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मई में रांची से उड़ानों का विस्तार, तीन बड़े शहरों के लिए बढ़ाई गई हवाई कनेक्टिविटी

रांची: बढ़ती यात्रियों की संख्या और समर सीजन की भीड़ को देखते हुए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है. मई महीने में यहां से चार अतिरिक्त उड़ानों का संचालन शुरू होगा, जिससे मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है.

1 मई से 29 मई के बीच सेवा का संचालन

सबसे पहले बात मुंबई रूट की करें तो इंडिगो एयरलाइंस इस रूट पर एक विशेष समर फ्लाइट शुरू करने जा रही है. यह सेवा 1 मई से 29 मई के बीच संचालित होगी और सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उपलब्ध रहेगी. तय समय के मुताबिक, यह विमान सुबह मुंबई से उड़ान भरकर पूर्वाह्न में रांची पहुंचेगा और थोड़े अंतराल के बाद फिर मुंबई के लिए रवाना हो जाएगा.

गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की संख्या में इजाफा

गर्मी की छुट्टियों के दौरान इस रूट पर यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है. ऐसे में इस अतिरिक्त उड़ान से टिकट की उपलब्धता बेहतर होगी और किराए पर भी नियंत्रण रहने की उम्मीद है. इधर, एयर इंडिया भी पीछे नहीं है. एयरलाइन ने रांची से तीन प्रमुख शहरों के लिए अतिरिक्त सेवाएं शुरू करने का फैसला लिया है. इनमें मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद शामिल हैं. एयर इंडिया की नई उड़ानें अलग-अलग समय स्लॉट में संचालित होंगी, जिससे यात्रियों को अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा का विकल्प मिलेगा.

मुंबई के लिए शाम के वक्त नई फ्लाइट

मुंबई के लिए शाम के समय नई फ्लाइट उपलब्ध होगी जबकि दिल्ली के लिए सुबह की सेवा जोड़ी गई है. वही हैदराबाद के लिए दोपहर के समय सीधी उड़ान शुरू की जा रही है. इन सेवाओं के शुरू होने से खासकर बिजनेस ट्रैवलर्स और आपात यात्रा करने वाले लोगों को फायदा होगा.