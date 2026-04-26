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मिशन 2027; पांच राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद घोषित होगी यूपी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी, बदले जा सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष?

प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अजय राय ही रहेंगे. 2027 का विधानसभा चुनाव उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते ही संपन्न होगा. तमाम ऐसे नेता और कार्यकर्ता का मानना है कि प्रदेश से लेकर देश स्तर तक बदलाव की तैयारी चल रही है. ऐसे में प्रदेश में भी पार्टी कोई नया चेहरा देगी और उसी चेहरे के बलबूते 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा.

अजय राय की जगह कौन ? बड़ी चर्चा यह भी है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की जगह किसी अन्य नेता को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि उनके कार्यकाल के लगभग तीन साल पूरे होने वाले हैं. कई नेताओं का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टक्कर का चुनाव लड़ चुके अजय राय से बड़ा कोई चेहरा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास नहीं है. ऐसे में हाईकमान बिल्कुल भी चेहरे में बदलाव नहीं करेगा.

अगले माह घोषित हो सकती है कार्यकारिणी : कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन नहीं है. बूथ स्तर तक कांग्रेस ने अपना संगठन तैयार किया है. संगठन सृजन अभियान के दौरान संगठन को मजबूत किया गया है. नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है. निचले स्तर तक संगठन सक्रिय है. प्रदेश में एसआईआर के दौरान भी संगठन ने अपनी अहम भूमिका निभाई है. अब यह चर्चा तेज है कि अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी अगले माह प्रदेश कार्यकारिणी घोषित करने की तैयारी कर रही है.

दो साल बाद भी नई कार्यकारिणी गठित नहीं : आलम यह है कि प्रदेश अध्यक्ष रहे अजय कुमार लल्लू की ही कार्यकारिणी से लगभग नौ माह के लिए प्रदेश अध्यक्ष बने बृजलाल खाबरी को काम चलाना पड़ा. वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बने हुए दो साल आठ माह से ज्यादा का समय हो गया है. उनके समय जो प्रदेश कार्यकारिणी थी वो लोकसभा चुनाव के बाद पांच दिसंबर 2024 को भंग की गई. तब से अब तक लगभग डेढ़ साल हो गया है नई प्रदेश कार्यकारिणी गठित ही नहीं हो पाई.

इसका जवाब फिलहाल उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों के पास नहीं है. वजह है कि लगभग डेढ़ साल से प्रदेश अध्यक्ष बिना सेना के ही सेनापति हैं. प्रदेश कार्यकारिणी है ही नहीं, डेढ़ साल से भंग कार्यकारिणी से काम चलाया जा रहा है.

2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली थी, जितनी उम्मीद की गई थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बाद स्थितियां बदली हैं. देशभर में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी साल 2027 कांग्रेस का होगा. लेकिन यह कैसे संभव हो पाएगा जब कांग्रेस हाईकमान उत्तर प्रदेश की तरफ उतनी गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है, जितना सबसे बड़े राज्य और सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें होने के चलते देना चाहिए.

लखनऊ : पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होना है. चार मई पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे. अब यह परिणाम चाहे कांग्रेस के पक्ष में हों या खिलाफ, पार्टी का पूरा फोकस 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर होगा. राज्य कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, वही प्रदर्शन इस बार के विधानसभा चुनाव में दोहराया जाएगा.

पुरानी प्रदेश कार्यकारिणी से काम चलाया जा रहा है. (Photo Credit; ETV Bharat)

ये हैं कांग्रेस के फ्रंटल, प्रकोष्ठ और विभाग : उत्तर प्रदेश कांग्रेस में फ्रंटल संगठन, विभाग और प्रकोष्ठ मिलाकर कुल संख्या 39 है. इनमें से प्रकोष्ठों का गठन तो धीरे-धीरे प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन फ्रंटल संगठन और कई विभाग अब तक खाली हैं. ऐसे में संगठन सृजन अभियान का कोई नतीजा निकल ही नहीं पा रहा है. कई विभागों और फ्रंटल संगठनों का कोई कर्ताधर्ता तक नहीं है.

पार्टी के फ्रंटल संगठनों में कांग्रेस सेवादल, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, राष्ट्रीय छात्र संगठन हैं. विभागों और प्रकोष्ठों में सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजी एवं डाटा सेल, अल्पसंख्यक विभाग, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ग्रुप, अनुसूचित जाति विभाग, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, विचार विभाग, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस विभाग, विधि विभाग, शोध विभाग, मानवाधिकार विभाग, पूर्व सैनिक विभाग, सूचना का अधिकार विभाग.

