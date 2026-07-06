उत्तराखंड में जल्द लागू होगी नई सहकारिता नीति, 300 करोड रुपए के प्रॉफिट सहकारी बैंक
भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की स्थापना को 5 साल पूरे होने पर प्रदेश में सहकारिता सप्ताह का आयोजन किया गया था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 6, 2026 at 5:05 PM IST
देहरादून: एक अलग मंत्रालय के रूप में सहकारिता मंत्रालय का गठन 6 जुलाई 2021 को किया गया था. इस तरह आज सहकारिता मंत्रालय का गठन हुए पांच साल पूरे हो गए है. सहकारिता मंत्रालय के गठन की पांचवीं वर्षगांठ पर देशभर में सहकारिता विभाग की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में भी सहकारिता विभाग की ओर से सहकार मंथन का आयोजन किया गया,. जहां सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से अभी तक हासिल की गई उपलब्धियां की जानकारी सहकारिता से जुड़े लोगों को दी गई.
वही, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही नई सहकारिता नीति लागू होने जा रही है, जिससे बैंकिंग और समितियों में नियुक्तियां पारदर्शी हो जाएगी. इसके साथ ही अलग-अलग क्षेत्र के लिए नए फेडरेशन पर भी काम किया जा रहा है.
भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की स्थापना को 5 साल का वक्त पूरा होने पर प्रदेश में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह का आयोजन किया गया. जिसका 6 जुलाई को समापन भी हो गया है. सहकारिता सप्ताह के दौरान प्रदेश की सभी 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, जिला सहकारी बैंकों, जिला सहायक निबंधक कार्यालयों और सहकारी संस्थाओं में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसके अलावा सहकारिता सप्ताह के तहत प्रदेशभर में सहकारिता जागरूकता अभियान, महिला एवं युवा सहभागिता कार्यक्रम, विद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यशालाएं, सहकारी संवाद, डिजिटल सेवा विस्तार और सोशल मीडिया आउटरीच कार्यक्रम भी किए गए.
इस दौरान सहकारिता विभाग की योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही योजनाओं का लाभ उठाने के प्रति प्रेरित किया गया. देहरादून में आयोजित सहकार मंथन कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बेहतर काम करने वाले तमाम पैक्सों को भी सम्मानित किया. साथ ही कुछ महिला स्वयं सहायता समूह को लोन भी वितरित किए.
वही, सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि पहली बार केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय अलग से बनाया. ऐसे में केंद्रीय सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में देश में तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. वर्तमान समय में देशभर के सभी पैक्स, कंप्यूटराइज्ड और बहुउद्देशीय हो गए हैं. ऐसे में यह सभी पैक्स सीएससी सेंटर, जन औषधि केंद्र, पेट्रोल पंप, पर्यटन का काम तीर्थाटन के लिए काम समेत तमाम तरह के काम कर सकते हैं, जिसकी छूट दे दी गई है.
इसके अलावा प्रदेश में वीर माधव सिंह भंडारी के नाम पर सभी 95 ब्लॉक में सहकारिता खेती करने का निर्णय लिया है. इस दिशा में प्रदेश के 12 ब्लॉक में सहकारिता खेती का काम बेहतर तरीके से हो रहा है, जहां पर पिछले 30 सालों से जमीन बंजर पड़ी हुई थी. उन जमीनों पर फूल उगाया जा रहा है. इसके साथ ही वीर माधव सिंह भंडारी सहकारिता खेती के तहत 300 से 400 किसान लाखों रुपए कमा रहे हैं. इसके अलावा अभी तक 12 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क ब्याज दर पर लोन दिया जा चुका है. 5000 महिला समूह को 5-5 लाख रुपए का लोन दिया जा चुका है.
उन्होंने बताया कि सहकारी बैंक आज 300 करोड रुपए के प्रॉफिट में है. जल्द ही उत्तराखंड सरकार अपनी नई सहकारिता नीति लाने जा रही है. नई सहकारिता नीति में तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिसके तहत, बैंकिंग और समितियों में नियुक्तियां पारदर्शी हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफर नीति भी उसके आ जाएगी. पैक्सों की नियमावली बन जाएगी, हर पैक्स में क्या-क्या काम किए जाने हैं और उनके अधिकार क्या है वो बन जाएंगे.
इसके अलावा व्यवसाय बढ़ाने के लिए अब सरकार का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, बल्कि अपने बोर्ड के जरिए ही अपना काम करने में सक्षम होंगे. यही नहीं उत्तराखंड सहकारिता विभाग ने आम लोगों को सहकारिता से जोड़ने का निर्णय लिया है. इसके लिए जल्द ही प्रदेश में आठ नये सहकारी संघ गठित किये जायेंगे, जिनमें लखपति दीदी फेडरेशन, महिला स्वयं सहायता समूह फेडरेशन, वन पंचायत फेडरेशन, स्वास्थ्य फेडरेशन, प्लंबर एवं जल कार्यकर्ता फेडरेशन, भारत टैक्सी फेडरेशन, एविएशन फेडरेशन और यूथ फेडरेशन शामिल हैं. प्रदेश में मौजूद 21 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों को और अधिक संगठित व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महिला स्वयं सहायता समूह फेडरेशन गठित करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा लखपति दीदी फेडरेशन के जरिए महिलाओं को तमाम सरकारी योजनाओं से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा.
इसी क्रम में वन पंचायत फेडरेशन के जरिए वन आधारित आजीविका, नर्सरी विकास एवं ग्रामीण किसानों को जोड़ा जाएगा। प्लंबर फेडरेशन राज्य के कुशल कारीगरों को संगठित कर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगा. भारत टैक्सी फेडरेशन के जरिए प्रदेश के करीब 47 हजार वाहन चालक आधुनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, जबकि यूथ फेडरेशन का लक्ष्य एक साल में एक लाख युवाओं को स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता से जोड़ना है.
पढ़ें---