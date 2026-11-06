ETV Bharat / state

BHU, MGKVP और UP कॉलेज में परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी, दिसंबर तक एग्जाम्स होंगे खत्म

नई शिक्षा नीति के तहत जारी शेड्यूल के बाद बीएचयू, यूपी कॉलेज और विद्यापीठ में इतने दिनों में खत्म हो जाएंगे पेपर्स ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: नई शिक्षा नीति के तहत अब छात्रों को परीक्षा के लंबे खिचने से राहत मिलने जा रही है. बीएचयू और यूपी कॉलेज ने इस बार सेमेस्टर परीक्षाओं को 20 से 35 दिन में ही निपटाने का फैसला किया है. पहले महीनों तक चलने वाली परीक्षाओं को अब तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा. बीएचयू में सबसे कम समय में पीजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा पूरी होगी. यह परीक्षा 4 दिसंबर से 24 दिसंबर तक महज 20 दिन में समाप्त हो जाएगी.







यूनिवर्सिटी शेड्यूल

यूजी-पीजी तृतीय सेमेस्टर और यूजी के 5वें, 7वें और 9वें सेमेस्टर की परीक्षा 19 नवंबर से 24 दिसंबर तक चलेगी

यूजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 21 दिसंबर से 12 जनवरी तक होगी

पीजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 4 से 24 दिसंबर तक चलेगी

इस बार दिसंबर के अंत तक अधिकांश परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, ताकि नया सत्र समय पर शुरू हो सके.



यूपी कॉलेज में 28 नवंबर से शुरू परीक्षा: यूपी कॉलेज ने सत्र् 2026-27 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है. यहां सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं 28 नवंबर से 30 दिसंबर तक चलेंगी. परीक्षाएं दो पालियों में होंगी. पहली पाली सुबह 9 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 1 से 3:30 बजे तक निर्धारित की गई है.