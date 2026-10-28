CSJMU में नए सत्र से जुड़ेंगे AI और कई नए कोर्स; फीस भी बढ़ेगी
बीटेक समेत कई विषयों में फीस बढ़ोतरी, जानिए कौन से कोर्स में कितनी सीटें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 11:59 AM IST
कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक में नए सत्र् 2027-28 के लिए कई बड़े और जरूरी फैसले लिए गए हैं. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भारतीय पुरानी जानकारी को बढ़ावा देने रिसर्च में नई तकनीक के इस्तेमाल और कई पढ़ाई-लिखाई वाले और तकनीकी कोर्स की फीस बढ़ाने जैसी बातों को अपनी मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही नए कोर्स की शुरुआत और पुरानी सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है.
ज्योतिषशास्त्र और वास्तुशास्त्र कोर्स: बैठक में पुरानी जानकारी को आज की पढ़ाई से जोड़ने पर खास ध्यान दिया गया है. यूनिवर्सिटी के दीनदयाल शोध केंद्र में ज्योतिषशास्त्र और वास्तुशास्त्र में 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स शुरू होंगे, जिनमें 30-30 सीटें तय की गई हैं और साल की फीस 26200 रुपये होगी.
श्रीमद्भगवद्गीता पर डिप्लोमा-सर्टिफिकेट: इसके अलावा श्रीमद्भगवद्गीता पर आधारित 1 साल का डिप्लोमा और एक सेमेस्टर का सर्टिफिकेट कोर्स भी लाया जा रहा है. वहीं शारीरिक शिक्षा विभाग की मदद से शुगर से बचाव और कंपनियों के काम-काज में लगे लोगों के लिए योग से जुड़े तीन-तीन महीने के सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होंगे, जिनकी फीस 5000 रुपये रखी गई है.
नया विषय AI इन रिसर्च भी आया: रिसर्च के काम को बेहतर बनाने के लिए पीएचडी की पढ़ाई में AI इन रिसर्च नाम का एक नया विषय जोड़ा गया है. इसका मकसद रिसर्च करने वाले छात्रों को AI का सही सुरक्षित और नियम के साथ इस्तेमाल सिखाना है. इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ने कंपनियों की मदद से होने वाली पार्ट-टाइम पीएचडी और फुल-टाइम पीएचडी से पार्ट-टाइम में बदलने के नियमों को भी आसान बनाते हुए अपनी मंजूरी दे दी है.
ये नए कोर्स भी शामिल: छात्रों की पढ़ाई और विषय चुनने के मौकों को बढ़ाते हुए BSc-MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आंकड़े और पर्यावरण विज्ञान को नए विषयों के रूप में जोड़ा गया है. इस पूरे कोर्स की कुल सीटें 150 से बढ़ाकर 180 कर दी गई हैं.
दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ने स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तहत आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिकल और मैटेरियल्स साइंस जैसे मुख्य बीटेक कोर्स के साथ-साथ BBA और B.Com ऑनर्स की पढ़ाई की फीस बढ़ाने का फैसला किया है.
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