अब आसानी से होगा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू, नहीं लगाने होंगे ऑफिस के चक्कर, ये है परिवहन विभाग की नई योजना
हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग नई डिजिटल प्रणाली शुरू करने जा रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 7:29 PM IST
शिमला: हिमाचल में लाखों वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है. प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी व तकनीक आधारित बनाने की दिशा में परिवहन विभाग एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है. अभी के नियमों के मुताबिक जो चालक शारीरिक रूप से वाहन चलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, उसे ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए डॉक्टर जो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करता है, उसे आवेदक को खुद अपलोड करना पड़ता है. लेकिन अब इस व्यवस्था को और अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित बनाने के लिए एक नई डिजिटल प्रणाली लागू जा रही है.
सारथी पोर्टल पर अपलोड होगा ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट
परिवहन विभाग की नई योजना के तहत भविष्य में मेडिकल सर्टिफिकेट खुद आवेदक द्वारा अपलोड नहीं किया जाएगा. इसके बजाय अब अधिकृत और पंजीकृत डॉक्टर ही सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जिससे पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी. इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से रजिस्टर्ड डॉक्टर को सारथी ऐप का एक्सेस दिया जाएगा. जिसके माध्यम से मेडिकल सर्टिफिकेट को ऐप सारथी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. इसके बाद परिवहन विभाग की ओर से जल्द ही संबंधित चालक को लाइसेंस जारी किया जाएगा.
क्यों जरूरी है यह बदलाव?
अभी कई मामलों में फर्जी या अप्रमाणित मेडिकल प्रमाणपत्र अपलोड होने की शिकायतें सामने आती रहती हैं. ऐसे मामलों को रोकने के लिए विभाग यह नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है. ऐसे में नई प्रणाली लागू होने के बाद केवल पंजीकृत और अधिकृत डॉक्टर ही मेडिकल सर्टिफिकेट खुद पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे. इससे हर मेडिकल सर्टिफिकेट डिजिटल रूप से ट्रेस किया जा सकेगा. जिससे फर्जी या गलत प्रमाणपत्रों की संभावना खत्म हो जाएगी.
आम लोगों का क्या फायदा?
नई व्यवस्था लागू होने से ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी. आवेदकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और स्वचालित हो जाएगी. वहीं, मानवीय हस्तक्षेप कम जीने से पारदर्शिता बढ़ेगी. इसके अतिरिक्त लाइसेंस रिन्यू करने की प्रक्रिया तेज और भरोसेमंद बनेगी.
सड़क सुरक्षा को मिलेगा मजबूत आधार
परिवहन विभाग के मुताबिक इस ऑटोमेटेड सिस्टम से सड़क सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी. जब केवल चिकित्सकीय रूप से सक्षम चालकों को ही ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होगा तो सड़क पर दुर्घटनाओं के जोखिम को भी कम किया जा सकेगा.
परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के मुताबिक परिवहन विभाग इस प्रस्तावित डिजिटल मैकेनिज्म को लागू करने की दिशा में काम कर रहा है. सिस्टम लागू होने के बाद डॉक्टरों का पंजीकरण, मेडिकल प्रमाणपत्र का डिजिटल सत्यापन और लाइसेंस रिन्यू करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी हो सकेगी.
प्रदेश में 18 लाख लाइसेंस धारक
हिमाचल में वर्तमान में करीब 18 लाख लाइसेंस धारक है. नया ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक को 40 उम्र पूरी होने तक के लिए जारी किया जाता है. इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस को आवेदक को रिन्यू करना जरूरी है. मेडिकल सर्टिफिकेट में शारीरिक रूप से सक्षम पाए गए व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को 10 साल के लिए रिन्यू किया जाता है. वहीं ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यूअल अवधि 10 साल बाद फिर डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाकर मेडिकल चेकअप करवाना आवश्यक है.
