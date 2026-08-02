ETV Bharat / state

अब नहीं चलेगी 'तारीख पर तारीख'! छत्तीसगढ़ में डिजिटल जस्टिस का बड़ा संकल्प, तीन साल के भीतर फैसले का दावा

अपने संबोधन की शुरुआत गृहमंत्री विजय शर्मा ने फिल्म के चर्चित डायलॉग तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख से की.उन्होंने कहा कि यह संवाद वर्षों से आम लोगों की न्याय व्यवस्था को लेकर बनी धारणा को दर्शाता है, लेकिन अब इस सोच को बदलने का समय आ गया है. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, पुलिस और अभियोजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो चुका है और अब एक कदम और आगे बढ़ाने की जरूरत है.

रायपुर के एक निजी होटल में "स्ट्रेंथिंग डिजिटल जस्टिस" विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव, न्यायमूर्ति चंद्रवंशी, हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सभी जिलों के एसपी, आईजी, डीजीपी, न्यायिक अधिकारी और पुलिस एवं अभियोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

रायपुर: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, फिल्मों का यह मशहूर डायलॉग अब सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित रहे, यही संकल्प छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है. रायपुर में आयोजित "स्ट्रेंथिंग डिजिटल जस्टिस" राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री विजय शर्मा और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने न्याय व्यवस्था को डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का रोडमैप पेश किया. सरकार का दावा है कि भविष्य में किसी भी आपराधिक मामले के फैसले में तीन साल से अधिक का समय नहीं लगेगा.

तीन साल के भीतर फैसले का दावा

गृहमंत्री विजय शर्मा ने विश्वास जताया कि कार्यशाला के बाद न्याय व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी.उन्होंने कहा कि भविष्य में जिला न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी आपराधिक मामले के फैसले में तीन साल से अधिक का समय नहीं लगेगा. उन्होंने बताया कि नए तीन आपराधिक कानूनों का उद्देश्य भी लोगों को समयबद्ध, प्रभावी और पारदर्शी न्याय उपलब्ध कराना है.

छत्तीसगढ़ में डिजिटल जस्टिस का बड़ा संकल्प (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बदल गई न्याय व्यवस्था की सोच: सीएम साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू किए गए नए आपराधिक कानून पूरे देश में प्रभावी ढंग से लागू किए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.उन्होंने कहा कि पुलिस, अभियोजन और न्यायिक अधिकारियों को नए कानूनों का प्रशिक्षण देकर उन्हें तेजी से जमीन पर लागू किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने कानून उस दौर के थे, जब न सीसीटीवी कैमरे थे और न ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का महत्व था, इसलिए आधुनिक अपराधों की जांच में कई व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आती थीं.

डिजिटल एविडेंस और फॉरेंसिक होंगे सबसे बड़े हथियार

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानूनों में डिजिटल एविडेंस को स्पष्ट कानूनी मान्यता दी गई है. अब सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य अपराधों की जांच में अहम भूमिका निभाएंग. उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक साइंस में हुई प्रगति से अपराधियों को सजा दिलाने में काफी मदद मिलेगी और वैज्ञानिक जांच से न्याय प्रक्रिया अधिक मजबूत बनेगी.

मुख्य न्यायाधीश का बड़ा संदेश

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि नए तीनों आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य की न्याय व्यवस्था अधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक, त्वरित और तकनीक आधारित बनेगी. उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लेकर आए हैं.उन्होंने स्पष्ट किया कि इन कानूनों की सफलता केवल इनके लागू होने में नहीं, बल्कि इनके प्रभावी क्रियान्वयन में है.

ई-साक्ष्य, ई-चालान और डिजिटल फॉरेंसिक्स पर जोर

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ई-साक्ष्य, ई-चालान, न्याय श्रुति और डिजिटल फॉरेंसिक्स जैसी व्यवस्थाएं नए कानूनों की मूल भावना को साकार करेंगी. उन्होंने कहा कि ई-साक्ष्य साक्ष्य प्रबंधन की एकीकृत प्रणाली है, जिससे साक्ष्यों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी. उन्होंने यह भी कहा कि न्याय की प्रक्रिया अपराध स्थल से ही शुरू होती है। यदि शुरुआती जांच वैज्ञानिक, निष्पक्ष और पारदर्शी होगी तो पूरी न्यायिक प्रक्रिया मजबूत बनेगी.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बढ़ी सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि जून माह के दौरान जिला न्यायालयों में करीब 9,910 मामलों और हाईकोर्ट में 58 मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई. उन्होंने सभी हितधारकों से न्याय श्रुति प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की.

नए कानूनों में तकनीक को कानूनी मान्यता

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 ने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को व्यापक कानूनी मान्यता दी है. वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अपराध पंजीयन, जांच, तलाशी, जब्ती, वीडियो रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक संचार जैसी प्रक्रियाओं में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है.उन्होंने विश्वास जताया कि सभी संस्थाओं के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ डिजिटल न्याय प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन में देश का अग्रणी राज्य बनेगा.

प्रधानमंत्री के विजन को जमीन पर उतारने की पहल

कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी और त्वरित क्रियान्वयन के उद्देश्य से गृह विभाग ने इस राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया है.उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य आम नागरिकों को जल्द और प्रभावी न्याय उपलब्ध कराना है, जिसके लिए डिजिटल तकनीकों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा.

डिजिटल तकनीक, फॉरेंसिक साइंस और नए आपराधिक कानूनों के सहारे छत्तीसगढ़ सरकार न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने का दावा कर रही है. सरकार का लक्ष्य साफ है—तारीख पर तारीख की जगह समयबद्ध न्याय. अब यह देखना होगा कि डिजिटल जस्टिस का यह मॉडल आम लोगों को कितनी जल्दी और कितना प्रभावी न्याय दिला पाता है.