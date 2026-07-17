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UP में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ हाई-टेक: टेस्ट से लेकर पुलिस वेरिफिकेशन तक, जानिए क्या बदले नियम

हादसों के मामले में भले ही उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर हो, लेकिन मौतों के मामले में सबसे ऊपर है.

UP में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ हाई-टेक.
UP में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ हाई-टेक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 11:22 AM IST

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Updated : July 17, 2026 at 11:54 AM IST

15 Min Read
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लखनऊ: अगर आप UP में रहते हैं और नया ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने या पुराने को रिन्यू कराने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. अब सिफारिश, जुगाड़ या दलालों के भरोसे लाइसेंस पाने का दौर बीत चुका है. यूपी परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है. अब हाई-टेक सेंसर वाले ट्रैक्स पर अपनी ड्राइविंग का कड़ा इम्तिहान देना होगा. कई मामलों में आपकी हाजिरी पुलिस वेरिफिकेशन के डिजिटल डेटा से भी मैच की जाएगी. लेकिन क्या यह नई हाई-टेक व्यवस्था आम जनता के लिए राहत लेकर आई है या कड़े नियमों ने उलझनें बढ़ा दी हैं? पेश है मनोज द्विवेदी के संपादन में संवाददाता अखिलेश्वर पांडेय की यह खास रिपोर्ट.

यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है. यहां की जनसंख्या ज्यादा है, तो वाहनों की संख्या भी अधिक है. हादसों के मामले में भले ही उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर हो, लेकिन मौतों के मामले में सबसे ऊपर है. सड़क हादसों की एक अहम वजह है नौसिखिया ड्राइवरों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना. जुगाड़ सिस्टम के सहारे लोग DL हासिल करने में सफल हो जाते हैं और सड़क पर वाहन लेकर उतर पड़ते हैं. यहीं, हादसों की बड़ी वजह बनता है.

यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियमों पर रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

हादसों में कमी लाना उद्देश्य: अब उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में आमूलचूल बदलाव करने शुरू कर दिए हैं. अब टेस्ट देने से लेकर ट्रेनिंग तक के नियम बदल रहे हैं.

प्रदेश के कई आरटीओ कार्यालयों के बजाय ड्राइविंग लाइसेंस अब एक्रिडिएटेड ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स, ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स के ट्रैक पर बनना शुरू हो गए हैं. इसके पीछे मकसद यही है कि कुशल ड्राइवर ही लाइसेंस प्राप्त कर सकें, जिससे सड़क हादसों में कमी आए.

प्रदेश में लगातार बढ़ रहीं सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने चालक प्रशिक्षण व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाया है.

सरकार के निर्देश पर अब व्यावसायिक वाहन चालकों को ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर (ADTC), ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (DTI) और इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (IDTR) में प्रशिक्षण और ड्राइविंग टेस्ट के बाद ही लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था लागू की जा रही है.

एडीटीसी खोलने की प्रक्रिया भी अब पूरी तरह से ऑनलाइन भी कर दी गई है. वर्तमान में प्रदेश के 18 जनपदों में 21 ट्रेनिंग सेंटर परिवहन विभाग की तरफ से संचालित हो रहे हैं. इन सेंटर्स पर आवेदक को सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग सिखाई जा रही है. ट्रेनिंग से ड्राइविंग टेस्ट में छूट मिलने की भी व्यवस्था है, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस पाने में आसानी होती है.

यूपी में सख्त हुई डीएल पाने की ट्रेनिंग.
यूपी में सख्त हुई डीएल पाने की ट्रेनिंग. (Photo Credit: ETV Bharat)

ऑटोमेटेड और सेंसर-बेस्ड ड्राइविंग टेस्ट: परिवहन विभाग ने अब मैनुअल के बजाय सेंसर वाले ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक (ADTT) की शुरुआत की है. कैमरा और बायोमेट्रिक के कारण अब बिना टेस्ट दिए या सिफारिश से लाइसेंस बनना नामुमकिन है.

