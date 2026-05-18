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राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष समारोह में प्रतीक चिन्हों का विमोचन, मुख्यमंत्री सवाल पर गूंजे ठहाके

राजस्थान विधानसभा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पर हास्यपूर्ण माहौल बना, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और नेताओं की टिप्पणियों पर सदन में ठहाके गूंज उठे.

विधानसभा में प्रतीक चिन्ह विमोचन
विधानसभा में प्रतीक चिन्ह विमोचन (Photo Source- Lok Bhawan)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 18, 2026 at 3:53 PM IST

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जयपुर: राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने पर सोमवार को नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन के साथ भवन के 13 दरवाजों का नामकरण किया गया. समारोह में राज्य की लोकतांत्रिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और वीरता की गौरव गाथा को रेखांकित किया गया. प्रतीक चिन्ह में रोहिड़ा पुष्प, खेजड़ी वृक्ष और विधान भवन की आकृति शामिल की गई, जो मरुधरा की जीवटता और समन्वय संस्कृति का प्रतीक माना गया.

अमृत महोत्सव उद्घोष कार्यक्रम के दौरान उस समय माहौल रोचक हो गया जब राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने पहला मुख्यमंत्री पूछने पर हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के नाम आए. राज्यपाल ने टीकाराम पालीवाल को पहला मुख्यमंत्री बताया . इस बीच यूनुस खान की टिप्पणी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की ओर इशारे से सदन में ठहाके गूंज उठे. राज्यपाल की हल्की-फुल्की टिप्पणी ने माहौल को और रोचक बना दिया.

विधानसभा 13 दरवाजों का नामकरण
विधानसभा 13 दरवाजों का नामकरण (Photo Source- Lok Bhawan)

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विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र मंदिर: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है और राजस्थान विधानसभा का इतिहास केवल 1952 से नहीं, बल्कि उससे भी पहले शुरू हो चुका था. उन्होंने कहा कि वर्ष 1913 में बीकानेर के दूरदर्शी शासक महाराजा गंगा सिंह ने प्रतिनिधि सभा की स्थापना कर जनप्रतिनिधित्व की नींव रख दी थी. उस दौर में जब देश के अधिकांश हिस्सों में जनता की आवाज सत्ता तक नहीं पहुंचती थी, तब गंगा सिंह ने प्रशासन में जनभागीदारी का प्रयोग कर लोकतंत्र की प्रारंभिक चेतना जगाई. नए प्रतीक चिन्ह में राजस्थान की पहचान को विशेष रूप से उकेरा गया है. इसमें राज्य पुष्प रोहिड़ा, खेजड़ी वृक्ष और विधान भवन की आकृति को शामिल किया गया है.

राज्यपाल ने कहा कि खेजड़ी केवल पेड़ नहीं, बल्कि राजस्थान की जीवन रेखा है. उन्होंने 1730 के प्रसिद्ध खेजड़ी बलिदान को लेकर कहा कि अमृता देवी बिश्नोई और 363 लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे. यह घटना विश्व इतिहास में पर्यावरण संरक्षण का अद्वितीय उदाहरण मानी जाती है. समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल की भी सराहना हुई. राज्यपाल ने कहा कि यह प्रतीक चिन्ह राजस्थान के जनमानस की जीवटता, समन्वय और उत्सवधर्मिता का प्रतीक है. मरुस्थल की कठोर परिस्थितियों में भी यहां का समाज रंग, लोककला और परंपराओं से जीवन को उत्सव बना देता है.

राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष
समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल (Photo Source- Lok Bhawan)

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सदन में ठहाके गूंज उठे: कार्यक्रम में उस समय माहौल रोचक हो गया जब राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने पूछा कि राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन था. इस पर कुछ सदस्यों ने हीरालाल शास्त्री का नाम लिया, जबकि कुछ ने टीकाराम पालीवाल को पहला मुख्यमंत्री बताया. राज्यपाल ने स्पष्ट करते हुए कहा कि टीकाराम पालीवाल ही पहले मुख्यमंत्री थे. इसी बीच विधायक एवं पूर्व मंत्री यूनुस खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगले मुख्यमंत्री भी टीकाराम ही होंगे, जिससे सदन में ठहाके गूंज उठे. उनका इशारा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की ओर था, जिन्होंने हाथ जोड़कर प्रतिक्रिया दी. राज्यपाल ने भी हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह कोई नहीं जानता और राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं. उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि कई बार प्रतिपक्ष के नेता भी सरकार में शामिल हो जाते हैं. कार्यक्रम में ऐतिहासिक चर्चा के साथ हास्यपूर्ण माहौल ने सभी का ध्यान आकर्षित किया.

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