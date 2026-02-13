ETV Bharat / state

यूपी सरकार ने बनाई देश की पहली अलग आबकारी निर्यात नीति, राजस्व पर फोकस

व्यवस्थापन और राजस्व पर फोकस: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कम्पोजिट दुकानें, मॉडल शॉप, प्रीमियम मॉडल शॉप, देशी शराब और भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन आवेदन और नवीनीकरण के माध्यम से किया जाएगा. ई-लॉटरी पोर्टल पर मोबाइल नंबर, पैन करेक्शन आदि आवेदनों की प्रोसेसिंग फीस 3,000 रुपये निर्धारित की गई है. फुटकर दुकानों की समयावधि सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक यथावत रहेगी.

शुल्कों में भी कमी की गई: शराब ब्रांडों के पंजीकरण और लेबल अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल करते हुए शुल्कों में भी कमी की गई है. अन्य राज्यों को शीरा आधारित ईएनए (ENA) के निर्यात पर फीस घटाकर 0.50 रुपये प्रति बल्क लीटर कर दी गई है. इसके अतिरिक्त निर्यात हेतु हेरिटेज शराब के निर्माण, टेस्टिंग टैवर्न और फुटकर बिक्री की अनुमति भी आसवनियों को दी गई है.

प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन: इससे बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन होगा. सरकार का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्तर प्रदेश की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना और भारत के विदेशी मुद्रा कोष में प्रदेश की भूमिका को सुदृढ़ करना है. निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक के निर्यात पर बोतल भराई शुल्क, निर्यात पास फीस, फ्रेंचाइजी फीस और स्पेशल फीस को न्यूनतम स्तर तक घटा दिया गया है.

निर्यात नीति के प्रमुख उद्देश्य: कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया की नई नीति के तहत स्थानीय कृषि से जुड़े अनाज एवं फल आधारित उत्पादों से एथनॉल और अन्य संबंधित उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा. शराब के निर्यात के लिए औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करते हुए डिस्टिलरी, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और निर्यात सेवाओं जैसे सहायक क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक के लिए पृथक आबकारी निर्यात नीति लागू करने का निर्णय लिया है. तीन वित्तीय वर्षों के लिए अलग निर्यात नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है. इस नीति का उद्देश्य न केवल निर्यात को बढ़ावा देना है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और विदेशी मुद्रा भंडार में भी महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करना है.

राजस्व बढ़ाने के प्रावधान: 42.8 प्रतिशत वी/वी यू.पी.एम.एल. में 100 एमएल की नई धारिता शुरू की गई है. 25 प्रतिशत वी/वी को छोड़कर अन्य तीव्रता वाली देशी शराब के अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 रुपये के अगले गुणक तक राउंड ऑफ करने का प्रावधान किया गया है, जिससे करीब 1,500 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व का अनुमान है. देशी शराब दुकानों के वार्षिक एमजीक्यू (MGQ) में क्षेत्रवार वृद्धि की जाएगी और मांग के आधार पर मासिक विभाजन किया जाएगा.

भांग दुकानों की लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि: दुकानों के बीच एमजीक्यू का 30 प्रतिशत तक अंतरण अनुमन्य होगा. किसी एक आसवनी से अधिकतम 75 प्रतिशत मासिक एमजीक्यू तक ही निकासी की अनुमति होगी. शराब की फुटकर दुकानों की एमजीआर/लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत और भांग दुकानों की लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. आईएमएफएल (IMFL) पर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क में न्यूनतम वृद्धि की गई है.

प्रीमियम और आयातित शराब पर नया प्रावधान: प्रदेश के सभी नगर निगम क्षेत्रों और जनपद गौतमबुद्धनगर में मॉडल और प्रीमियम मॉडल शॉप को अपने मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का कम से कम 5 प्रतिशत समुद्रपार आयातित मदिरा तथा 2 प्रतिशत भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रीमियम श्रेणी में अनिवार्य रूप से रखना होगा. प्रीमियम रिटेल वेंड के लिए भी न्यूनतम 5 प्रतिशत आयातित और 2 प्रतिशत सुपर प्रीमियम भारतीय विदेशी मदिरा की उपलब्धता अनिवार्य की गई है.

वाइन और लो-अल्कोहल पेयों को बढ़ावा: खाद्य सुरक्षा एवं मानक (अल्कोहलिक पेय) विनियम, 2018 के अनुरूप परिभाषाओं और मानकों को अपनाया जाएगा. गौतमबुद्धनगर एवं नगर निगम क्षेत्रों में वाइन और लो-अल्कोहलिक प्रीमियम रिटेल वेंड को अनुमति दी जाएगी. गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ में लो-अल्कोहलिक स्ट्रेंथ बेवरेज, बीयर, वाइन और आरटीडी के लिए बार लाइसेंस एफएल-7(1) के तहत जारी किए जाएंगे.

डिजिटल पारदर्शिता पर जोर: मदिरा आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर राजस्व और अन्य भुगतान अब अनिवार्य रूप से पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि नई आबकारी नीति के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ओर जहां निर्यात और औद्योगिक निवेश को गति देने की रणनीति बनाई है, वहीं दूसरी ओर राजस्व वृद्धि और व्यवस्थापन सुधार को भी प्राथमिकता दी है। आने वाले वर्षों में यह नीति प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है।

यह भी पढ़ें- यूपी बजट सत्र; बीजेपी विधायक पर भड़के सतीश महाना, गुस्से में हेडफोन निकाला