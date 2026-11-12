कुछ ही मिनटों में इंसुलिन का स्राव रोक सकती अग्न्याशय की प्रतिरक्षा कोशिकाएं, IIT कानपुर के वैज्ञानिकों की नई खोज
यह खोज मोटापे और टाइप-2 मधुमेह से प्रभावित लोगों में इंसुलिन उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए नई दवाओं के विकास की संभावनाएं खोलती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 9:07 PM IST
कानपुर : आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने मधुमेह के विकसित होने की प्रक्रिया को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि अग्न्याशय (पैंक्रियास) में मौजूद प्रतिरक्षा कोशिकाएं कुछ ही मिनटों में इंसुलिन के स्राव को रोक सकती हैं. शोधकर्ताओं ने उस आणविक तंत्र (मॉलिक्यूलर स्विच) की भी पहचान की है, जिसके माध्यम से ये कोशिकाएं इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं की गतिविधि को नियंत्रित करती हैं.
खास बात ये है कि यह शोध प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बायोमेडिकल जर्नल- जर्नल आफ क्लीनिकल इंवेस्टीगेशन में प्रकाशित हुआ है. इस अध्ययन का नेतृत्व आईआईटी कानपुर के जैविक विज्ञान एवं जैव अभियांत्रिकी विभाग के डॉ. साई प्रसाद पायडी के मार्गदर्शन में सिमरन सिंह और आशीष कुमार ने संयुक्त रूप से किया. दोनों इस शोध के सह-प्रथम लेखक (को-फर्स्ट आथर्स) हैं.
शोधकर्ताओं ने यह भी पुष्टि की है कि यह जैविक प्रक्रिया मानव अग्न्याशय के ऊतकों में भी सक्रिय रूप से मौजूद है. यह खोज मोटापे और टाइप-2 मधुमेह से प्रभावित लोगों में इंसुलिन उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए भविष्य में नई दवाओं के विकास की संभावनाएं खोलती है.
मानव अग्नाशय में होती हैं कई प्रकार की कोशिकाएं: डॉ. साई प्रसाद ने बताया, मानव अग्न्याशय में कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाएं और मैक्रोफेज नामक प्रतिरक्षा कोशिकाएं शामिल हैं. बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करके रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती हैं, जबकि मैक्रोफेज ऊतकों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
इस अध्ययन में पहली बार यह स्पष्ट किया गया है कि मैक्रोफेज आसपास मौजूद बीटा कोशिकाओं के साथ सीधे संवाद करके इंसुलिन के स्राव को नियंत्रित कर सकते हैं. जबकि अभी तक यह माना जाता रहा था कि मोटापे के कारण शरीर में लंबे समय तक रहने वाली हल्की सूजन (लो ग्रेड इंफ्लेमेशन) उत्पन्न होती है, जो महीनों और वर्षों में धीरे-धीरे बीटा कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है. लेकिन आईआईटी कानपुर के इस शोध ने प्रतिरक्षा कोशिकाओं और इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं के बीच संकेतों के आदान-प्रदान की एक ऐसी प्रक्रिया उजागर की है, जिसका प्रभाव महज कुछ मिनटों में दिखाई दे सकता है.
वैज्ञानिकों ने एक उन्नत अनुवांशिक तकनीक का किया उपयोग: इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने एक उन्नत अनुवांशिक तकनीक का उपयोग किया, जिसके माध्यम से प्रतिरक्षा कोशिकाओं के भीतर एक विशिष्ट सिग्नलिंग मार्ग को सक्रिय या निष्क्रिय किया जा सका. चूहों पर किए गए प्रयोगों में मैक्रोफेज के भीतर इस मार्ग को सक्रिय करने से इंसुलिन का स्राव तेजी से कम हो गया.
इसके विपरीत, इसी मार्ग को निष्क्रिय करने पर इंसुलिन का स्राव बेहतर हुआ. शोध में यह भी सामने आया कि इस प्रक्रिया में सूजन पैदा करने वाले प्रोटीन के बजाय वसा अणु (लिपिड्स) महत्वपूर्ण संदेशवाहक की भूमिका निभाते हैं. इन वसा अणुओं को स्फिंगोलिपिड्स कहा जाता है. इस प्रक्रिया के सक्रिय होते ही मैक्रोफेज तेजी से इनका स्राव करते हैं. आसपास की बीटा कोशिकाएं अपनी सतह पर मौजूद एक विशेष ट्रांसपोर्टर के माध्यम से इन अणुओं को ग्रहण कर लेती हैं. इसके बाद ये अणु बीटा कोशिकाओं के भीतर इंसुलिन के स्राव से जुड़ी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं.
वैज्ञानिकों ने खोजा जीपीआर 18 रिसेप्टर: वैज्ञानिकों ने इस पूरी प्रक्रिया के शुरुआती कारक के रूप में मैक्रोफेज की सतह पर मौजूद जीपीआर 18 नामक रिसेप्टर की पहचान की है. शोध में पाया गया कि जीपीआर 18 या इसके बाद सक्रिय होने वाले किसी भी चरण को अवरुद्ध करने से इंसुलिन का सामान्य स्राव फिर से बहाल हो सकता है. इस प्रकार भविष्य में दवा विकसित करने के लिए तीन संभावित लक्ष्य सामने आए हैं—जीपीआर 18 रिसेप्टर, लिपिड संदेशवाहक और बीटा कोशिकाओं में इन अणुओं के प्रवेश की प्रक्रिया.
इस शोध का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानव अग्न्याशय के ऊतकों पर किया गया अध्ययन है. अमेरिका स्थित इंडियन बायोसाइंसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से आईआईटी कानपुर की टीम ने पुष्टि की कि मानव अग्न्याशय के आइलेट्स में मौजूद प्रतिरक्षा कोशिकाओं में जीपीआर 18 रिसेप्टर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. शोधकर्ताओं ने दान किए गए मानव अग्न्याशय के ऊतकों में इस प्रक्रिया को सक्रिय करके यह भी प्रदर्शित किया कि वहां इंसुलिन का स्राव बाधित हो जाता है.
दवाओं से कर सकते हैं कंट्रोल : डॉ. साई प्रसाद पायडी ने बताया, हमने पाया कि बीटा कोशिकाओं के आसपास मौजूद प्रतिरक्षा कोशिकाएं कुछ ही मिनटों में इंसुलिन का स्राव रोक सकती हैं. खास बात यह है कि इसके लिए वे सूजन से जुड़े उन पारंपरिक संकेतों का इस्तेमाल नहीं करतीं, जिनका अध्ययन वैज्ञानिक पिछले कई दशकों से करते आ रहे हैं. यह खोज इस बारे में हमारी मूलभूत समझ को बदलती है कि प्रतिरक्षा कोशिकाएं इंसुलिन उत्पादन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं.
यह प्रक्रिया सूजन के कारण होने वाली धीमी क्षति नहीं, बल्कि कुछ ही मिनटों में कोशिकाओं तक पहुंचने वाला एक सीधा जैविक संदेश है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव अग्न्याशय के ऊतकों में भी इस प्रक्रिया की पुष्टि हुई है. इससे स्पष्ट होता है कि यह केवल प्रयोगशाला में चूहों पर किया गया अवलोकन नहीं, बल्कि मानव शरीर में मौजूद एक वास्तविक जैविक तंत्र है, जिसे भविष्य में दवाओं के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है.
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