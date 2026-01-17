ETV Bharat / state

सर्व ब्राह्मण महासभा की नई कार्यकारिणी का ऐलान, 6 कार्यकारी अध्यक्ष व 31 जिलाध्यक्षों की भी घोषणा

नई कार्यकारिणी के बारे में जानकारी देते हुए अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने महासभा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और 6 कार्यकारी अध्यक्षों की घोषणा की है. इसके साथ ही 31 जिलाध्यक्षों की भी घोषणा की गई है. पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि दिनेश शर्मा को सर्व ब्राह्मण महासभा का नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा 6 प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं. बाबूलाल शर्मा, ब्रजराज उपाध्यय भगवान मेनारिया, गोपाल शर्मा, राकेश शर्मा और सत्य प्रकाश बोहरा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इसके अलावा 30 जिलाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें अजमेर,भीलवाड़ा, टोंक, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, भरतपुर ,धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा, बहरोड, खैरथल तिजारा, झुंझुनू, जोधपुर, जालौर, जयपुर देहात, बारां, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ , गंगापुर सिटी, डीग, बाड़मेर जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है. नई कार्यकारिणी का ऐलान (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)