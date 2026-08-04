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राजस्थान भाजपा किसान मोर्चा की नई कार्यकारिणी घोषित, देखें 64 पदाधिकारियों की पूरी लिस्ट, जानें किसे क्या मिला दायित्व

64 सदस्यीय पदाधिकारी सूची में केवल 3 महिलाओं को स्थान मिला है, जो कुल लगभग 5 प्रतिशत ही है.

BJP Kisan Morcha
भाजपा किसान मोर्चा की नई कार्यकारिणी घोषित (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 8:06 AM IST

3 Min Read
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जयपुर: भाजपा ने राजस्थान किसान मोर्चा की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है. हालांकि संगठन ने क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है, लेकिन महिला प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. भारतीय जनता पार्टी राजस्थान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर जारी सूची में 64 पदाधिकारियों को विभिन्न दायित्व सौंपे गए हैं.

मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने बताया कि नई कार्यकारिणी में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 प्रदेश महामंत्री, 7 प्रदेश मंत्री, 9 प्रदेश प्रवक्ता सहित आईटी, सोशल मीडिया, मीडिया, प्राकृतिक खेती, एफपीओ, खाद्य प्रसंस्करण और पशुपालक मित्र जैसे विभागों के संयोजक एवं सह-संयोजकों की नियुक्ति की गई है.

पढ़ें: बीकानेर शहर भाजपा की बहुप्रतीक्षित कार्यकारिणी घोषित, कई पुराने चेहरों को मिली जगह

64 सदस्यीय सूची में महज 3 महिलाएं : सबसे चर्चित पहलू यह है कि 64 सदस्यीय पदाधिकारी सूची में केवल 3 महिलाओं को स्थान मिला है, जो कुल लगभग 5 प्रतिशत ही है. इनमें अनुसुईया पूनिया (प्रदेश मंत्री), रमा चौपड़ा (प्रदेश प्रवक्ता) और मोनिका दुबे ('मन की बात' सह-प्रभारी) शामिल हैं. किसी भी महिला को प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, मीडिया, आईटी, सोशल मीडिया या प्रमुख संचालन पदों पर स्थान नहीं दिया गया. ऐसे में यह सूची महिला भागीदारी को लेकर राजनीतिक बहस का विषय बन सकती है, खासकर जब भाजपा महिला सशक्तिकरण को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल बताती रही है.

  • प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भी घोषित : इसके साथ ही 68 प्रदेश कार्यसमिति सदस्य और 5 विशेष आमंत्रित सदस्यों की भी घोषणा की गई है. विशेष आमंत्रित सदस्यों में हरिराम रिणवा, ओम प्रकाश यादव, पृथ्वीराज चौहान, खेमाराम चौधरी और ज्योति प्रकाश सोनी शामिल है.
    इनको मिली जगह :-
    प्रदेश उपाध्यक्ष :
    आत्माराम तरड़
  • रेवंत सिंह राजपुरोहित
  • राजेन्द्र मीणा
  • योगेन्द्र नन्दवाना
  • भंवर सिंह पंवार
  • मंशाराम परमार
  • प्रवीण यादव
  • रामकिशन खीचड़
  • प्रदेश महामंत्री:
    बद्रीराम जाट
    श्रवण सिंह राव
    प्रदेश मंत्री:
    राजेश गुर्जर
    श्याम सिंह राजावत
    कैलाश कुमावत
    अनुसुईया पूनिया
    ओमप्रकाश बिजारणिया
    शक्तिरथ सिंह सिनसिनवार
    बंशीलाल कटारा
    कोषाध्यक्ष: प्रेमसिंह बनवासा
    सह-कोषाध्यक्ष : सुरज सोनी

प्रदेश प्रवक्ता:
रमा चौपड़ा
चिराग चौधरी
कैलाश जाटवाड़ा
जितेन्द्र सिंह राजवी
बृजेश लाटा
जयवीर पोसवाल
सतीश गजराज
विशाल पार्थ
सुशील जोशी
कार्यालय मंत्री : धर्मेन्द्र कुंतल
सह-कार्यालय मंत्री: गौरी कुमावत

आईटी विभाग :
संयोजक: गणपत सिंह देवड़ा
सह-संयोजक: तुषार जिन्दल, मांगीलाल सीरवी, राहुल सैनी

सोशल मीडिया :
संयोजक: केशव शर्मा
सह-संयोजक: लोहित प्रताप सिंह चौहान, मनोज कुमार टांक

मीडिया विभाग :
संयोजक – कर्ण सिंह यादव
सह-संयोजक – अमन गोयल, गुरुनन्त सिंह ढालीवाल, प्रमोद सैनी

नीति एवं शोध विभाग :
प्रभारी – दलीचन्द डांगी
सह-प्रभारी – नरेन्द्र वैष्णव
लालसिंह शेखावत
शंकर चौधरी

मन की बात :
प्रभारी – सत्येन्द्र त्यागी
सह-प्रभारी – मोनिका दुबे, मनोज मदन सैनी

प्राकृतिक खेती विभाग :
संयोजक – लकेश चौधरी
सह-संयोजक – मोतीलाल रावत, डॉ. योगेश कुमार शास्त्री, रणवीर सिंह भादू

एफपीओ विभाग :
संयोजक – ईस भारद्वाज
सह-संयोजक – युधिष्ठिर खटाना, पूर सिंह, कुंवर सिंह ततामड
खाद्य प्रसंस्करण विभाग :
संयोजक – देवेन्द्र दत्त
सह-संयोजक – नारायण सिंह चंदाना, मेघराज चौधरी, मोहन रारह

पशुपालक मित्र विभाग :
संयोजक – विकास सिंह गुर्जर
सह-संयोजक – युवा लाल गुर्जर, संजय जांगिड़, वेदप्रकाश पटेल

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