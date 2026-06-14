हरियाणा की नई सहकारिता नीति जल्द आएगी, वीटा बूथों को वीटा पार्लर में बदला जाएगा
हरियाणा के सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा है कि जल्द ही नई सहकारिता नीति लाई जाएगी.
Published : June 14, 2026 at 10:25 PM IST|
Updated : June 14, 2026 at 10:36 PM IST
रोहतक : हरियाणा की नई सहकारिता नीति जल्द ही आएगी. हरियाणा सरकार सहकार से समृद्धि के मूल मंत्र पर काम करते हुए सहकारिता क्षेत्र का विस्तार कर रही है. ये जानकारी हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ.अरविंद शर्मा ने दी है. उन्होंने बताया कि नई नीति बहुउद्देशीय होगी जबकि पहले पैक्स यानि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां में सीमित दायरा था. नई सहकारिता नीति के तहत विस्तृत बदलाव देखने को मिलेंगे. उन्होंने बताया कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पिछले साल नई सहकारिता नीति की घोषणा करते हुए राज्यों को अधिकार दिए थे वे अपने हिसाब से अतिरिक्त कुछ जोड़ सकते हैं. उसी के तहत नई नीति तैयार की गई है.
वीटा बूथ को वीटा पार्लर में बदला जाएगा : सहकारिता मंत्री रविवार को रोहतक के पहरावर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हरियाणा में दूध की कोई कमी नहीं है और अमूल से किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं है. प्रदेश में अच्छी मात्रा में दूध उपलब्ध है. उन्होंने वीटा की बेहतर तरीके से मार्केटिंग करने और ज्यादा से ज्यादा उत्पाद जोड़ने पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि वीटा बूथ को वीटा पॉर्लर में बदला जाएगा. इन वीटा पार्लर को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों से भी जोड़ा जाएगा. प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, विशेष मेडिकल स्टोर हैं, जहां आम जनता को बहुत कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. अरविंद शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है और आज दुनिया भारत की बात को गंभीरता से सुन रही है. उन्होंने इन 12 वर्षों के कार्यकाल को देश के विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने यह भी कहा कि देश डिजिटल क्रांति, रक्षा, अंतरिक्ष, आधारभूत ढांचे और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ा है. देश ने हर क्षेत्र में उन्नति की है.
कैंपस का निरीक्षण किया : इससे पहले सहकारिता मंत्री ने रोहतक के पहरावर में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के निर्माणाधीन तृतीय कैंपस का निरीक्षण किया. इस कैंपस में प्रशासनिक भवन, लॉ कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा. साथ ही भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस कैंपस में करीब साढ़े 4 एकड़ जमीन पर भगवान परशुराम स्मृति स्थल का निर्माण भी किया जाएगा. गौरतलब है कि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा रोहतक की स्थापना वर्ष 1919 में हरियाणा में शिक्षा के प्रचार-प्रसार और समाज के उत्थान के लिए हुई थी. गौड़ ब्राह्मण सेंट्रल हाई स्कूल से शुरू होकर अब गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज, गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद कॉलेज, गौड़ ब्राह्मण शिक्षा महाविद्यालय आदि संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है. हरियाणा सरकार और नगर निगम, रोहतक द्वारा सभा को लगभग 15.37 एकड़ जमीन 33 वर्षों की लीज पर दी गई है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले वर्ष गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को नए कैंपस के निर्माण के लिए मैचिंग ग्रांट देने की घोषणा की थी.
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