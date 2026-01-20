ETV Bharat / state

ऑक्सीजन की कमी कैसे बनती है कैंसर की ताकत?, एम्स भोपाल में हाइपोक्सिया पर नया खुलासा

एम्स भोपाल ( ETV Bharat )

भोपाल: देश में कैंसर उपचार की जटिल चुनौतियों में एक बड़ी वजह ट्यूमर के भीतर आक्सीजन की कमी यानी हाइपोक्सिया है. इसी अहम विषय पर एम्स भोपाल में आयोजित चौथे रिसर्च डे के दौरान एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पुस्तक का विमोचन किया गया. यह पुस्तक बताती है कि हाइपोक्सिया किस तरह कैंसर की प्रगति, उपचार, प्रतिरोध और ट्यूमर माइक्रोएनवायरनमेंट को प्रभावित करता है और भविष्य में इलाज की नई राह कैसे खोल सकता है. आक्सीजन की कमी से आक्रामक हो जाता है कैंसर इस पुस्तक को जैव रसायन विभाग के डॉ. सुखेस मुखर्जी और प्रोफेसर जगत प्रकाश कंवर द्वारा संपादित की गई है. इसमें बताया गया है कि ट्यूमर के भीतर आक्सीजन की कमी कैंसर की आक्रामकता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाती है. हाइपोक्सिया के कारण कैंसर कोशिकाएं रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के प्रति अधिक प्रतिरोधी बन जाती हैं. इसमें हाइपोक्सिया-इंड्यूसिबल फैक्टर की भूमिका को विस्तार से समझाया गया है, जो कैंसर कोशिकाओं को जीवित रहने और फैलने में मदद करता है. इसलिए जटिल हो जाता है कैंसर का ईलाज