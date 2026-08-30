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UNESCO की विश्व धरोहर सूची में शामिल भगवान बुद्ध की तपोस्थली; सारनाथ में नए निर्माण के लिए वैश्विक मानक तय

वीडीए सचिव ने बताया कि मानकों का ध्यान रखते हुए सारनाथ जोन की टीम को विशेष रूप से निर्देशित किया है

UNESCO की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ सारनाथ.
UNESCO की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ सारनाथ. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 7:00 AM IST

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वाराणसी: भगवान बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है. इसके बाद अब इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए नए नियम तैयार किया जा रहे हैं.

वैश्विक मानकों का पालन निर्धारित करने के लिए अब वाराणसी विकास प्राधिकरण सारनाथ के आसपास और बफर ड्रोन में मौजूद सभी इमारतों का भौतिक सत्यापन करेगी. यही नहीं अब नए बनने वाले इमारतों के लिए भी नए नियमों का पालन करना होगा.

वीडीए सचिव वेद प्रकाश मिश्रा. (Video Credit: ETV Bharat)

सारनाथ को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है, जिसका परिणाम है कि वह पूरा जोन वर्ल्ड हेरिटेज जोन में तब्दील हो गया है. ऐसे में वहां पर मकान बनाने वालों को अब नए नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा.

यदि यहां पर मकान बनेंगे तो उन्हें हेरिटेज जोन के नियमों का पालन करना पड़ेगा और इस नियम को लेकर के वाराणसी विकास प्राधिकरण ने तैयारी भी शुरू कर दी है.

भगवान बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ.
भगवान बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ. (Photo Credit: ETV Bharat)

यह होंगे मानक

  • बफर जोन में नई इमारत की ऊंचाई और डिजाइन की सीमाएं तय की जाएंगी.
  • किसी भी नए निर्माण या जीर्णोद्धार के लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी.
  • इस पूरे क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हरियाली और व्यवस्थित ठोस कचरा प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाएगा.

वीडीए सचिव वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि सारनाथ हेरिटेज जोन में 100 मीटर की दूरी तक तो कोई भी निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है. वहीं 100 मीटर से लेकर 300 मीटर के रेगुलेटरी जोन में NMA की परमिशन से निर्माण कार्य की अनुमति जारी होती है.

वाराणसी स्थित सारनाथ.
वाराणसी स्थित सारनाथ. (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि 300 मीटर के भीतर निर्माण की अनुमति के लिए फाइनल अथॉरिटी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी (NMA) है, जो अप्रूवल देती है. इसकी भी कई सारी कंडीशन होती हैं. जैसे हाइट 9 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती.

उन्होंने बताया कि इन्हीं मानकों का ध्यान रखते हुए सारनाथ जोन की टीम को विशेष रूप से निर्देशित किया है कि जो भी हेरिटेज जोन के नियम हैं, उनका अक्षरश: पालन होना चाहिए.

जिस रूप में अनुमति मिली है, स्थल पर इसी रूप से उनका निर्माण होना चाहिए. यहां नियमों के पालन को लेकर प्रवर्तन दल लगातार सक्रिय है. साथ हीं यदि कोई भी अवैध निर्माण होता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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