इसके साथ ही सिविक एंड सोशल आउटरीच कांग्रेस, मीडिया विभाग, प्रोफेशनल कांग्रेस, कांग्रेस प्रचार एवं प्रकाशन विभाग, फिशरमैन कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग विभाग, ट्रेनिंग विभाग, किसान कांग्रेस, असंगठित श्रमिक कांग्रेस, चिकित्सा प्रकोष्ठ, कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट, श्रम एवं मजदूर कर्मचारी प्रकोष्ठ, कांग्रेस संदेश, खेलकूद प्रकोष्ठ, फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट, शिक्षक प्रकोष्ठ, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, व्यापार प्रकोष्ठ, आदिवासी कांग्रेस, जन व्यथा निस्तारण प्रकोष्ठ, पर्वतीय प्रकोष्ठ.

पार्टी के सिर्फ दो विधायक, छह सांसद : वर्तमान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दो ही विधायक हैं. इनमें रामपुर खास विधानसभा सीट से विधायक आराधना मिश्रा "मोना", जो कांग्रेस की नेता विधान मंडल दल भी हैं और वीरेंद्र चौधरी जो फरेंदा विधानसभा सीट से विधायक हैं. सांसदों की बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन का कांग्रेस को फायदा मिला था. पार्टी के छह प्रत्याशी जीतन में सफल हुए थे. इनमें रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से केएल शर्मा, प्रयागराज से उज्जवल रमण सिंह, सीतापुर से राकेश सिंह राठौर, बाराबंकी से तनुज पुनिया और सहारनपुर से इमरान मसूद शामिल हैं.

पुरानी कार्यकारिणी कर रही काम : मीडिया एवं कम्युनिकेशन विभाग के वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी का कहना है कि यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी है ही नहीं. लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी, लेकिन दो दिन बाद ही एक पत्र आया था जिसमें यह कहा गया था कि जो भी कार्यकारिणी है वह निवर्तमान होते हुए भी जब तक नई कार्यकारिणी नहीं आ जाती, काम करती रहेगी. वही कार्यकारिणी लगातार काम कर रही है.

पार्टी में करिश्माई नेता की कमी : वरिष्ठ पत्रकार योगेश श्रीवास्तव का कहना है कि पिछले तीन दशकों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस राजनीतिक वनवास भोग रही है. यह अभी भी चल रहा है. संगठन में इतने व्यापक फेरबदल हुए, लेकिन ऐसा कोई करिश्माई नेता या पदाधिकारी यहां पर नहीं आया जो कांग्रेस को पुरानी स्थिति में ला सके. कांग्रेस यूपी में 1985 के बाद से क्षेत्रीय दलों की पालकी ढो रही है. 2027 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बसपा ने तैयारी शुरू कर दी है.

तैयारी में कांग्रेस काफी पीछे : मायावती ने अपने पदाधिकारियों से कहा है कि आप लोग चुनावी तैयारी में जुट जाइए. समाजवादी पार्टी तो लगी हुई है. भाजपा ने भी अपने सर्वे करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी तक संगठन मजबूत नहीं हुआ है. सभी राजनीतिक दल इलेक्शन मोड में हैं, लेकिन कांग्रेस अभी अपनी तैयारी में काफी पीछे चल रही है. लगता नहीं है कि कांग्रेस कुछ भी बेहतर करने के बारे में सोच भी रही है.

पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रबर स्टैंप की तरह : कांग्रेस के सामने वर्तमान में लड़ने से ज्यादा बड़ी चुनौती उठकर खड़े होने की है. देखा जाए तो इस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के दो सदस्य हैं आने वाले चुनाव में यह संख्या बरकरार रह पाएगी या नहीं, यह भी कह पाना बड़ा मुश्किल है. वैसे तो अजय राय काफी एग्रेसिव हैं, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि यहां का जो भी अध्यक्ष होता है वह रबर स्टैंप ही होता है. बिना दिल्ली के सिग्नल मिले यहां का अध्यक्ष अपनी तरफ से कुछ कर ही नहीं सकता है. जब तक वहां से सिग्नल न मिल जाए. यहां की कार्यकारिणी दिल्ली में ही तय होगी इसीलिए देर हो रहा है.

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