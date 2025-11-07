दिल्ली से वृंदावन सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू, 5 KM के जनसैलाब के बीच बाबा बागेश्वर

ETV Bharat / state

दिल्ली से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू (ETV BHARAT)
November 7, 2025

नई दिल्ली/छतरपुर : हिंदू राष्ट्र बनाने और समरसता का संकल्प लेकर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकल पड़ी है. देशभर से आए संतों के सानिध्य में दीदी मां ऋतंभरा सहित संत महात्माओं ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को धर्म ध्वजा देकर पदयात्रा को नई दिल्ली से रवाना किया.

बाबा बागेश्वर ने कहा "आज का यह दिन पहले से ही इतिहास के पन्नों में दर्ज है और फिर से इतिहास बना रहा है. धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने गौ माता का आंदोलन शुरू किया था." उन्होंने आह्वान किया "आज संतों का साथ, सनातनियों का हाथ और नवंबर सात, लक्ष्य के लिए निकल पड़ो."

दिल्ली से वृंदावन तक बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा (ETV BHARAT)

पदयात्रा का 200 से अधिक स्थानों पर स्वागत

बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा "पूरी दुनिया को हिंदुओं की ताकत का पता चलना चाहिए. परिवार की लड़ाई खत्म करने के लिए विचारों की लड़ाई हेतु यह पदयात्रा निकल रही है. हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि विचारधारा है. पदयात्रा पर 200 से अधिक स्थानों में पुष्पवर्षा हुई. जगह-जगह जलपान की व्यवस्था की गई. दरवाजे, छतों व ऊंचे स्थानों पर खड़े होकर लोग पदयात्रा का अभिवादन करते रहे. दिल्ली के छतरपुर के सिद्धपीठ कात्यायनी माता मंदिर प्रांगण से पदयात्रा शुरू हुई."

सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (ETV BHARAT)

बाबा बागेश्वर ने पदयात्रा को आध्यात्मिक बताया

पदयात्रा शुरू होने के पहले मंचीय कार्यक्रम हुआ. इसमें आदिगुरु शंकराचार्य जी की, भारत माता और गंगा जी जमुना जी की आरती की गई. महाराज श्री मंच पर आने से पहले कात्यायनी माता मंदिर पहुंचे और माता का दर्शन कर आशीर्वाद लिया. गौ माता का पूजन होने के बाद संतों ने महाराज श्री को पटकी पहनाई. बागेश्वर महाराज ने कहा "यह यात्रा राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक है. इसीलिए यह दिल्ली से वृंदावन जा रही है. गांव-गांव शोर होगा, एकता पर जोर होगा."

यात्रा के शुभारंभ मौके पर उमड़े संत

यात्रा की शुरुआत के पहले जैन संत लोकेश मुनि महाराज, शनिधाम के दाती महाराज, अभय दास महाराज, जगतगुरु भैया दास महाराज, कोटवन के मोनी जी महाराज सहित अन्य विद्वत संतों ने अपनी वाणी से उपस्थित सनातनियों को आशीर्वाद दिया.

पदयात्रा का 200 से अधिक स्थानों पर स्वागत (ETV BHARAT)

इस अवसर पर मनीषी जी, दीदी ऋतंभरा, बालक योगेश्वर दास महाराज, चिदानंद स्वामी, पुंडरीक महाराज, कथा व्यास संजीव कृष्ण महाराज, श्रंगारी जी महाराज छतरपुर, राज राजेश्वरानंद महाराज लंदन, रसराज महाराज, कोटवन मोनी महाराज, माधव दास महाराज राजू दास महाराज पनकी के हनुमान मंदिर के महंत जी, राम जी महाराज, तन्मय वशिष्ठ जी सहित बड़ी संख्या में साधु संत और हजारों की तादाद में सनातनी उपस्थित रहे.

सद्भभावना से ही आती है संपन्नता

दीदी मां साध्वी ऋतंभरा ने कहा "जहां सद्भावना होती है, वहां संपत्ति और सफलता अवश्य उपस्थित होती है. जब भी देश को जरूरत होती है तो भारत माता बागेश्वर सरकार जैसे लाल को जन्म देती है. अब कुचक्रों को कुचलने का समय आ गया है. धर्म के अनूठे अनुष्ठान के लिए जनचेतना का यह अभियान बिना रुके आगे बढ़ेगा. यह पदयात्रा विधर्मियों को करारा जवाब देगी." वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी अपनी खुली हुई कार से बाबा की सनातन हिन्दू यात्रा में निकली.

