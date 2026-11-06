BHU, MGKVP और UP कॉलेज में परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी, दिसंबर तक एग्जाम्स होंगे खत्म
काशी विद्यापीठ में 23 नवंबर से शुरू होंगी यूजी-पीजी परीक्षाएं, परीक्षा नियंत्रक ने जारी की गाइडलाइन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 1:51 PM IST
वाराणसी: नई शिक्षा नीति के तहत अब छात्रों को परीक्षा के लंबे खिचने से राहत मिलने जा रही है. बीएचयू और यूपी कॉलेज ने इस बार सेमेस्टर परीक्षाओं को 20 से 35 दिन में ही निपटाने का फैसला किया है. पहले महीनों तक चलने वाली परीक्षाओं को अब तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा. बीएचयू में सबसे कम समय में पीजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा पूरी होगी. यह परीक्षा 4 दिसंबर से 24 दिसंबर तक महज 20 दिन में समाप्त हो जाएगी.
यूनिवर्सिटी शेड्यूल
- यूजी-पीजी तृतीय सेमेस्टर और यूजी के 5वें, 7वें और 9वें सेमेस्टर की परीक्षा 19 नवंबर से 24 दिसंबर तक चलेगी
- यूजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 21 दिसंबर से 12 जनवरी तक होगी
- पीजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 4 से 24 दिसंबर तक चलेगी
- इस बार दिसंबर के अंत तक अधिकांश परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, ताकि नया सत्र समय पर शुरू हो सके.
यूपी कॉलेज में 28 नवंबर से शुरू परीक्षा: यूपी कॉलेज ने सत्र् 2026-27 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है. यहां सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं 28 नवंबर से 30 दिसंबर तक चलेंगी. परीक्षाएं दो पालियों में होंगी. पहली पाली सुबह 9 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 1 से 3:30 बजे तक निर्धारित की गई है.
पहले दिन 28 नवंबर को बीए और बीएससी तृतीय सेमेस्टर में अर्थशास्त्र, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर, बीए पंचम सेमेस्टर में अंग्रेजी-संस्कृत और एमए तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा होगी.
काशी विद्यापीठ में 23 नवंबर से यूजी-पीजी परीक्षाएं: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है. परीक्षा नियंत्रक दीप्ति मिश्रा ने बताया कि ग्रेजुएशन और पीजी के पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं 23 नवंबर से शुरू होंगी.
बीए-बीएससी की परीक्षा दोपहर 2 से 4 बजे तक, जबकि बीकॉम, बीबीए, बीसीए की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक होगी. वहीं, एमए पत्रकारिता एवं जनसंचार और एमए मास कम्युनिकेशन तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 18 नवंबर से सुबह 10 से 12 बजे तक कराई जाएगी.
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