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CSJMU में नए सत्र से जुड़ेंगे AI और कई नए कोर्स; फीस भी बढ़ेगी

यूनिवर्सिटी के दीनदयाल शोध केंद्र में ज्योतिषशास्त्र और वास्तुशास्त्र में 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स शुरू होगें. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक में नए सत्र् 2027-28 के लिए कई बड़े और जरूरी फैसले लिए गए हैं. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भारतीय पुरानी जानकारी को बढ़ावा देने रिसर्च में नई तकनीक के इस्तेमाल और कई पढ़ाई-लिखाई वाले और तकनीकी कोर्स की फीस बढ़ाने जैसी बातों को अपनी मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही नए कोर्स की शुरुआत और पुरानी सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है.

ज्योतिषशास्त्र और वास्तुशास्त्र कोर्स: बैठक में पुरानी जानकारी को आज की पढ़ाई से जोड़ने पर खास ध्यान दिया गया है. यूनिवर्सिटी के दीनदयाल शोध केंद्र में ज्योतिषशास्त्र और वास्तुशास्त्र में 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स शुरू होंगे, जिनमें 30-30 सीटें तय की गई हैं और साल की फीस 26200 रुपये होगी.

श्रीमद्भगवद्गीता पर डिप्लोमा-सर्टिफिकेट: इसके अलावा श्रीमद्भगवद्गीता पर आधारित 1 साल का डिप्लोमा और एक सेमेस्टर का सर्टिफिकेट कोर्स भी लाया जा रहा है. वहीं शारीरिक शिक्षा विभाग की मदद से शुगर से बचाव और कंपनियों के काम-काज में लगे लोगों के लिए योग से जुड़े तीन-तीन महीने के सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होंगे, जिनकी फीस 5000 रुपये रखी गई है.