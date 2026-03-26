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18 कोच के साथ चलेगी नई दिल्ली-कटिहार स्पेशल, वाराणसी रूट पर अतिरिक्त ट्रेन, जानिए कहां-कहां है स्टॉपेज

वाराणसी : पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. इसी क्रम में 04074/04073 नई दिल्ली-कटिहार-नई दिल्ली विशेष गाड़ी का संचलन किया जा रहा है.

जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया, नई दिल्ली से 27 मार्च को तथा कटिहार से 28 मार्च को एक फेरे के लिए संचालित किया जा रहा है. उन्होंने बताया, इस गाड़ी में स्लीपर के आठ, जनरल सेकेंड क्लास के छ, थर्ड एसी के दो तथा एसएलआर के दो कोचों सहित कुल 18 कोच लगाये जायेंगे.

नई दिल्ली से 13.45 पर चलेगी ट्रेन: 04074 नई दिल्ली-कटिहार विशेष गाड़ी 27 मार्च को नई दिल्ली से 13.45 बजे प्रस्थान कर टुंडला से 18.00 बजे, गोविन्दपुरी से 23.25 बजे, दूसरे दिन प्रयागराज जं. से 3.10 बजे, प्रयागराज रामबाग से 3.25 बजे, ज्ञानपुर रोड से 4.30 बजे, वाराणसी जं. से 6.10 बजे, औंड़िहार से 7.05 बजे, गाजीपुर सिटी से 8.10 बजे, बलिया से 09.15 बजे, छपरा से 11.15 बजे, सोनपुर से 12.25 बजे, हाजीपुर से 12.45 बजे, बरौनी से 15.05 बजे, बेगूसराय से 15.25 बजे, खगड़िया से 16.10 बजे, मानसी से 16.27 बजे तथा नवगछिया से 17.20 बजे छूटकर कटिहार 19.30 बजे पहुंचेगी.