टेस्टिंग ट्रैक पर सेंसर लगे होते हैं, जो जरा सी गलती करते ही पकड़ लेता है और ड्राइवर को फेल कर देता है. अभी तक परिवहन विभाग के आरटीओ कार्यालय में जो ड्राइविंग टेस्ट की मैनुअल व्यवस्था है, उसमें 8 आकृति वाले ट्रैक पर वाहन सफलतापूर्वक चलाते ही पास कर दिया जाता है.

इसमें मानवीय हस्तक्षेप होता है. कई बार नौसेखियों को भी जुगाड़ के सहारे या फिर कमीशनखोरी के चलते पास करके ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है. यही ड्राइवर सड़क पर हादसों की बड़ी वजह बनते हैं.

सेंसर बेस्ड ट्रैक पर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है. यही कारण है कि अब जो ड्राइविंग लाइसेंस बनने शुरू हुए हैं या भविष्य में सभी जिलों में बनेंगे, वह ऐसे ही ड्राइवर को मिलेंगे जो वाकई गाड़ी चलाने में कुशल होंगे.

ट्रेनिंग से बना रहे कुशल ड्राइवर: मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (Accredited Driving Training Centers) द्वारा सरकार के अधिकृत ट्रेनिंग सेंटर्स से सर्टिफिकेट लेने पर RTO में ड्राइविंग टेस्ट से छूट मिलती है. 28 दिन की ट्रेनिंग करनी होती है.

ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आवेदक को फॉर्म-5 जारी हो जाता है, तो उसे अलग से आरटीओ या ऑटोमैटिक ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता ही नहीं होती. सीधे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने की व्यवस्था है.

यह छूट केवल उन्हीं सेंटरों पर मिलेगी जो 'परिवहन विभाग' से मान्यता प्राप्त सर्टिफाइड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर होते हैं. आवेदक को 28 घंटे सिम्युलेटर और सड़क पर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है. ऑटोमेटिक ट्रैक सेंसर तकनीक के जरिए ड्राइविंग का आकलन किया जाता है.

ट्रेनिंग और टेस्टिंग के साथ रिसर्च की व्यवस्था: परिवहन विभाग की तरफ से रायबरेली में पहला इंस्टिट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेंनिंग एंड रिसर्च (आईडीटीआर) स्थापित किया गया है. इस सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप किया गया है.

यहां पर ड्राइवर को अत्याधुनिक तकनीक और ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर्वट्रेनिंग के साथ टेस्टिंग की व्यवस्था है. हैवी कॉमर्शियल वाहन के चालकों को ट्रेनिंग दी जाती है. इसके अलावा यहां पर रोड सेफ्टी को लेकर रिसर्च भी की जाती है. प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग लेने के लिए आवेदक को 6000 रुपए फीस जमा करनी होती है. सड़क सुरक्षा नियमों का यहां पर पाठ पढ़ाया जाता है.

इसके बाद पहले सिम्युलेटर पर प्रयोगात्मक ड्राइविंग कराई जाती है, फिर सड़क पर वाहन को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है. इसके बाद यहां से सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे किसी भी ड्राइविंग ट्रैक पर टेस्ट देने की आवश्यकता आवेदक को नहीं पड़ती है. आवेदन के साथ जैसे ही फॉर्म 5 को अपलोड किया जाता है और बायोमेट्रिक करते ही आरटीओ कार्यालय से एमवीआई अप्रूवल देता है और ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है.

यूपी में सड़क सुरक्षा के लिए बड़ी पहल.
यूपी में सड़क सुरक्षा के लिए बड़ी पहल. (Photo Credit: ETV Bharat)

अभी तक डीटीटीआई पर नहीं शुरू हो पाई ट्रेनिंग और टेस्टिंग: ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट् (डीटीटीआई) के लिए परिवहन विभाग ने मारुति सुजुकी कंपनी के साथ कई साल पहले करार किया था. डीटीटीआई स्थापित करने का मकसद प्रशिक्षित चालकों को ऑटोमेटिक मशीन से टेस्ट लेकर लाइसेंस देना था.

