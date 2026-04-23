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7 बजे स्कूटी खरीदी, 12 बजे चार्जिंग के दौरान हो गया उसमें ब्लास्ट

चार्जिंग के दौरान नई इलेक्ट्रिक स्कूटी में ब्लास्ट ( ETV Bharat )