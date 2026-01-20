ETV Bharat / state

UP TET, UGT और PGT परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान, जानें कब होगा कौन सा एग्ज़ाम

आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने कहा कि लंबे समय से लंबित इन परीक्षाओं की तारीखें तय कर दी गयी हैं.

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को होगी. (Photo Credit: ETV Bharat)
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मंगलवार को चार बड़ी परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है. आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने कहा कि टीईटी, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अप्रैल से जुलाई के बीच होंगी. दो हफ्ते पहले उत्तरप्रदेश सरकार ने 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी.

टीजीटी भर्ती परीक्षा 3 और 4 जून को: आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को होगी. पीजीटी भर्ती परीक्षा 9 व 10 मई और टीजीटी भर्ती परीक्षा 3 और 4 जून को होगी. इसी तरह यूपी TET परीक्षा 2, 3 व 4 जुलाई को कराई जाएगी. यूपी TET 2026 का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा. विस्तृत कार्यक्रम और आवेदन प्रक्रिया संबंधी सूचना अलग से जारी की जाएगी.

आयोग की वेबसाइट पर पूरी जानकारी: डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि 16 और 17 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित सहायक आचार्य विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा को पहले प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिया गया था. अब उस परीक्षा को नए सिरे से अप्रैल 2026 में कराने का निर्णय लिया गया है. परीक्षा से संबंधित परीक्षा केंद्र, पाली और प्रवेश पत्र की जानकारी उम्मीदवारों को अलग से समय पर उपलब्ध कराई जाएगी. सहायक आचार्य भर्ती से संबंधित विषय के साथ आवेदन और परीक्षा की विस्तृत सूचना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी.

21 जनवरी 2022 को हुई थी परीक्षा: वहीं यूपी टीईटी 2026 के लिए भी अलग से विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे. इसके पहले यूपी टीईटी की परीक्षा 28 नवंबर 2021 को लीक हो जाने के कारण निरस्त कर दी गई थी. काफी मशक्कत के बाद यह परीक्षा 21 जनवरी 2022 को कराई गई थी. इसके बाद से अभी तक यह परीक्षा नहीं हो सकी थी. बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा के इंतजार में हैं.

नए अध्यक्ष के आने पर शुरू हुई प्रक्रिया: आयोग ने कुछ महीने पहले ही 29 और 30 जनवरी 2025 को इस परीक्षा कराने की तिथि घोषित कर दी. लेकिन आयोग की अध्यक्ष रहीं प्रो. कीर्ति पांडेय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. नए अध्यक्ष की नियुक्ति में समय लगने के कारण यह परीक्षा फिर से लटक गई थी. वहीं आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में प्रशांत कुमार ने चार्ज लिया. तब जाकर निर्णय लिया गया.

