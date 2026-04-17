मई में रांची से उड़ानों का विस्तार, तीन बड़े शहरों के लिए बढ़ाई गई हवाई कनेक्टिविटी
रांची से हवाई उड़ानों में दोगुना इजाफा हुआ है. जिसके तहत मुंबई, नई दिल्ली और हैदराबाद के लिए नई सीधी नई फ्लाइट्स का संचालन होगा.
Published : April 17, 2026 at 2:27 PM IST
रांची: बढ़ती यात्रियों की संख्या और समर सीजन की भीड़ को देखते हुए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है. मई महीने में यहां से चार अतिरिक्त उड़ानों का संचालन शुरू होगा, जिससे मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है.
1 मई से 29 मई के बीच सेवा का संचालन
सबसे पहले बात मुंबई रूट की करें तो इंडिगो एयरलाइंस इस रूट पर एक विशेष समर फ्लाइट शुरू करने जा रही है. यह सेवा 1 मई से 29 मई के बीच संचालित होगी और सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उपलब्ध रहेगी. तय समय के मुताबिक, यह विमान सुबह मुंबई से उड़ान भरकर पूर्वाह्न में रांची पहुंचेगा और थोड़े अंतराल के बाद फिर मुंबई के लिए रवाना हो जाएगा.
गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की संख्या में इजाफा
गर्मी की छुट्टियों के दौरान इस रूट पर यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है. ऐसे में इस अतिरिक्त उड़ान से टिकट की उपलब्धता बेहतर होगी और किराए पर भी नियंत्रण रहने की उम्मीद है. इधर, एयर इंडिया भी पीछे नहीं है. एयरलाइन ने रांची से तीन प्रमुख शहरों के लिए अतिरिक्त सेवाएं शुरू करने का फैसला लिया है. इनमें मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद शामिल हैं. एयर इंडिया की नई उड़ानें अलग-अलग समय स्लॉट में संचालित होंगी, जिससे यात्रियों को अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा का विकल्प मिलेगा.
मुंबई के लिए शाम के वक्त नई फ्लाइट
मुंबई के लिए शाम के समय नई फ्लाइट उपलब्ध होगी जबकि दिल्ली के लिए सुबह की सेवा जोड़ी गई है. वही हैदराबाद के लिए दोपहर के समय सीधी उड़ान शुरू की जा रही है. इन सेवाओं के शुरू होने से खासकर बिजनेस ट्रैवलर्स और आपात यात्रा करने वाले लोगों को फायदा होगा.
यात्रियों की संख्या में हो रहा है इजाफा
एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में रांची एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है. इसी को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी सेवाओं का विस्तार किया है. गर्मी के मौसम में यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है. इसे देखते हुए एयरलाइंस कंपनियों ने अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने का निर्णय लिया है. इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा मिलेगी.
मजबूत होगा रांची का हवाई नेटवर्क
नई उड़ानों के शुरू होने से रांची का हवाई नेटवर्क और मजबूत होगा. इसके साथ ही राज्य के यात्रियों को देश के बड़े शहरों तक पहुंचने में अब पहले से अधिक विकल्प मिलेंगे, जो आने वाले समय में यातायात के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.
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