इन मशीनों से टेस्ट का रिजल्ट सीधे सारथी सॉफ्टवेयर में अपडेट करने की व्यवस्था की गई, जिससे किसी भी प्रकार की धांधली की आशंका न के बराबर हो. अयोध्या में उत्तर प्रदेश का पहला ड्राइविंग ट्रेंनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया. कई एकड़ में टेस्टिंग ट्रैक और बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन जिस मकसद से डीटीटीआई की स्थापना की गई उस पर अब तक अमल नहीं हुआ.

डीटीटीआई में मारुति सुजुकी कंपनी को टेस्टिंग ट्रैक के साथ ही ऑटोमेशन की जिम्मेदारी दी गई. टेस्टिंग ट्रैक तो तैयार है, लेकिन ऑटोमेटिक टेस्ट नहीं हो रहा है. सिम्युलेटर तो लगे हैं, लेकिन शो पीस हैं. इन पर धूल जम गई है. यहां ट्रेनिंग हो ही नहीं रही.

डेमो रूम तो बना है, एलईडी पर आवेदकों को नियम समझने के लिए वीडियो क्लिप भी चलती है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है. एचडी कैमरे लगे हैं, लेकिन उनका भी टेस्ट पर फोकस नहीं है. यही स्थिति प्रदेश के अन्य डीटीटीआई की भी है.

सिम्युलेटर भी मारुति के हैं: परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मारुति सुजुकी ने ऑटोमेशन और ट्रैक मेंटेनेंस का काम संभालने की जिम्मेदारी ली है, तो इससे परिवहन विभाग को काफी फायदा होगा.

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि पहले मारुति सुजुकी की तरफ से सिम्युलेटर नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उनके अनुरोध पर सिम्युलेटर भी परिवहन विभाग को खरीदना नहीं पड़ा. इसकी भी व्यवस्था मारुति सुजुकी की तरफ से ही की गई है. डीटीटीआई में सिम्युलेटर पर अभी ट्रेनिंग की व्यवस्था शुरू नहीं है.

यूपी के इन जिलों में डीटीटीआई स्थापित: यूपी के मुरादाबाद, मेरठ, बस्ती, मिर्जापुर, बरेली, झांसी, अलीगढ़, देवीपाटन, गोंडा, आजमगढ़ और मुजफ्फरनगर में ड्राइविंग ट्रेंनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट और आजमगढ़, प्रतापगढ़ में डीटीटीआई का ऑटोमेशन और मेंटेनेंस मारुति सुजुकी की जिम्मेदारी है.

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मारुति सुजुकी कंपनी के साथ अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा के केंद्रों का ऑटोमेशन और ट्रैक मेंटेनेंस का करार किया था.

प्रदेश में हर महीने 1 लाख लाइसेंस: अगर लखनऊ से जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो रोजाना आरटीओ कार्यालय से करीब 150 से 200 ड्राइविंग लाइसेंस जारी होते हैं. महीने भर का यह आंकड़ा 5000 ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने तक पहुंचता है.

यानी हर महीने सिर्फ लखनऊ से ही पांच हजार ड्राइविंग लाइसेंस बनने का अनुपात है. प्रदेश के 75 जिलों के 77 आरटीओ कार्यालय में हर माह एक लाख से भी ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जारी होते हैं.

यूपी में हर साल होतीं 24000 मौतें: उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है. यहां पर सबसे ज्यादा लगभग 4.75 करोड़ वाहन हैं. सर्वाधिक सड़कों का जाल लगभग तीन लाख किलोमीटर उत्तर प्रदेश में ही है. ऐसे प्रदेश में सुरक्षित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण है.

प्रदेश में हर साल लगभग 41 हजार सड़क दुर्घटनाओं में 24 हजार लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है. अधिकतर एक्सीडेंट लापरवाही या अकुशल चालकों की वजह से होते हैं. इसी पर ध्यान देते हुए कुशल और दक्ष वाहन चालकों का ड्राइविंग टेस्ट ऑटोमेटेड ट्रैक युक्त प्रशिक्षण केंद्र में कराने का फैसला लिया गया.

