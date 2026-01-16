कबीरधाम में कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष का शपथ ग्रहण, बीजेपी को हर मुद्दे में घेरने की तैयारी
कबीरधाम में जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नव नियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ.कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का संदेश दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 16, 2026 at 6:47 PM IST
कवर्धा : जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नवीन जायसवाल सहित जिले के आठ ब्लॉक अध्यक्षों का शपथग्रहण समारोह छिरहा स्थित कांग्रेस भवन में भव्य रूप से संपन्न हुआ. इस अवसर पर कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. लंबे समय के बाद कांग्रेस भवन में इस तरह का उत्साह और भीड़ देखने को मिला, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ.
नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का भव्य स्वागत
शपथग्रहण कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नवीन जायसवाल का कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से स्वागत कर बधाइयां दीं.वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद जिले में कांग्रेस संगठन कुछ हद तक बिखरा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन नए जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पार्टी में फिर से उत्साह और एकजुटता दिखाई दे रही है.इस मौके पर जिलाध्यक्ष नवीन जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कबीरधाम जिले में पूरी मजबूती के साथ एक सशक्त और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएगी.
संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा और सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका में लाया जाएगा. आने वाले विधानसभा चुनाव में जिले की दोनों सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराया जाएगा- नवीन जायसवाल, नवनियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्ष
संगठित होकर फिर से काम करने को तैयार पार्टी
कार्यक्रम के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष होरी राम साहू ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को औपचारिक रूप से पदभार सौंपा. साथ ही जिले के सभी नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों, शहर कांग्रेस अध्यक्ष एवं महिला कांग्रेस अध्यक्षों ने भी अपने-अपने पदों की शपथ ली. समारोह में कांग्रेस नेताओं ने संगठन को मजबूत करने, जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाने और आम जनता के हित में संघर्ष करने का संकल्प लिया.शपथग्रहण समारोह में जिलेभर से पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने यह संदेश दिया कि पार्टी एक बार फिर संगठित होकर राजनीतिक मैदान में मजबूती से उतरने की तैयारी में है.
पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग, अभ्यर्थियों ने लगाए धांधली के आरोप, बिलासपुर से सीएम हाउस के लिए पैदल मार्च
रिसाली निगम में सफाईकर्मियों के सामने रोजी रोटी का संकट, दो महीने के लिए बढ़ा काम लेकिन स्थायी समाधान नहीं
कचरा गाड़ी मेें महापुरुषों की तस्वीर, कांग्रेस ने जताया विरोध, मेयर बोले कांग्रेसियों की सोच ही कचरा