छत्तीसगढ़ में फायर एनओसी की नई गाइडलाइन बनी हॉस्पिटलों के लिए सिरदर्द, इलाज से ज्यादा कागज़ी कार्रवाई में उलझे डॉक्टर

छत्तीसगढ़ में फायर एनओसी की नई गाइडलाइन से परेशानी पैदा हो रही है. पढ़िए ये रिपोर्ट

AHPI President Dr. Rakesh Gupta
एएचपीआई अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 4, 2026 at 10:50 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र (फायर एनओसी) को लेकर लागू की गई नई गाइडलाइन अब मरीजों के इलाज से ज्यादा क्लिनिक और अस्पताल संचालकों की परेशानी बनती जा रही है. सिंगल क्लिनिक से लेकर बड़े अस्पतालों तक पर हर साल फायर एनओसी लेने और महंगे थर्ड पार्टी ऑडिट की अनिवार्यता ने स्वास्थ्य सेवाओं को गंभीर संकट में डाल दिया है. इससे कई तरह की परेशानी पैदा हो रही है.

एकल क्लिनिक से मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल तक पर एक जैसा नियम

25 नवंबर 2025 को जारी अधिसूचना के तहत छत्तीसगढ़ में डॉक्टर के छोटे क्लिनिक और बड़े अस्पतालों पर समान फायर एनओसी नियम लागू कर दिए गए हैं.स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का कहना है कि सीमित संसाधनों वाले क्लिनिक और छोटे नर्सिंग होम के लिए बड़े अस्पतालों जैसे नियम लागू करना अव्यावहारिक और अन्यायपूर्ण है.

Fire NOC is causing problems in Chhattisgarh
फायर एनओसी पर छत्तीसगढ़ में बढ़ी परेशानी (ETV BHARAT)

थर्ड पार्टी ऑडिट बना आर्थिक बोझ

नई व्यवस्था में अग्निशमन विभाग द्वारा अधिकृत थर्ड पार्टी ऑडिटर से निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है. क्लिनिक और अस्पतालों से लगभग 10 रुपये प्रति वर्ग फुट (जीएसटी अलग) शुल्क लिया जा रहा है, जिससे औसत 200 बिस्तरों वाले अस्पताल को हर साल करीब 4 लाख रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं. छत्तीसगढ़ चैप्टर एएचपीआई अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता का कहना है कि यह खर्च सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं की लागत बढ़ाने वाला है.

New guidelines for fire NOC
फायर एनओसी की नई गाइडलाइन पर एतराज (ETV BHARAT)

फायर एनओसी नहीं तो लाइसेंस नहीं

फायर एनओसी के बिना स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत क्लिनिक, नर्सिंग होम और अस्पतालों का संचालन लाइसेंस नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है.नतीजा यह है कि कई स्वास्थ्य संस्थान कानूनी असमंजस में फंसे हैं, या तो भारी खर्च उठाएं या फिर मरीजों का इलाज बंद करने की नौबत आए.

पहले से बने क्लिनिक और हॉस्पिटल सबसे ज्यादा प्रभावित

विशेष रूप से पुराने और पहले से निर्मित क्लिनिक एवं अस्पताल नई गाइडलाइन के अनुरूप संरचनात्मक बदलाव करने में असमर्थ हैं.आर्थिक दबाव और तकनीकी जटिलताओं के कारण कई छोटे क्लिनिक और नर्सिंग होम बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं, जिसका सीधा असर आम मरीजों पर पड़ रहा है.

मरीजों के इलाज पर मंडराने लगा संकट

डॉ राकेश गुप्ता मानना है कि यदि छोटे क्लिनिक और नर्सिंग होम बंद होते हैं तो सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुलभ इलाज की व्यवस्था कमजोर पड़ेगी और आम नागरिक को समय पर स्वास्थ्य सुविधा मिलना मुश्किल हो जाएगा.

मध्यप्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में छोटे अस्पतालों और क्लिनिकों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन और लंबी वैधता अवधि जैसे व्यावहारिक प्रावधान लागू हैं. वहीं छत्तीसगढ़ में हर साल महंगे ऑडिट और नवीनीकरण की बाध्यता स्वास्थ्य तंत्र पर अतिरिक्त दबाव बना रही है- डॉ राकेश गुप्ता ,अध्यक्ष,एएचपीआई,छत्तीसगढ़ चैप्टर

नियमों के युक्तिकरण की मांग तेज

क्लिनिक और अस्पताल संचालकों ने मांग की है कि फायर एनओसी की वैधता अवधि को नर्सिंग होम एक्ट के लाइसेंस के समान 5 वर्ष किया जाए. साथ ही थर्ड पार्टी ऑडिट शुल्क का युक्तिकरण कर छोटे क्लिनिक और नर्सिंग होम को राहत दी जाए.

सरकार से तत्काल दखल की अपील

छत्तीसगढ़ चैप्टर एएचपीआई अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता का कहना है कि यदि समय रहते नियमों में सुधार नहीं किया गया, तो छत्तीसगढ़ में निजी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है. जनहित में सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर क्लिनिक-हॉस्पिटलों को राहत देने की मांग की जा रही है.

CG HOSPITAL OPERATORS
छत्तीसगढ़ में फायर एनओसी
छत्तीसगढ़ चैप्टर एएचपीआई
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग
NEW FIRE NOC GUIDELINES

