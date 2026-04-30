एचईसी में पदभार के बाद भी ‘डबल कंट्रोल’ का विवाद! जानें, क्या है माजरा
रांची के एचईसी में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर नया विवाद सामने आया है.
Published : April 30, 2026 at 8:00 PM IST
रांचीः राजधानी रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. जिसने संस्थान की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
बता दें कि हाल ही में निदेशक (कार्मिक) पद पर केके घोष ने 24 अप्रैल 2026 को विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया है. इसके बावजूद पूर्व निदेशक मनोज लकड़ा का संस्थान में बने रहना चर्चा और विवाद का विषय बन गया है.
श्रमिक संघ के अनुसार, मनोज लकड़ा का तबादला पहले ही किया जा चुका है और नए निदेशक ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है. ऐसे में बिना किसी स्पष्ट आधिकारिक आदेश के पुराने अधिकारी की उपस्थिति कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रही है. प्रशासनिक नियमों के अनुसार, पदभार हस्तांतरण के बाद पूर्व अधिकारी की भूमिका सीमित या समाप्त हो जाती है लेकिन वर्तमान स्थिति इससे अलग दिखाई दे रही है.
इस घटनाक्रम ने कर्मचारियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है. कई कर्मचारी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है और किसके निर्देशों का पालन किया जाए. इससे न केवल कार्यप्रवाह प्रभावित हो रहा है, बल्कि संस्थान की आंतरिक व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है.
बता दें कि मनोज लकड़ा के कार्यकाल को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं. ऐसे में उनका पदभार परिवर्तन के बाद भी सक्रिय दिखना विवाद को और गहरा कर रहा है. कर्मचारियों और मजदूर संगठनों का कहना है कि यह स्थिति पारदर्शिता के सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे संस्थान की साख प्रभावित हो सकती है.
इस मुद्दे पर एचईसी मजदूर संघ (बीएमएस) के महामंत्री रमाशंकर प्रसाद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, जब नए निदेशक (कार्मिक) के.के. घोष ने विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया है, तो पुराने अधिकारी का संस्थान में बने रहना पूरी तरह अनुचित है. इससे कर्मचारियों के बीच असमंजस की स्थिति बन रही है और कार्य प्रभावित हो रहा है. प्रबंधन को तुरंत स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि एचईसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि स्थिति साफ हो और संस्थान में अनुशासन तथा पारदर्शिता बनी रहे.
फिलहाल एचईसी प्रबंधन की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे अटकलों का दौर जारी है. ऐसे में सभी की नजर अब एचईसी प्रबंधन पर टिकी है कि वह इस विवाद को किस तरह सुलझाता है और संस्थान की विश्वसनीयता को कैसे कायम रखता है.
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