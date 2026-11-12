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कुछ ही मिनटों में इंसुलिन का स्राव रोक सकती अग्न्याशय की प्रतिरक्षा कोशिकाएं, IIT कानपुर के वैज्ञानिकों की नई खोज

IIT कानपुर के वैज्ञानिकों की नई खोज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने मधुमेह के विकसित होने की प्रक्रिया को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि अग्न्याशय (पैंक्रियास) में मौजूद प्रतिरक्षा कोशिकाएं कुछ ही मिनटों में इंसुलिन के स्राव को रोक सकती हैं. शोधकर्ताओं ने उस आणविक तंत्र (मॉलिक्यूलर स्विच) की भी पहचान की है, जिसके माध्यम से ये कोशिकाएं इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं की गतिविधि को नियंत्रित करती हैं.

खास बात ये है कि यह शोध प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बायोमेडिकल जर्नल- जर्नल आफ क्लीनिकल इंवेस्टीगेशन में प्रकाशित हुआ है. इस अध्ययन का नेतृत्व आईआईटी कानपुर के जैविक विज्ञान एवं जैव अभियांत्रिकी विभाग के डॉ. साई प्रसाद पायडी के मार्गदर्शन में सिमरन सिंह और आशीष कुमार ने संयुक्त रूप से किया. दोनों इस शोध के सह-प्रथम लेखक (को-फर्स्ट आथर्स) हैं.

शोधकर्ताओं ने यह भी पुष्टि की है कि यह जैविक प्रक्रिया मानव अग्न्याशय के ऊतकों में भी सक्रिय रूप से मौजूद है. यह खोज मोटापे और टाइप-2 मधुमेह से प्रभावित लोगों में इंसुलिन उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए भविष्य में नई दवाओं के विकास की संभावनाएं खोलती है. आईआईटी कानपुर की लैब में शोध संबंधी कार्य करते डॉ. साई प्रसाद व अन्य शोधार्थी. (Photo Credit; Media Cell, IIT) मानव अग्नाशय में होती हैं कई प्रकार की कोशिकाएं: डॉ. साई प्रसाद ने बताया, मानव अग्न्याशय में कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाएं और मैक्रोफेज नामक प्रतिरक्षा कोशिकाएं शामिल हैं. बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करके रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती हैं, जबकि मैक्रोफेज ऊतकों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इस अध्ययन में पहली बार यह स्पष्ट किया गया है कि मैक्रोफेज आसपास मौजूद बीटा कोशिकाओं के साथ सीधे संवाद करके इंसुलिन के स्राव को नियंत्रित कर सकते हैं. जबकि अभी तक यह माना जाता रहा था कि मोटापे के कारण शरीर में लंबे समय तक रहने वाली हल्की सूजन (लो ग्रेड इंफ्लेमेशन) उत्पन्न होती है, जो महीनों और वर्षों में धीरे-धीरे बीटा कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है. लेकिन आईआईटी कानपुर के इस शोध ने प्रतिरक्षा कोशिकाओं और इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं के बीच संकेतों के आदान-प्रदान की एक ऐसी प्रक्रिया उजागर की है, जिसका प्रभाव महज कुछ मिनटों में दिखाई दे सकता है. वैज्ञानिकों ने एक उन्नत अनुवांशिक तकनीक का किया उपयोग: इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने एक उन्नत अनुवांशिक तकनीक का उपयोग किया, जिसके माध्यम से प्रतिरक्षा कोशिकाओं के भीतर एक विशिष्ट सिग्नलिंग मार्ग को सक्रिय या निष्क्रिय किया जा सका. चूहों पर किए गए प्रयोगों में मैक्रोफेज के भीतर इस मार्ग को सक्रिय करने से इंसुलिन का स्राव तेजी से कम हो गया.