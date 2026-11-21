ETV Bharat / state

IFS संघ उत्तराखंड चैप्टर की नई कार्यकारिणी गठित, सुरेंद्र मेहरा अध्यक्ष और धर्म सिंह मीणा महासचिव चुने गए

IFS संघ उत्तराखंड चैप्टर की नई कार्यकारिणी गठित ( ETV Bharat )

देहरादून: भारतीय वन सेवा संघ उत्तराखंड चैप्टर की नई कार्यकारिणी का निर्वाचन हो गया है. बैठक में आठवें वेतन आयोग, अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के सापेक्ष वेतन समानता, कैडर में रिक्त पदों, पदोन्नति और PAR/ACR व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे. अधिकारियों ने प्रशासनिक वरीयता सूची, वाहन सुविधाओं और सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारियों के कल्याण से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की.

भारतीय वन सेवा (IFS) संघ के उत्तराखंड चैप्टर की नई कार्यकारिणी का निर्वाचन कर लिया गया है. शनिवार को देहरादून में हुई आम सभा की बैठक में अधिकारियों ने जहां संघ की नई टीम चुनी, वहीं अपनी सेवा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाया. इनमें आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन संबंधी विषय, दूसरी अखिल भारतीय सेवाओं के समान वेतन, पदोन्नति और कैडर में रिक्त पदों को भरने जैसे मुद्दे शामिल रहे.