य/गारंटीड प्रतिनिधित्व खत्म हो गया है. पहले के नियम 1974 के तहत मेंबर (सिंचाई) का पद हमेशा हरियाणा कैडर के अधिकारी को दिया जाता था. ये परंपरा भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं के जल व बिजली प्रबंधन में हरियाणा के हितों की सीधी सुरक्षा करती थी. लेकिन अब नए नियम के तहत दोनों (मेंबर सिंचाई और मेंबर पावर पंजाब से) पूरे भारत के अधिकारियों के लिए खोल दिए गए हैं. न्यूनतम योग्यता बहुत सख्त कर दी गई है. 20 साल का अनुभव, चीफ इंजीनियर स्तर का पद, और पिछले 10 साल में कम से कम 5 साल प्रमुख सिंचाई प्रणालियां या विद्युत अवसंरचना में जैसे प्रावधान रखे गए हैं. अगर उपयुक्त हरियाणा का अधिकारी नहीं मिला तो दूसरे राज्य या केंद्र के अधिकारी लगाए जाएंगे.
"हरियाणा के हितों की अनदेखी का खतरा": उन्होंने आगे कहा कि "नए नियम लागू होने के बाद बोर्ड में हरियाणा का प्रभाव और वोटिंग पावर खत्म हो जाएगा. मेंबर (सिंचाई) बोर्ड की बैठकों में हरियाणा के सिंचाई हितों (भाखड़ा मुख्य नहर से पानी की निकासी, रिजर्वायर स्तर, सूखे/बाढ़ की स्थिति) की पैरवी करता था. अब अगर गैर-हरियाणा अधिकारी आ गया तो हरियाणा के हितों की अनदेखी का खतरा बढ़ जाएगा. जल प्रबंधन पर केंद्र का अधिक नियंत्रण होगा क्योंकि बीबीएमबी पानी और बिजली का मासिक/साप्ताहिक वितरण तय करता है. ऐसे में अगर ग़ैर बीजेपी सरकार हरियाणा में बनती है तो बीजेपी उस सरकार को नुक़सान पहुंचाने की मानसिकता से हरियाणा के पानी में कटौती करेगी. हरियाणा कृषि-प्रधान राज्य है और भाखड़ा-ब्यास से मिलने वाला पानी उसकी सिंचाई का मुख्य स्रोत है. प्रतिनिधित्व कम होने से केंद्र/अन्य राज्यों के हित ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं. सबसे बड़ा नुकसान प्रशासनिक नियंत्रण का है जिसके ख़त्म होने के बाद बीबीएमबी पर हरियाणा का दावा पूरी तरह से शून्य हो जाएगा."
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