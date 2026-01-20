ऑक्सीजन की कमी कैसे बनती है कैंसर की ताकत?, एम्स भोपाल में हाइपोक्सिया पर नया खुलासा
हाइपोक्सिया किस तरह कैंसर की प्रगति, उपचार, प्रतिरोध और ट्यूमर माइक्रोएनवायरनमेंट को प्रभावित करता है. भविष्य में इलाज की कैसे खोल सकता है नई राह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 6:06 PM IST|
Updated : January 20, 2026 at 6:52 PM IST
भोपाल: देश में कैंसर उपचार की जटिल चुनौतियों में एक बड़ी वजह ट्यूमर के भीतर आक्सीजन की कमी यानी हाइपोक्सिया है. इसी अहम विषय पर एम्स भोपाल में आयोजित चौथे रिसर्च डे के दौरान एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पुस्तक का विमोचन किया गया. यह पुस्तक बताती है कि हाइपोक्सिया किस तरह कैंसर की प्रगति, उपचार, प्रतिरोध और ट्यूमर माइक्रोएनवायरनमेंट को प्रभावित करता है और भविष्य में इलाज की नई राह कैसे खोल सकता है.
आक्सीजन की कमी से आक्रामक हो जाता है कैंसर
इस पुस्तक को जैव रसायन विभाग के डॉ. सुखेस मुखर्जी और प्रोफेसर जगत प्रकाश कंवर द्वारा संपादित की गई है. इसमें बताया गया है कि ट्यूमर के भीतर आक्सीजन की कमी कैंसर की आक्रामकता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाती है. हाइपोक्सिया के कारण कैंसर कोशिकाएं रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के प्रति अधिक प्रतिरोधी बन जाती हैं. इसमें हाइपोक्सिया-इंड्यूसिबल फैक्टर की भूमिका को विस्तार से समझाया गया है, जो कैंसर कोशिकाओं को जीवित रहने और फैलने में मदद करता है.
इसलिए जटिल हो जाता है कैंसर का ईलाज
पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि हाइपोक्सिया किस तरह टी सेल, एनके सेल और डेंड्रिटिक सेल जैसी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को कमजोर कर एक इम्यूनोसप्रेसिव ट्यूमर माइक्रोएनवायरनमेंट तैयार करता है. इसके साथ ही कैंसर स्टेम सेल के संरक्षण को बढ़ावा देता है, जिससे बीमारी और जटिल हो जाती है. पुस्तक को लिखने वाले डॉ. सुखेस मुखर्जी ने बताया कि भारत सहित मलेशिया, ताइवान और अन्य देशों के शोधकर्ताओं के योगदान से तैयार यह पुस्तक स्तन, फेफड़े और अग्न्याशय कैंसर जैसे रोगों में हाइपोक्सिया से जुड़ी खराब प्रग्नोसिस से निपटने के लिए बहुआयामी उपचार रणनीतियों को प्रस्तुत करती है.
आधुनिक होगा कैंसर का ईलाज
प्रोफेसर जगत प्रकाश कंवर ने बताया कि पुस्तक में हाइपोक्सिया-प्रेरित कारकों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, जो एंजियोजेनेसिस, जीनोमिक अस्थिरता, कैंसर स्टेम सेल संरक्षण तथा रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के प्रति प्रतिरोध को बढ़ावा देते हैं. इसके साथ ही हाइपोक्सिया को लक्षित करने वाली आधुनिक उपचार रणनीतियों पर भी प्रकाश डाला गया है. वहीं एम्स भोपाल के डायरेक्टर प्रो. (डॉ.) माधवानंद कर ने कहा कि यह प्रकाशन ट्रांसलेशनल मेडिसिन और वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग को आगे बढ़ाने के प्रति एम्स भोपाल की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.