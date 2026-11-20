बिस्मथ मेटल से ही क्यों बनाई दवा: कैंसर की दवाओं में इस्तेमाल होने वाली कुछ धातुओं के कारण मरीजों को कई तरह के दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं. प्लैटिनम आधारित दवाएं कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में मदद करती हैं लेकिन, इनके इस्तेमाल से किडनी, नसों और सुनने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है. ऐसे में वैज्ञानिक लगातार ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं, जिनसे कैंसर कोशिकाओं पर असर बना रहे और शरीर को कम नुकसान हो. प्रोफेसर ने बताया कि बिस्मथ मेटल का चुनाव इसी वजह से किया क्योंकि, उनका प्रयास है कि इससे तैयार होने वाली दवा कैंसर कोशिकाओं पर प्रभावी तरीके से काम करे और सामान्य कोशिकाओं को कम से कम नुकसान पहुंचे.

क्या कीमोथेरेपी के नुकसान को कम कर सकेगी यह दवा: कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी एक प्रमुख तरीका है. इसमें ऐसी दवाएं दी जाती हैं, जो तेजी से बढ़ने वाली कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में मदद करती हैं लेकिन, शरीर में कुछ सामान्य कोशिकाएं भी तेजी से बढ़ती हैं. इसलिए कीमोथेरेपी का असर उन पर भी पड़ सकता है. इसी वजह से मरीजों को बाल झड़ने, भूख कम लगने, उल्टी, थकान और कमजोरी जैसी परेशानियां हो सकती हैं. कुछ मरीजों में रक्त कोशिकाओं की संख्या भी कम हो जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.

प्रोफेसर ओम प्रकाश का शोध इसी समस्या का समाधान तलाशने की दिशा में है. अगर बिस्मथ आधारित फॉर्मूला आगे के परीक्षणों में कैंसर कोशिकाओं पर असर दिखाने के साथ स्वस्थ कोशिकाओं को कम नुकसान पहुंचाने में सफल रहता है तो, भविष्य में इससे इलाज के दौरान होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने की संभावना बन सकती है.

प्रोफेसर ओम प्रकाश के शोध की एक बड़ी उपलब्धि इसका पेटेंट होना है. इसके साथ ही शोध से जुड़ा वैज्ञानिक पेपर Journal of Inorganic Biochemistry में प्रकाशित हुआ है. इसमें बिस्मथ आधारित रासायनिक यौगिकों और उनकी कैंसररोधी गतिविधियों का अध्ययन किया गया है. किसी शोध का जर्नल में प्रकाशित होना इसलिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे दूसरे वैज्ञानिकों को भी उस काम के बारे में जानकारी मिलती है. वे शोध के नतीजों को समझ सकते हैं और आगे इस दिशा में काम कर सकते हैं.

अब एनिमल ट्रायल की तैयारी: प्रयोगशाला में कैंसर कोशिकाओं पर किसी दवा के फॉर्मूले का असर दिखाई देना पहला चरण होता है. इसके बाद यह देखना जरूरी होता है कि वही फॉर्मूला जीवित शरीर में किस तरह काम करता है. प्रोफेसर ओम प्रकाश ने बताया कि अब वह इस फॉर्मूले का एनिमल ट्रायल शुरू कराने के लिए प्रयास किया जा रहा. इस दौरान ये जांच किया जाएगा कि फॉर्मूला शरीर में कितना असरदार है, इसकी कितनी खुराक सुरक्षित है. इससे शरीर के दूसरे अंगों पर कोई नुकसान तो नहीं पड़ता. एनिमल ट्रायल के नतीजे सकारात्मक रहने पर ही इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा.

यूपी में हर साल ढाई लाख नए कैंसर मरीज: कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर मदन लाल ब्रह्म भट्ट ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि यूपी में हर साल करीब ढाई लाख नए कैंसर मरीज सामने आते हैं. वहीं, प्रदेश में पहले से कैंसर से जूझ रहे मरीजों की संख्या करीब 20 लाख है.

उन्होंने बताया कि कैंसर के इलाज में सबसे बड़ी चुनौती समय पर बीमारी का पता नहीं चलना है. कई लोग शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, बीमारी के बारे में खुलकर बात नहीं करते. इस वजह से वे इलाज के लिए देर से पहुंचते हैं. जबकि, समय रहते कैंसर का पता चल जाए तो कई प्रकार के कैंसर का बेहतर इलाज संभव है.