दुर्घटनाएं रोकने के लिए उठाया जा रहा कदम: परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में करीब तीन करोड़ सक्रिय ड्राइविंग लाइसेंस हैं. प्रदेश में सबसे अधिक 13.73 लाख लाइसेंस अकेले लखनऊ कार्यालय से जारी किए गए हैं.

रोड सेफ्टी ऑडिट में सामने आया था कि रोड पर चलने वाले कई लोग नियमों से अनजान हैं. इसे रोकने के लिए लाइसेंस बनाने के नियमों में बदलाव किया जा रहा है.

यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया.
यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया. (Photo Credit: ETV Bharat)

घर बैठे बना सकते हैं लर्नर लाइसेंस: उत्तर प्रदेश में अब लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदकों को आरटीओ कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है. घर बैठे ही आसानी से लर्नर लाइसेंस बना सकते हैं. इसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर सारथी 4.0 पर जाकर न्यू एलएल पर क्लिक करना होगा.

अपना आधार अपलोड करना होता है. 350 रुपए फीस जमा करनी होती है. इसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ जाता है. आवेदक को टेस्ट के लिए मोबाइल नंबर पर एक लिंक आता है. इस लिंक पर क्लिक करते ही कंप्यूटर के सामने बैठकर 15 में से 9 सवालों के जवाब देकर टेस्ट पास किया जा सकता है. अधिकारी ऑनलाइन ही लाइसेंस अप्रूव कर देते हैं और इसके बाद घर बैठे लर्नर डीएल का प्रिंटआउट निकाल सकते हैं.

क्या कहते हैं आवेदक: एडीटीसी पर टेस्ट देने आए आवेदकों का कहना है कि पहले मैंने टू-व्हीलर का टेस्ट दिया फिर फोर व्हीलर का टेस्ट दिया. दोनों में पास हो गया हूं. बहुत टफ नहीं है यहां पर टेस्ट समझने की आवश्यकता होती है. जो डायरेक्शन दिए गए हैं, उसी के अनुसार टर्न वगैरह ले लीजिए तो दिक्कत नहीं होती है. टेस्ट के बगैर डीएल जारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है, तो कुशल ड्राइवर सड़क पर नहीं होंगे.

इससे वह खुद के लिए तो दिक्कत खड़ी करेंगे ही, दूसरों के लिए बड़ी दिक्कत पैदा करेंगें. पहले आरटीओ कार्यालय में जाने पर ऐसे ही लाइसेंस जारी हो जाता था. अब टेस्टिंग ट्रैक बने हैं. तकनीक आई है तो अब सही लाइसेंस जारी होंगे.

आवेदकों का कहना है कि टेस्ट होना जरूर चाहिए, क्योंकि बिना टेस्ट के लाइसेंस जारी होते हैं तो फिर कुशल ड्राइवर सड़क नहीं होते हैं, जिससे दुर्घटना का कारण बनते हैं. आवेदकों का यह भी कहना है कि जो गाड़ी चला लेता है, उसे टेस्ट देने में कोई समस्या नहीं होती है.

क्या कहते हैं इंस्ट्रक्टर: एडीटीसी के इंस्ट्रक्टर राम बहादुर सिंह का कहना है कि पहले से तो अब बहुत बेहतर हुआ है. पहले पैरामीटर आसान थे, लेकिन अब सारी चीजें सिस्टमैटिक हैं. कंप्यूटर पर रिकॉर्ड होती हैं. कंप्यूटर पर सब फ्लैश होता है कि आपने रूल फॉलो किया है कि नहीं किया है.

सबसे पहले आपको सारे रूल फॉलो करने होते हैं. अब जो नए ड्राइवर यहां से निकल रहे हैं तो वह कुशल ड्राइवर ही बनकर निकल रहे हैं. एडीटीसी की बहुत ज्यादा जरूरत थी. ड्राइवर को ट्रेनिंग देने के बाद टेस्ट देना होता है, जिससे वह गाड़ी सीख कर यहां पर टेस्ट देने आते हैं.

