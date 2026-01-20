ETV Bharat / state

UP TET, UGT और PGT परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान, जानें कब होगा कौन सा एग्ज़ाम

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मंगलवार को चार बड़ी परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है. आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने कहा कि टीईटी, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अप्रैल से जुलाई के बीच होंगी. दो हफ्ते पहले उत्तरप्रदेश सरकार ने 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी.

टीजीटी भर्ती परीक्षा 3 और 4 जून को: आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को होगी. पीजीटी भर्ती परीक्षा 9 व 10 मई और टीजीटी भर्ती परीक्षा 3 और 4 जून को होगी. इसी तरह यूपी TET परीक्षा 2, 3 व 4 जुलाई को कराई जाएगी. यूपी TET 2026 का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा. विस्तृत कार्यक्रम और आवेदन प्रक्रिया संबंधी सूचना अलग से जारी की जाएगी.

आयोग की वेबसाइट पर पूरी जानकारी: डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि 16 और 17 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित सहायक आचार्य विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा को पहले प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिया गया था. अब उस परीक्षा को नए सिरे से अप्रैल 2026 में कराने का निर्णय लिया गया है. परीक्षा से संबंधित परीक्षा केंद्र, पाली और प्रवेश पत्र की जानकारी उम्मीदवारों को अलग से समय पर उपलब्ध कराई जाएगी. सहायक आचार्य भर्ती से संबंधित विषय के साथ आवेदन और परीक्षा की विस्तृत सूचना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी.