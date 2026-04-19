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मकराना में 12 करोड़ की लागत से बनेगा नया न्यायालय भवन, एक्टिंग सीजे ने रखी नींव

हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश ने की शिरकत. विधायक गैसावत ने एडवोकेट्स चैंबर्स के लिए दिए 21 लाख रुपए.

Judges at the Foundation Stone Laying Ceremony of the New Court Building
मकराना में नए कोर्ट भवन की आधारशिला कार्यक्रम में न्यायाधीश (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 19, 2026 at 6:35 PM IST

2 Min Read
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कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के मकराना में नए न्यायालय भवन का भूमि पूजन रविवार को किया गया. उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने कोर्ट भवन की नींव रखी. नए न्यायालय भवन पर 12 करोड़ से अधिक खर्च होंगे. स्थानीय विधायक जाकिर हुसैन गैसावत में अपनी विधायक निधि से नए भवन में वकीलों के चैंबर निर्माण के लिए 21 लाख रुपए की घोषणा की.

गार्ड ऑफ ऑनर दिया: इससे पहले हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा का मकराना आगमन पर न्यायिक अधिकारियों के साथ कलेक्टर अवधेश मीणा और एएसपी विमल सिंह नेहरा ने स्वागत किया. शर्मा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद शर्मा ने पूजा कर नए न्यायालय भवन की आधारशिला रखी. शर्मा ने बताया कि यह भवन लगभग 12.54 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा. भवन निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ होना चाहिए. यह हमारी धरोहर है. आने वाली कई पीढ़ियों को लाभ मिलेगा. उन्होंने अधिवक्ताओं से अपील की कि जहां संभव हो, मामलों को आपसी समझाइश और राजीनामे के जरिए निपटाने का प्रयास करें. हाईकोर्ट न्यायाधीश रवि चिरानिया ने नए भवन के निर्माण को अधिवक्ताओं और आमजन के लंबे संघर्ष की जीत बताया.

कोर्ट की आधारशिला समारोह में बोले... (ETV Bharat Kuchaman City)

पढ़ें:भीलवाड़ा में बनेगा नया जिला न्यायालय परिसर, CJ संजीव प्रकाश शर्मा और दीया कुमारी ने किया भूमि पूजन

मकराना बार संघ के अध्यक्ष अकबर अली ने कहा, पुराने न्यायालय भवन के कारण लंबे समय से कई समस्याएं थीं. विशेषकर बरसात में परिसर में पानी भरने से अधिवक्ताओं और आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. नया भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा. बार एवं बेंच के बीच बेहतर समन्वय का प्रयास किया जाएगा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहर सिंह मीणा समेत जिलेभर के न्यायिक अधिकारी, बार संघ मकराना के पदाधिकारी, अन्य न्यायालयों से जुड़े अधिवक्ता और बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन मौजूद थे.

पढ़ें: जेडीए ने हाईकोर्ट को नए कोर्ट परिसर के लिए जमीन आरक्षित करने की दी जानकारी

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CHIEF JUSTICE SANJEEV PRAKASH
21 LAKH FOR LAWYERS CHAMBERS
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