इनसे बढ़ता कैंसर का खतरा: प्रोफेसर मदन लाल ब्रह्म भट्ट के मुताबिक, कैंसर होने के कई कारण हैं लेकिन, तंबाकू और सिगरेट का सेवन इसकी प्रमुख वजहों में शामिल है. उनके अनुसार, करीब 3 में से एक कैंसर मरीज में बीमारी की वजह तंबाकू और सिगरेट का सेवन है. इसके अलावा शराब का सेवन, मोटापा, शारीरिक गतिविधियों की कमी और खानपान की खराब आदतें भी कैंसर का खतरा बढ़ा सकती हैं.

आजकल लोगों में जंक फूड का सेवन बढ़ रहा है. नियमित व्यायाम नहीं करना और लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है. हालांकि, कैंसर केवल खराब जीवनशैली के कारण नहीं होता. कुछ मामलों में आनुवंशिक कारण, संक्रमण, प्रदूषण और दूसरे पर्यावरणीय कारक भी जिम्मेदार हो सकते हैं.

लखनऊ विश्वविद्यालय (Photo Credit; ETV Bharat)

कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या: ICMR, NCRP के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में साल 2021 में सभी प्रकार के कैंसर के अनुमानित नए मामले 2,06,088 थे. साल 2022 में यह संख्या 2,10,958, साल 2023 में 2,15,931 और साल 2024 में 2,21,000 रही. 2025 के लिए नए मामलों का अनुमान बढ़कर 2,26,125 हो गया. इस तरह साल 2021 से 2025 के बीच हर साल सामने आने वाले नए कैंसर मामलों के अनुमान में 20,037 की बढ़ोतरी हुई. यानी करीब 9.7 प्रतिशत की वृद्धि. उत्तर प्रदेश में कैंसर के नए मामलों की संख्या के तहत 2021 में 2,06,088, 2022 में 2,10,958, साल 2023 में 2,15,931, 2024 में 2,21,000, 2025 में 2,26,125 मरीज मिले हैं.

लखनऊ में यहां उपलब्ध कैंसर का इलाज: कैंसर के बढ़ते मामलों के बीच राहत की बात ये है कि उत्तर प्रदेश में इलाज की सुविधाएं पहले से बेहतर हुई हैं. राजधानी लखनऊ में कई बड़े सरकारी चिकित्सा संस्थान कैंसर के मरीजों का इलाज कर रहे हैं. कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू, संजय गांधी पीजीआई और डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में कैंसर की जांच और इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं.

गरीब मरीजों को सरकार से मिलती मदद: कैंसर का इलाज कई बार काफी महंगा होता है. ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने इलाज जारी रखना बड़ी चुनौती बन जाता है. प्रोफेसर मदन लाल ब्रह्म भट्ट के मुताबिक, पात्र मरीजों को सीएम राहत कोष से इलाज के लिए आर्थिक सहायता मिल सकती है. इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित शर्तों के अनुसार सालाना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है.

कैंसर के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करें: कैंसर की पहचान जितनी जल्दी होती है, इलाज की संभावना उतनी बेहतर हो सकती है. शरीर में कोई गांठ होना, लंबे समय तक खांसी रहना, खांसी में खून आना, बिना वजह वजन कम होना, निगलने में परेशानी, स्तन में बदलाव या शरीर में ऐसा घाव जो ठीक न हो रहा हो, इन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए.



कैंसर से बचाव के लिए क्या करें: कुछ आदतें अपनाकर इसके खतरे को कम किया जा सकता है. तंबाकू और सिगरेट से पूरी तरह दूरी बनाना सबसे जरूरी है. शराब से बचना, संतुलित भोजन करना, फल और हरी सब्जियां खाना और नियमित व्यायाम करना भी फायदेमंद है. इसके अलावा वजन नियंत्रित रखना, लंबे समय तक शारीरिक रूप से निष्क्रिय न रहना और जरूरत के अनुसार डॉक्टर की सलाह से जांच कराना जरूरी है. HPV और Hepatitis B के टीके भी कुछ प्रकार के कैंसर से बचाव में मदद करते हैं.

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