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हरियाणा की नई सहकारिता नीति जल्द आएगी, वीटा बूथों को वीटा पार्लर में बदला जाएगा

रोहतक : हरियाणा की नई सहकारिता नीति जल्द ही आएगी. हरियाणा सरकार सहकार से समृद्धि के मूल मंत्र पर काम करते हुए सहकारिता क्षेत्र का विस्तार कर रही है. ये जानकारी हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ.अरविंद शर्मा ने दी है. उन्होंने बताया कि नई नीति बहुउद्देशीय होगी जबकि पहले पैक्स यानि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां में सीमित दायरा था. नई सहकारिता नीति के तहत विस्तृत बदलाव देखने को मिलेंगे. उन्होंने बताया कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पिछले साल नई सहकारिता नीति की घोषणा करते हुए राज्यों को अधिकार दिए थे वे अपने हिसाब से अतिरिक्त कुछ जोड़ सकते हैं. उसी के तहत नई नीति तैयार की गई है.

वीटा बूथ को वीटा पार्लर में बदला जाएगा : सहकारिता मंत्री रविवार को रोहतक के पहरावर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हरियाणा में दूध की कोई कमी नहीं है और अमूल से किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं है. प्रदेश में अच्छी मात्रा में दूध उपलब्ध है. उन्होंने वीटा की बेहतर तरीके से मार्केटिंग करने और ज्यादा से ज्यादा उत्पाद जोड़ने पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि वीटा बूथ को वीटा पॉर्लर में बदला जाएगा. इन वीटा पार्लर को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों से भी जोड़ा जाएगा. प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, विशेष मेडिकल स्टोर हैं, जहां आम जनता को बहुत कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. अरविंद शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है और आज दुनिया भारत की बात को गंभीरता से सुन रही है. उन्होंने इन 12 वर्षों के कार्यकाल को देश के विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने यह भी कहा कि देश डिजिटल क्रांति, रक्षा, अंतरिक्ष, आधारभूत ढांचे और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ा है. देश ने हर क्षेत्र में उन्नति की है.