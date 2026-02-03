ETV Bharat / state

भोपाल से धनबाद और चोपन के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन इसी माह से, देखें टाइमटेबल और रूट

भोपाल से झारखंड के बीच अब प्रतिदिन सिर्फ एक ही ट्रेन संचालित है. एक ट्रेन होने की वजह से इसमें कन्फर्म टिकट के लिए यात्रियों को परेशान होना पड़ता है. लेकिन अब खुशी की बात ये है कि जल्द ही भोपाल से धनबाद के लिए सीधी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने जा रही है.

भोपाल से धनबाद और चोपन के लिए जल्द ही सीधी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होगी. उम्मीद जताई जा रही है कि यह ट्रेन इसी माह शुरू होने जा रही है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यह ट्रेन शुरू होने से झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के यात्रियों को बड़ा फायदा होगा.

भोपाल : राजधानी भोपाल से लखनऊ और पटना के बीच शुरू होने वाली वंदे भारत स्लीपर जल्द शुरू होने की उम्मीद धुंधली हो गई है, लेकिन मध्यप्रदेश में रहने वाले उत्तरप्रदेश और झारखंड के लोगों को जल्द ही दो नई एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है.

भोपाल डीआरएम पंकज त्यागी के मुताबिक "यह ट्रेन रानी कमलापति रेल्वे स्टेशन से चलाई जाएगी. उम्मीद है कि यह ट्रेन इसी माह से शुरू हो जाएगी."राजधानी भोपाल से धनबाद के लिए अभी प्रतिदिन ट्रेन के नाम पर सिर्फ क्षिप्रा एक्सप्रेस ही चलती है. इसके अलावा 2 वीकली स्पेशन हैं, जो सप्ताह में 3 दिन चलती हैं. इस नई ट्रेन से झारखंड, उत्तर प्रदेश के लोगों को काफी राहत मिलेगी.

भोपाल और चोपन के बीच वीकली एक्सप्रेस शुरू होगी

भोपाल डीआरएम पंकज त्यागी ने बताया "इसी माह से भोपाल से चोपन के बीच वीकली एक्सप्रेस भी शुरू होगी. भोपाल से अभी चोपन के लिए दो वीकली स्पेशन चलती हैं. इस ट्रेन के बाद वीकली स्पेशन की संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी. यह एक्सप्रेस भोपाल से रविवार को 8 बजकर 55 मिनिट पर भोपाल से रवाना होगी, जबकि चोपन से भोपाल के लिए शाम 7 बजे रवाना होगी."

ट्रेन के लिए भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर तीसरी लाइन का अंतिम चरण में है और इसके पूरा होते हैं यह ट्रेन शुरू हो जाएगी. रेलवे बोर्ड इन दोनों ट्रेन के लिए पहले ही मंजूरी दे चुका है और इसके लिए संबंधित जोन को भी इसके परिचालन, रखरखाव की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दे चुका है।

ऐसा रहेगा दोनों ट्रेन का रूट

भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस सप्ताह में 03 दिन चलेगी. यह ट्रेन रात 8 बजकर 55 मिनिट पर भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और दूसरे दिन रात 8 बजकर 30 मिनिट पर धनबाद पहुंचेगी. धनबाद से यह ट्रेन सुबह 7 बजे चलेगी और दूसरे दिन सुबह 7 बजकर 20 मिनट पर भोपाल पहुंचेगी. भोपाल-चोपन एक्सप्रेस रविवार को रात 8 बजकर 55 मिनिट पर चलेगी और दूसरे दिन सुबह 7 बजे चोपन पहुंचेगी. अगले दिन शाम 7 बजे चोपन से रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 8 बजकर 35 मिनिट पर भोपाल पहुंचेगी.