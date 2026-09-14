CTET 2026 Exam: सीटेट परीक्षा की नई तारीखें घोषित, 12-13 दिसंबर को एग्जाम
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के 22वें संस्करण की नई तारीखों का ऐलान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 7:35 PM IST
प्रयागराज: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के 22वें संस्करण की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है. बोर्ड की ओर से 14 सितंबर को जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक, यह परीक्षा अब 12 और 13 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. इसके साथ ही सीबीएसई ने परीक्षा शहर की सूचना और प्रवेश पत्र (Admit Card) डाउनलोड करने की समय-सीमा भी स्पष्ट कर दी है.
15 दिन पहले पता चलेगा शहर, 2 दिन पहले मिलेगा एडमिट कार्ड
नोटिस के अनुसार, अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्र का शहर और निर्धारित तिथि की जानकारी, परीक्षा से 15 दिन पहले सीटीईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी. वहीं, जिस केंद्र पर परीक्षा देनी है, उस मुख्य परीक्षा केंद्र के ब्योरे वाला एडमिट कार्ड उम्मीदवार परीक्षा शुरू होने से दो दिन पहले ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे.
परीक्षा टलने की वजह?
शुरुआती योजना के तहत यह परीक्षा 6 सितंबर 2026 को कराई जानी थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के एक अहम निर्देश के बाद आवेदन प्रक्रिया दोबारा खोली गई, ताकि छूटे हुए योग्य उम्मीदवारों को भी आवेदन का मौका मिल सके. 25 अगस्त से 1 सितंबर 2026 के बीच पोर्टल फिर से खुला, जिसके चलते आवेदकों की तादाद बढ़ गई और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए बोर्ड को सितंबर की परीक्षा आगे खिसकानी पड़ी.
मई में शुरू हुई थी प्रक्रिया:
सीबीएसई ने सीटीईटी 2026 के लिए नोटिफिकेशन मई के महीने में निकाला था, जिसके तहत 11 मई से 10 जून 2026 के बीच फॉर्म भरवाए गए थे. अब सभी तैयारियां पूरी करते हुए बोर्ड ने दिसंबर के दूसरे हफ्ते में दो दिनों के भीतर परीक्षा कराने का अंतिम कार्यक्रम तय कर दिया है.
उम्मीदवारों के लिए जरूरी बिंदु:
परीक्षा का नाम: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET - 22वां संस्करण)
आयोजक: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
नई परीक्षा तिथियां: 12-13 दिसंबर 2026
शहर की जानकारी: परीक्षा से 15 दिन पहले
एडमिट कार्ड जारी होने का समय: परीक्षा से 2 दिन पहले
आधिकारिक वेबसाइट: ctet.nic.in / cbse.gov.inConclusion:
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