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BBAU लखनऊ में शुरू हुआ बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का नया कोर्स, एडवांस्ड डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू

लखनऊ: बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, बीबीएयू लखनऊ ने बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. विश्वविद्यालय ने सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ के साथ मिलकर "एडवांस्ड डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग" यानी एडीसीजीसी पाठ्यक्रम शुरू किया है. इस नए कोर्स का शुभारंभ मंगलवार को हुआ. इसका मकसद बच्चों और टीनएजर्स की मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं को समझकर उनकी मदद करने वाले प्रशिक्षित विशेषज्ञ तैयार करना है.

कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों और किशोरों के बीच मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, तनाव, व्यवहारगत चुनौतियां, भावनात्मक अस्थिरता और सामाजिक दबाव तेजी से बढ़ रहे हैं. बदलती जीवनशैली, डिजिटल तकनीक का बढ़ता प्रभाव, शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा तथा पारिवारिक और सामाजिक परिवेश में हो रहे बदलाव बच्चों के समग्र विकास को प्रभावित कर रहे हैं. ऐसे समय में प्रशिक्षित चाइल्ड गाइडेंस एवं काउंसलिंग विशेषज्ञों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, जो बच्चों की मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें समय पर उचित मार्गदर्शन और परामर्श उपलब्ध करा सकें.

उन्होंने कहा कि बच्चों का मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य एक सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र की आधारशिला है. इस दिशा में शिक्षा संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं, अभिभावकों और समाज की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है. प्रो. मित्तल ने विश्वास व्यक्त किया कि बीबीएयू का यह एडवांस्ड डिप्लोमा कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोविज्ञान और बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों के लिए नए अवसर उपलब्ध कराएगा.

डीन अकादमिक प्रो. एस. विक्टर बाबू ने कहा कि बच्चों के समग्र विकास के लिए शिक्षा, मनोविज्ञान, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य के बीच समन्वित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है. उन्होंने इस संयुक्त पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम देश में गुणवत्तापूर्ण बाल परामर्श सेवाओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

मुख्य वक्ता एवं बलरामपुर चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ. पी. के. श्रीवास्तव ने कहा कि भारत में बाल एवं किशोर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशिक्षित काउंसलरों की अत्यंत आवश्यकता है. उन्होंने स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय पर बल देते हुए कहा कि समय पर परामर्श और मनोसामाजिक सहयोग बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है.