कबीरधाम में कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष का शपथ ग्रहण, बीजेपी को हर मुद्दे में घेरने की तैयारी

कवर्धा : जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नवीन जायसवाल सहित जिले के आठ ब्लॉक अध्यक्षों का शपथग्रहण समारोह छिरहा स्थित कांग्रेस भवन में भव्य रूप से संपन्न हुआ. इस अवसर पर कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. लंबे समय के बाद कांग्रेस भवन में इस तरह का उत्साह और भीड़ देखने को मिला, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ.

नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का भव्य स्वागत

शपथग्रहण कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नवीन जायसवाल का कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से स्वागत कर बधाइयां दीं.वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद जिले में कांग्रेस संगठन कुछ हद तक बिखरा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन नए जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पार्टी में फिर से उत्साह और एकजुटता दिखाई दे रही है.इस मौके पर जिलाध्यक्ष नवीन जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कबीरधाम जिले में पूरी मजबूती के साथ एक सशक्त और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएगी.