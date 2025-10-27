लखनऊ में बिजली की नई व्यवस्था लागू होते ही 8000 पद समाप्त; विभाग ने शुरू की तैयारी, 21 हेल्प डेस्क बनायी गयीं
नई व्यवस्था से लेसा में तकरीबन 2055 नियमित पद और लगभग 6000 संविदा कर्मियों के पद समाप्त हो जाएंगे. इससे आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 9:29 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के चार जिलों की तरह ही अब एक नवंबर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बिजली विभाग वर्टिकल व्यवस्था लागू कर रहा है. वर्टिकल सिस्टम के लागू होने से पहले ही संगठन मुखर होकर विरोध कर रहे हैं. संगठनों का कहना है कि अगर व्यवस्था लागू होती है तो कर्मचारियों और इंजीनियरों के पद अपने आप घट जाएंगे.
नई व्यवस्था से लेसा में तकरीबन 2055 नियमित पद और लगभग 6000 संविदा कर्मियों के पद समाप्त हो जाएंगे. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का तर्क है इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा. उपभोक्ताओं की समस्याओं का समय पर समाधान होगा.
तय अवधि में उपभोक्ताओं का काम होगा: हर अधिशासी अभियंता को काम अलॉट किया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी तय होगी जिससे कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी. तय अवधि में ही उपभोक्ताओं के काम संपन्न होंगे. उपभोक्ताओं की सहायता के लिए ही हर जोन में हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही हैं जो उनके लिए मददगार साबित होंगी.
लखनऊ में एक नवंबर से वर्टिकल व्यवस्था लागू हो रही है उससे किस तरह से अधिकारियों की संख्या कम होगी इसके बारे में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि लेसा में वर्तमान में 12 अधीक्षण अभियंता तैनात हैं तो सिर्फ आठ रह जाएंगे.
वर्तमान में 12 अधीक्षण अभियंता हैं: अभी 50 अधिशासी अभियंता तैनात हैं तो 35 बचेंगे. 109 सहायक अभियंता तैनात हैं तो 86 बचेंगे. 287 अवर अभियंता तैनात हैं वह 142 ही बचेंगे.1852 टीजी तैनात हैं उनकी संख्या 503 रह जाएगी. 104 अकाउंटेंट तैनात है वह 53 ही रह जाएंगे. 686 एग्जीक्यूटिव अस्सिटेंट है उनकी संख्या 280 रह जाएगी. 74 कैंप असिस्टेंट की जगह सिर्फ एक ही पद बचेगा. ऐसे में पद कम होने की आशंका से ही कर्मचारी इस व्यवस्था के विरोध में हैं.
जनप्रतिनिधि कर रहे व्यवस्था का विरोध: लखनऊ में अब मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वर्टिकल व्यवस्था लागू कर रहा है जबकि जिन जिलों में यह व्यवस्था लागू है वहां के प्रतिनिधि इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं. हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेई और मेरठ कैंट से विधायक अमित अग्रवाल ने इस नई व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. तर्क दिया है कि इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं और कर्मचारियों, दोनों के ही अधिकारों का हनन होगा. यह निजीकरण की एक नई रणनीति है.
21 हेल्प डेस्क बनायी गईं: मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने बताया कि लखनऊ में एक नवम्बर से वर्टिकल व्यवस्था के अन्तर्गत लागू होने से पूर्व गोमतीनगर क्षेत्र/अमौसी क्षेत्र/मध्य क्षेत्र और जानकीपुरम् क्षेत्र में बने हेल्प डेस्क के कर्मचारियों/संविदाकर्मियों को 1912 कस्टमर केयर पर ट्रेनिंग दी गई. लेसा के चार जोन में कुल 21 हेल्प डेस्क स्थापित की गईं जो एक नवंबर से प्रभावी होंगे.
1.अमौसी क्षेत्रः
|हेल्प डेस्क नंबर
|कार्यालय का पता
|मोबाइल नंबर
|1
|इन्द्रलोक हाइडिल कालोनी
|9415901426
|2
|न्यू आलमबाग
|9415901865
|3
|सेक्टर-3 वृन्दावन
|8004921191
|4
|विद्युत उपकेन्द्र नादरगंज
|8004921835
|5
|विद्युत उपकेन्द्र कबीर नगर
|8005480268
|6
|विद्युत उपकेन्द्र न्यू मोहनलालगंज
|9415005109
|7
|विद्युत उपकेन्द्र न्यू मलिहाबाद
|9415909250
2.मध्य क्षेत्रः
|हेल्प डेस्क नंबर
|कार्यालय का पता
|मोबाइल नंबर
|1
|कैंट
|9129835225
|2
|रेजीडेंसी
|8887508402
|3
|डालीगंज
|8795207880
|4
|विधानसभा मार्ग
|8795118402
|5
|ताल कटोरा
|8318699956
|6
|राजाजीपुरम (ओल्ड)
|7992014424
3. जानकीपुरम् क्षेत्र:
|हेल्प डेस्क नंबर
|कार्यालय का पता
|मोबाइल नंबर
|1
|महानगर
|9415087920
|2
|जीपीआरए
|7985210612
|3
|बीकेटी
|9169997770
|4
|जीएसआई
|9839362111
4. गोमतीनगर क्षेत्र:
|हेल्प डेस्क नंबर
|कार्यालय का पता
|मोबाइल नंबर
|1
|सेक्टर 14 ओल्ड मुंशी पुलिया
|8004268526
|2
|विश्वास खण्ड, गोमतीनगर
|9555054661
|3
|शिवपुरी चिनहट
|9411457860
|4
|सेक्टर-5 गोमतीनगर विस्तार
|9125149495
एमडी रिया केजरीवाल ने बताया कि हेल्प डेस्क से वर्टिकल व्यवस्था (Functional Vertical System) के अन्तर्गत लखनऊ के सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिये और उपभोक्ताओं की बिजली सम्बन्धित समस्याओं के तुरंत और पारदर्शी तरीके से निस्तारण के लिए दैनिक कार्यों की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा सकेगा.
सभी हेल्प डेस्क पर उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई और विद्युत सम्बन्धी आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी. सभी उपभोक्ता स्वयं भी 1912 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और एक बार सिस्टम पर शिकायत दर्ज हो जाने पर उसका निस्तारण होगा.
उपभोक्ता इन माध्यमों से भी दर्ज करा सकेंगे शिकायत:
1.व्हाटसऐप चैट बॉट नम्बर - 8010924203
2.उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.uppcl.org पर जाकर
3. UPPCL Consumer App, 1912 UPPCL app
4. X हैंडल @mvvnlhq को टैग कर के
5. ई-मेल आईडी 1912@mvvnl.org पर ईमेल भेजकर
6. मध्यांचल विद्युत वितरण लिमिटेड की वेबसाइट www.mvvnl.in. पर जाकर.
यह भी पढ़ें- आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अमित कुमार अग्रवाल को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025, जानें उपलब्धियां