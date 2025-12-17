ETV Bharat / state

नए कांग्रेस जिलाध्यक्षों की दिल्ली में होगी ट्रेनिंग, राहुल गांधी-खड़गे सहित कई नेता सिखाएंगे संगठन का पाठ

दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में संगठन सृजन अभियान के तहत चुने गए जिलाध्यक्षों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख सचिन राव सहित कई अन्य नेता संगठनात्मक गतिविधियों के साथ ही संगठन के कामकाज को लेकर प्रशिक्षण देंगे. पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी के विदेश दौरे से लौटने के बाद दिसंबर के आखिरी सप्ताह में दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा. प्रशिक्षण शिविर में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल होंगे.

जयपुर: संगठन सृजन अभियान के जरिए राजस्थान में चुने गए 45 नवनियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्षों को संगठन का पाठ पढ़ाने के लिए अब जल्द ही एक राष्ट्रीय स्तर का ट्रेनिंग कैंप दिल्ली में आयोजित होगा. दिसंबर के अंत में होने वाले इस प्रशिक्षण में जिलाध्यक्षों को संगठन की गतिविधियों और कामकाज के बारे में ट्रेंड किया जाएगा.

जिलाध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे पार्टी हाईकमान: प्रशिक्षण शिविर के जरिए राहुल गांधी और अन्य नेता जिला अध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे. उनसे कामकाज का फीडबैक लेने के साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने के निर्देश देंगे. डोटासरा का कहना है कि जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण शिविर में कई प्रकार से ट्रेंड किया जाएगा. साथ ही समसामयिक विषयों के साथ ही संगठनात्मक गतिविधियों और भाजपा की ओर से फैलाई जा रहे भ्रामक दुष्प्रचार से भी किस प्रकार से निपटना है, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी. उन्होंने कहा कि पहली बार कांग्रेस पार्टी ने नया प्रयोग करते हुए मनोनयन के की बजाय रायशुमारी से जिलाध्यक्षों का चयन किया है. योग्यता, पापुलैरिटी और स्वच्छ छवि के कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष बनने का मौका मिला है.

6 माह तक होगा कामकाज का आकलन: डोटासरा ने कहा कि संगठन सृजन अभियान के तहत चुने गए जिलाध्यक्षों के कामकाज का आकलन 6 माह तक किया जाएगा. अगर 6 महीने बाद कोई भी जिलाध्यक्ष पार्टी हाईकमान की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, तो फिर उनकी जगह किसी नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है. हालांकि संगठन के लिहाज से कांग्रेस के50 जिले हैं. इनमें से 45 जिलाध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है, जबकि जयपुर, झालावाड़, बारां, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष की घोषणा होना बाकी है.