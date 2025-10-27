ETV Bharat / state

लखनऊ में बिजली की नई व्यवस्था लागू होते ही 8000 पद समाप्त; विभाग ने शुरू की तैयारी, 21 हेल्प डेस्क बनायी गयीं

नई व्यवस्था से लेसा में तकरीबन 2055 नियमित पद और लगभग 6000 संविदा कर्मियों के पद समाप्त हो जाएंगे. इससे आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा.

उपभोक्ताओं का काम नियत समय पर होगा. (Photo Credit: ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

October 27, 2025

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के चार जिलों की तरह ही अब एक नवंबर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बिजली विभाग वर्टिकल व्यवस्था लागू कर रहा है. वर्टिकल सिस्टम के लागू होने से पहले ही संगठन मुखर होकर विरोध कर रहे हैं. संगठनों का कहना है कि अगर व्यवस्था लागू होती है तो कर्मचारियों और इंजीनियरों के पद अपने आप घट जाएंगे.

नई व्यवस्था से लेसा में तकरीबन 2055 नियमित पद और लगभग 6000 संविदा कर्मियों के पद समाप्त हो जाएंगे. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का तर्क है इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा. उपभोक्ताओं की समस्याओं का समय पर समाधान होगा.

बिजली विभाग में बड़ा फेरबदल (Photo Credit: ETV Bharat)

तय अवधि में उपभोक्ताओं का काम होगा: हर अधिशासी अभियंता को काम अलॉट किया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी तय होगी जिससे कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी. तय अवधि में ही उपभोक्ताओं के काम संपन्न होंगे. उपभोक्ताओं की सहायता के लिए ही हर जोन में हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही हैं जो उनके लिए मददगार साबित होंगी.

लखनऊ में एक नवंबर से वर्टिकल व्यवस्था लागू हो रही है उससे किस तरह से अधिकारियों की संख्या कम होगी इसके बारे में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि लेसा में वर्तमान में 12 अधीक्षण अभियंता तैनात हैं तो सिर्फ आठ रह जाएंगे.

लखनऊ में 21 हेल्प डेस्क बनायी गयीं (Photo Credit: ETV Bharat)

वर्तमान में 12 अधीक्षण अभियंता हैं: अभी 50 अधिशासी अभियंता तैनात हैं तो 35 बचेंगे. 109 सहायक अभियंता तैनात हैं तो 86 बचेंगे. 287 अवर अभियंता तैनात हैं वह 142 ही बचेंगे.1852 टीजी तैनात हैं उनकी संख्या 503 रह जाएगी. 104 अकाउंटेंट तैनात है वह 53 ही रह जाएंगे. 686 एग्जीक्यूटिव अस्सिटेंट है उनकी संख्या 280 रह जाएगी. 74 कैंप असिस्टेंट की जगह सिर्फ एक ही पद बचेगा. ऐसे में पद कम होने की आशंका से ही कर्मचारी इस व्यवस्था के विरोध में हैं.

जनप्रतिनिधि कर रहे व्यवस्था का विरोध: लखनऊ में अब मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वर्टिकल व्यवस्था लागू कर रहा है जबकि जिन जिलों में यह व्यवस्था लागू है वहां के प्रतिनिधि इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं. हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेई और मेरठ कैंट से विधायक अमित अग्रवाल ने इस नई व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. तर्क दिया है कि इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं और कर्मचारियों, दोनों के ही अधिकारों का हनन होगा. यह निजीकरण की एक नई रणनीति है.

हर अधिशासी अभियंता को काम अलॉट किया जाएगा. (Photo Credit: ETV Bharat)

21 हेल्प डेस्क बनायी गईं: मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने बताया कि लखनऊ में एक नवम्बर से वर्टिकल व्यवस्था के अन्तर्गत लागू होने से पूर्व गोमतीनगर क्षेत्र/अमौसी क्षेत्र/मध्य क्षेत्र और जानकीपुरम् क्षेत्र में बने हेल्प डेस्क के कर्मचारियों/संविदाकर्मियों को 1912 कस्टमर केयर पर ट्रेनिंग दी गई. लेसा के चार जोन में कुल 21 हेल्प डेस्क स्थापित की गईं जो एक नवंबर से प्रभावी होंगे.

1.अमौसी क्षेत्रः

हेल्प डेस्क नंबरकार्यालय का पतामोबाइल नंबर
1इन्द्रलोक हाइडिल कालोनी9415901426
2न्यू आलमबाग9415901865
3सेक्टर-3 वृन्दावन8004921191
4विद्युत उपकेन्द्र नादरगंज8004921835
5विद्युत उपकेन्द्र कबीर नगर8005480268
6विद्युत उपकेन्द्र न्यू मोहनलालगंज9415005109
7विद्युत उपकेन्द्र न्यू मलिहाबाद9415909250

2.मध्य क्षेत्रः

हेल्प डेस्क नंबरकार्यालय का पतामोबाइल नंबर
1कैंट9129835225
2रेजीडेंसी8887508402
3डालीगंज8795207880
4विधानसभा मार्ग8795118402
5ताल कटोरा8318699956
6राजाजीपुरम (ओल्ड)7992014424

3. जानकीपुरम् क्षेत्र:

हेल्प डेस्क नंबरकार्यालय का पतामोबाइल नंबर
1महानगर9415087920
2जीपीआरए7985210612
3बीकेटी9169997770
4जीएसआई9839362111

4. गोमतीनगर क्षेत्र:

हेल्प डेस्क नंबरकार्यालय का पतामोबाइल नंबर
1सेक्टर 14 ओल्ड मुंशी पुलिया8004268526
2विश्वास खण्ड, गोमतीनगर9555054661
3शिवपुरी चिनहट9411457860
4सेक्टर-5 गोमतीनगर विस्तार9125149495

एमडी रिया केजरीवाल ने बताया कि हेल्प डेस्क से वर्टिकल व्यवस्था (Functional Vertical System) के अन्तर्गत लखनऊ के सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिये और उपभोक्ताओं की बिजली सम्बन्धित समस्याओं के तुरंत और पारदर्शी तरीके से निस्तारण के लिए दैनिक कार्यों की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा सकेगा.

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (Photo Credit: ETV Bharat)

सभी हेल्प डेस्क पर उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई और विद्युत सम्बन्धी आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी. सभी उपभोक्ता स्वयं भी 1912 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और एक बार सिस्टम पर शिकायत दर्ज हो जाने पर उसका निस्तारण होगा.
उपभोक्ता इन माध्यमों से भी दर्ज करा सकेंगे शिकायत:
1.व्हाटसऐप चैट बॉट नम्बर - 8010924203
2.उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.uppcl.org पर जाकर
3. UPPCL Consumer App, 1912 UPPCL app
4. X हैंडल @mvvnlhq को टैग कर के
5. ई-मेल आईडी 1912@mvvnl.org पर ईमेल भेजकर
6. मध्यांचल विद्युत वितरण लिमिटेड की वेबसाइट www.mvvnl.in. पर जाकर.