इससे अब उन्हें रूल्स की समझ हो गई है. बाइक के टेस्ट के लिए यहां पर 8 आकर की आकृति को बनाकर सफल होना होता है. इसके लिए 90 सेकंड का समय दिया जाता है. दो मौके दिए जाते हैं. पैर नीचे नहीं लगना चाहिए. इसी तरह कार के लिए भी ट्रैक पर व्यवस्था है. टेस्ट को मॉनिटर करने के लिए कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था है, जिससे धांधली होने की संभावना नहीं है.

क्या कहते हैं अधिकारी: लखनऊ के एआरटीओ (प्रशासन) प्रदीप कुमार सिंह का कहना है कि एडीटीसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है. सरकार की तरफ से दो कार्य यहां के लिए चिन्हित किए गए हैं. ड्राइवर को ट्रेनिंग देनी है. कुशल ड्राइवर बनाना है. उनकी ट्रेनिंग के अलग-अलग माड्यूल हैं.

उनके अलग-अलग तरीके हैं. चालकों को प्रशिक्षित करना, उन्हें एडवांस तकनीक से रू-ब-रू कराना. दूसरा टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट कंडक्ट करना. टेस्टिंग टैक्स पर टेस्ट कंडक्ट करने के बाद उन्हें किसी भी आरटीओ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती.

यहां तक कि अगर उन्होंने निर्धारित कोर्स को सीख लिया है तो यह निहित रहता है कि जो 72 घंटे की प्रशिक्षण अवधि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने रखी है. उस 72 घंटे में इनको 8 घंटे की ट्रेनिंग इस ट्रैक पर देनी है, जिससे वह कुशल चालाक बन सकें.

अगर 7 से 8 घंटे कोई ड्राइवर ट्रैक पर संचालन कर चुका है, तो यह प्रमाणित हो जाता है कि वह कुशल ड्राइवर है. फिर से उसे टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है. ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद उन्हें टेस्ट की जरूरत नहीं है. एडीटीसी में ही सारे टेस्ट कंडक्ट होंगे.

रिजल्ट ऑटोमेटिक जनरेट होता है. उसमें किसी तरह का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है. उसके बाद दोबारा आरटीओ लेवल पर ऐसे एप्लीकेंट आएंगे नहीं. वह सिर्फ स्क्रूटनी और बायोमेट्रिक यहां से कराएंगे. उनका टेस्ट वहीं कंडक्ट होगा.

हर व्यक्ति बने जिम्मेदार: उत्तर प्रदेश में हर साल हजारों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं और इसकी एक बड़ी वजह अनट्रेंड ड्राइवर या फर्जी तरीके से बने लाइसेंस होते हैं.

परिवहन विभाग का यह नया और कड़ा डिजिटल सिस्टम निश्चित रूप से इस दिशा में एक बेहतरीन कदम है, जो अयोग्य ड्राइवरों को सड़कों पर आने से पहले ही रोक देगा. हालांकि सफलता इस बात पर निर्भर है कि ग्रामीण इलाकों के RTO में यह तकनीक कितनी ईमानदारी से काम करती है.

साथ ही क्या जनता को बिना किसी तकनीकी गड़बड़ी के समय पर सेवाएं मिल पाती हैं. नियम सख्त हो रहे हैं. अब जरूरत इस बात की है कि उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति भी जिम्मेदार ड्राइवर बनने का संकल्प लें.

(क्या आपने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किसी RTO में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है? नए ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक और पुलिस वेरिफिकेशन के नियमों को लेकर आपका क्या अनुभव रहा? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. यदि आपके क्षेत्र के RTO में कोई समस्या है, तो सोशल मीडिया पर हैशटैग #UPNewDLRules के साथ हमें टैग करें. जागरूक बनें, सुरक्षित चलें!)

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Last Updated : July 17, 2026 at 11:54 AM IST

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