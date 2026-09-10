ETV Bharat / state

कानपुर में पुराने गंगा पुल के पास 4 लेन का पुल बन रहा; फरवरी 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य

निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करते जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर से शुक्लागंज, उन्नाव को जोड़ने वाले निर्माणाधीन 4 लेन पुल का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया. पुल का निर्माम फरवरी 2026 में शुरू किया गया था. अब तक करीब 15 प्रतिशत काम हो चुका है. बाकी का काम फरवरी 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है. जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सेतु निगम द्वारा करीब 235 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि शहर में इस समय शुक्लागंज, उन्नाव के रास्ते लखनऊ जाने के लिए केवल जाजमऊ गंगापुल का ही विकल्प बचा है. राहगीर चाहते हैं सैकड़ों सालों से गंगा पर जो पुल बना था और क्षतिग्रस्त हुआ है, वह जल्द से जल्द शुरू हो जाए. इसी को लेकर जिलाधिकारी ने पुल का निरीक्षण किया है. जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) निरीक्षण के दौरान डीएम ने परियोजना की भौतिक प्रगति, पिलर निर्माण एवं आगे की कार्ययोजना की जानकारी ली. अफसरों ने बताया प्रस्तावित फोर लेन सेतु की कुल लंबाई 1,196 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर होगी. सेतु के लिए कुल 24 पिलर बनाए जाने हैं, जिनमें से 14 पिलर पर प्रारंभिक संरचनात्मक कार्य किया जा चुका है. मौजूदा समय में गंगा का जलस्तर बढ़ा होने के कारण नदी क्षेत्र में निर्माण कार्य अभी प्रभावित है.