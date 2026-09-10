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कानपुर में पुराने गंगा पुल के पास 4 लेन का पुल बन रहा; फरवरी 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य

1,196 मीटर लंबे सेतु से मध्य कानपुर को शुक्लागंज-उन्नाव होते हुए लखनऊ की बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.

निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करते जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह.
निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करते जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 1:10 PM IST

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कानपुर: शहर से शुक्लागंज, उन्नाव को जोड़ने वाले निर्माणाधीन 4 लेन पुल का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया. पुल का निर्माम फरवरी 2026 में शुरू किया गया था. अब तक करीब 15 प्रतिशत काम हो चुका है. बाकी का काम फरवरी 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है.

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सेतु निगम द्वारा करीब 235 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि शहर में इस समय शुक्लागंज, उन्नाव के रास्ते लखनऊ जाने के लिए केवल जाजमऊ गंगापुल का ही विकल्प बचा है. राहगीर चाहते हैं सैकड़ों सालों से गंगा पर जो पुल बना था और क्षतिग्रस्त हुआ है, वह जल्द से जल्द शुरू हो जाए. इसी को लेकर जिलाधिकारी ने पुल का निरीक्षण किया है.

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

निरीक्षण के दौरान डीएम ने परियोजना की भौतिक प्रगति, पिलर निर्माण एवं आगे की कार्ययोजना की जानकारी ली. अफसरों ने बताया प्रस्तावित फोर लेन सेतु की कुल लंबाई 1,196 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर होगी. सेतु के लिए कुल 24 पिलर बनाए जाने हैं, जिनमें से 14 पिलर पर प्रारंभिक संरचनात्मक कार्य किया जा चुका है. मौजूदा समय में गंगा का जलस्तर बढ़ा होने के कारण नदी क्षेत्र में निर्माण कार्य अभी प्रभावित है.

जलस्तर कम होते ही निर्माण कार्य दोबारा तेज किया जाएगा. जिलाधिकारी ने राज्य सेतु निगम के अफसरों को निर्देश दिए जलस्तर सामान्य होते ही पर्याप्त संसाधन और मैनपावर लगाकर निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए परियोजना को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाए.

डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह सेतु कानपुर और उन्नाव के बीच आवागमन को सुगम बनाने की महत्वपूर्ण परियोजना है. इसके पूरे होने से कानपुर के लोगों को शुक्लागंज और उन्नाव होते हुए लखनऊ की ओर बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. उन्होंने जलस्तर कम होते ही निर्माण कार्य में तेजी लाने और परियोजना को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए.

पुराना गंगा पुल लंबे समय से कानपुर की पहचान और हेरिटेज का हिस्सा रहा है. क्षतिग्रस्त होने के कारण साल 2021 से इस पुल पर आवागमन बंद है. पुराने पुल के बगल में ही नया फोर लेन सेतु बनाया जा रहा है.

इसके तैयार होने से मध्य कानपुर से शुक्लागंज और उन्नाव की ओर आवागमन सुगम होगा तथा शुक्लागंज-उन्नाव होते हुए लखनऊ की ओर जाने वाले यातायात को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. कानपुर और उन्नाव के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांस गंगा क्षेत्र में एक अन्य पुल परियोजना पर भी काम किया जा रहा है.

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