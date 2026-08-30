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UNESCO की विश्व धरोहर सूची में शामिल भगवान बुद्ध की तपोस्थली; सारनाथ में नए निर्माण के लिए वैश्विक मानक तय

UNESCO की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ सारनाथ. ( Photo Credit: ETV Bharat )