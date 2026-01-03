ETV Bharat / state

बाड़मेर-बालोतरा की फिर बदली सीमाएं, जानिए कौन सा ह‍िस्‍सा क‍िस ज‍िले में हुआ शाम‍िल

पटाखे फोड़कर मनाई खुशी ( फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर )

बाड़मेर/बालोतरा : राजस्थान सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर बाड़मेर ओर बालोतरा जिले का पुनर्गठन किया है. बाड़मेर से बालोतरा जिला अलग बनने के दो साल बाद एक बार फिर जिले की सीमाएं बदलने के फैसले ने सभी को चौका दिया है. बाड़मेर के दो उपखंड गुड़ामालानी और धोरीमन्ना को बालोतरा जिले में शामिल किया गया है. वहीं बायतु उपखंड को बालोतरा से बाड़मेर जिले में शामिल किया है. इस फैसले से लोगों ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की. राजस्थान सरकार के इस फैसले से बाड़मेर ओर बालोतरा जिले की सीमाएं ही नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं. बायतु विधानसभा को बालोतरा से पुनः बाड़मेर में शामिल करने के फैसले के बाद मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रभारी ओर बायतु विधायक हरीश चौधरी ने शुक्रवार देर रात को अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि ' तुम इधर भेजो मुझे , तुम उधर भेजो मुझे, नक़्शों से खेल कर चाहे जिधर भेजो मुझे. सीमाएं बदलने से ना डरूंगा ना झुकूंगा , मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं चाहे किधर भेजो मुझे. बायतु विधायक हरीश चौधरी का कहना है कि बाड़मेर-बालोतरा जिले की सीमाएं बदलने और राजनीतिक मकसद से तहसीलों को तोड़ा गया है. भाजपा ने जनविरोधी राजनीति की है. अव्यवहारिक निर्णय को लेकर जनता के बीच जाएंगे.