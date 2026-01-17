सर्व ब्राह्मण महासभा की नई कार्यकारिणी का ऐलान, 6 कार्यकारी अध्यक्ष व 31 जिलाध्यक्षों की भी घोषणा
सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने दिनेश शर्मा को बनाया नया प्रदेशाध्यक्ष.
Published : January 17, 2026 at 2:30 PM IST
जयपुर : सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने महासभा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और 6 कार्यकारी अध्यक्षों की घोषणा की है. इसके साथ ही 31 जिलाध्यक्षों की भी घोषणा की गई है. पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि दिनेश शर्मा को सर्व ब्राह्मण महासभा का नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा 6 प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं.
बाबूलाल शर्मा, ब्रजराज उपाध्यय भगवान मेनारिया, गोपाल शर्मा, राकेश शर्मा और सत्य प्रकाश बोहरा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इसके अलावा 30 जिलाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें अजमेर,भीलवाड़ा, टोंक, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, भरतपुर ,धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा, बहरोड, खैरथल तिजारा, झुंझुनू, जोधपुर, जालौर, जयपुर देहात, बारां, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ , गंगापुर सिटी, डीग, बाड़मेर जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है.
सुरेश मिश्रा ने बताया कि जल्दी ही जिले से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा. प्रत्येक तहसील, नगर और ग्राम स्तर पर कार्यकारिणी, युवा और महिला प्रकोष्ठ का भी गठन किया जाएगा. डिजिटल समन्वय के लिए प्रत्येक जिले में आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सक्रिय किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम से जुड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम को संगठित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा. संतों, आचार्य और धार्मिक संस्थाओं से संवाद स्थापित किया जाएगा.
परशुराम जयंती को भव्य स्वरूप में मनाने के साथ-साथ जयपुर में परशुराम की भव्य प्रतिमा स्थापना के लिए राज्यव्यापी जन जागरण अभियान और जनप्रतिनिधियों से भी संवाद किया जाएगा. इसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, खेल संस्कृति, सेवा और उद्योग जैसे क्षेत्र में समाज की प्रतिभाओं को जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा. मिश्रा ने बताया कि महासभा पिछले 30-32 सालों से समाज को संगठित करने के लिए अनेक कार्य हाथ में ले रखे हैं. महासभा की नई टीम अच्छे से काम करेगी. राजस्थान के आने वाले 1 महीने में हम नई कार्यकारिणी बनाकर के हम संगठन का मजबूत करेंगे.