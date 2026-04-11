ETV Bharat / state

बार एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों ने ली शपथ, नैनीताल सांसद ने चैंबर निर्माण के लिए दी धनराशि

सांसद अजय भट्ट ने जिला बार एसोसिएशन नवनियुक्त कार्यकारिणी गठन कार्यक्रम में भाग लिया. चैंबर निर्माण के 5 लाख रुपए देने की घोषणा की.

BAR ASSOCIATION IN NAINITAL
जिला बार एसोसिएशन नवनियुक्त कार्यकारिणी गठन कार्यक्रम (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 11, 2026 at 8:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हल्द्वानी: जिला बार एसोसिएशन की नवनियुक्त कार्यकारिणी के कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट ने शिरकत की. मुख्य अतिथि अजय भट्ट ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए अधिवक्ताओं को समाज का पथप्रदर्शक बताया. उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी नैनीताल जिला बार के आजीवन सदस्य हैं और इस पर उन्हें गर्व है. साथ ही अधिवक्ता हितों के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन देते हुए सांसद निधि से चैंबर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की. विशिष्ट अतिथियों ने भी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की. इस अवसर पर अध्यक्ष अरुण सिंह बिष्ट ने कहा कि उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को वे पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएंगे और अधिवक्ता हित सर्वोपरि रहेगा.

गौर हो कि बार एसोसिएशन की नवनियुक्त कार्यकारिणी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अजय भट्ट रहे. जबकि विशिष्ट अतिथियों के रूप में डॉ. नारायण सिंह जंतवाल एवं डॉ. सरस्वती खेतवाल रहे. कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद जिला जज एवं संरक्षक प्रशांत जोशी ने बार एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई. कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट ने सांसद निधि से चैंबर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की. उन्होंने कहा कि वो खुद भी नैनीताल जिला बार के आजीवन सदस्य हैं, जो उनके लिए गर्व की बात है.

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में डॉ. नारायण सिंह जंतवाल एवं डॉ. सरस्वती खेतवाल ने भी भाग लिया. जिला जज एवं संरक्षक प्रशांत जोशी ने नवनियुक्त बार संघ अध्यक्ष अरुण सिंह बिष्ट सचिव, संजय सुयाल उपाध्यक्ष, कमल चिलवाल संयुक्त सचिव, नीरज गोस्वामी व कार्यकारिणी सदस्य तारा आर्या, सरिता बिष्ट, प्रेमा आर्या, निर्मल कुमार एवं मोहम्मद बिलाल को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई. वहीं सचिव संजय सुयाल ने बताया कि 100 वर्ष से अधिक पुराने बार भवन के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता दी जाएगी तथा तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चैंबर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे. कार्यक्रम के अंत में अतिथियों न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के लिए सहभोज का आयोजन भी किया गया. इस दौरान सीनियर सिविल जज हर्ष यादव, निर्वितमान अध्यक्ष भगवत प्रसाद, आदि मौजूद रहे.

पढ़ें: उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बार काउंसिल का चुनाव रोक का आदेश नकारा, चुनाव अधिकारी नियुक्त किया

TAGGED:

जिला बार एसोसिएशन नव कार्यकारिणी
नैनीताल सांसद अजय भट्ट
NAINITAL BAR ASSOCIATION
NAINITAL LATEST NEWS
BAR ASSOCIATION IN NAINITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.