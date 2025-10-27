ETV Bharat / state

लखनऊ में बिजली की नई व्यवस्था लागू होते ही 8000 पद समाप्त; विभाग ने शुरू की तैयारी, 21 हेल्प डेस्क बनायी गयीं

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के चार जिलों की तरह ही अब एक नवंबर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बिजली विभाग वर्टिकल व्यवस्था लागू कर रहा है. वर्टिकल सिस्टम के लागू होने से पहले ही संगठन मुखर होकर विरोध कर रहे हैं. संगठनों का कहना है कि अगर व्यवस्था लागू होती है तो कर्मचारियों और इंजीनियरों के पद अपने आप घट जाएंगे.

नई व्यवस्था से लेसा में तकरीबन 2055 नियमित पद और लगभग 6000 संविदा कर्मियों के पद समाप्त हो जाएंगे. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का तर्क है इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा. उपभोक्ताओं की समस्याओं का समय पर समाधान होगा.

बिजली विभाग में बड़ा फेरबदल (Photo Credit: ETV Bharat)

तय अवधि में उपभोक्ताओं का काम होगा: हर अधिशासी अभियंता को काम अलॉट किया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी तय होगी जिससे कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी. तय अवधि में ही उपभोक्ताओं के काम संपन्न होंगे. उपभोक्ताओं की सहायता के लिए ही हर जोन में हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही हैं जो उनके लिए मददगार साबित होंगी.

लखनऊ में एक नवंबर से वर्टिकल व्यवस्था लागू हो रही है उससे किस तरह से अधिकारियों की संख्या कम होगी इसके बारे में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि लेसा में वर्तमान में 12 अधीक्षण अभियंता तैनात हैं तो सिर्फ आठ रह जाएंगे.

लखनऊ में 21 हेल्प डेस्क बनायी गयीं (Photo Credit: ETV Bharat)

वर्तमान में 12 अधीक्षण अभियंता हैं: अभी 50 अधिशासी अभियंता तैनात हैं तो 35 बचेंगे. 109 सहायक अभियंता तैनात हैं तो 86 बचेंगे. 287 अवर अभियंता तैनात हैं वह 142 ही बचेंगे.1852 टीजी तैनात हैं उनकी संख्या 503 रह जाएगी. 104 अकाउंटेंट तैनात है वह 53 ही रह जाएंगे. 686 एग्जीक्यूटिव अस्सिटेंट है उनकी संख्या 280 रह जाएगी. 74 कैंप असिस्टेंट की जगह सिर्फ एक ही पद बचेगा. ऐसे में पद कम होने की आशंका से ही कर्मचारी इस व्यवस्था के विरोध में हैं.



जनप्रतिनिधि कर रहे व्यवस्था का विरोध: लखनऊ में अब मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वर्टिकल व्यवस्था लागू कर रहा है जबकि जिन जिलों में यह व्यवस्था लागू है वहां के प्रतिनिधि इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं. हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेई और मेरठ कैंट से विधायक अमित अग्रवाल ने इस नई व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. तर्क दिया है कि इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं और कर्मचारियों, दोनों के ही अधिकारों का हनन होगा. यह निजीकरण की एक नई रणनीति है.