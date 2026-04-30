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एचईसी में पदभार के बाद भी ‘डबल कंट्रोल’ का विवाद! जानें, क्या है माजरा

रांचीः राजधानी रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. जिसने संस्थान की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बता दें कि हाल ही में निदेशक (कार्मिक) पद पर केके घोष ने 24 अप्रैल 2026 को विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया है. इसके बावजूद पूर्व निदेशक मनोज लकड़ा का संस्थान में बने रहना चर्चा और विवाद का विषय बन गया है.

श्रमिक संघ के अनुसार, मनोज लकड़ा का तबादला पहले ही किया जा चुका है और नए निदेशक ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है. ऐसे में बिना किसी स्पष्ट आधिकारिक आदेश के पुराने अधिकारी की उपस्थिति कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रही है. प्रशासनिक नियमों के अनुसार, पदभार हस्तांतरण के बाद पूर्व अधिकारी की भूमिका सीमित या समाप्त हो जाती है लेकिन वर्तमान स्थिति इससे अलग दिखाई दे रही है.

इस घटनाक्रम ने कर्मचारियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है. कई कर्मचारी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है और किसके निर्देशों का पालन किया जाए. इससे न केवल कार्यप्रवाह प्रभावित हो रहा है, बल्कि संस्थान की आंतरिक व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है.

बता दें कि मनोज लकड़ा के कार्यकाल को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं. ऐसे में उनका पदभार परिवर्तन के बाद भी सक्रिय दिखना विवाद को और गहरा कर रहा है. कर्मचारियों और मजदूर संगठनों का कहना है कि यह स्थिति पारदर्शिता के सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे संस्थान की साख प्रभावित हो सकती है.