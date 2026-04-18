यूपी में दूध कारोबार में बढ़ेंगे रोजगार के कई मौके, 5000 करोड़ के साथ आ रही ढेरों कंपनियां
लखनऊ में दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर दुग्ध स्वर्ण महोत्सव 2026 का आयोजन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 10:05 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को दो दिवसीय ’’दुग्ध स्वर्ण महोत्सव 2026’’ का शुभारंभ हुआ. प्रदेश के पशुधन, दुग्ध विकास एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री धर्मपाल सिंह ने महोत्सव का उद्घाटन किया. महोत्सव में डेयरी क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, सिंगल विण्डो व्यवस्था के माध्यम से इच्छुक निवेशकों के साथ, 5,000 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्तावों पर सहमति (एमओयू) बनी.
डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़: इस मौके पर दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, आज डेयरी क्षेत्र उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. यह क्षेत्र न सिर्फ रोजगार सृजन का प्रमुख साधन है, बल्कि राज्य के सकल मूल्यवर्धन में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. वर्तमान वर्ष राज्य के सकल मूल्यवर्धन में 1.72 लाख करोड़ रूपये का योगदान रहा. अब तक विभाग ने दुग्ध विकास क्षेत्र में कुल 25,000 करोड़ रूपये से अधिक के 796 एमओयू संपादित किये हैं, जिससे 60,000 से अधिक रोजगार सृजन होगा.
72 परियोजनाओं का शुभारंभ: ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 के अंतर्गत डेयरी सेक्टर में 2000 करोड़ रूपये की 72 परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है, जिससे 4000 रोजगार सृजन हुए हैं. आज 3000 करोड़ रूपये से अधिक के 59 नये एमओयू साइन हुए है. आनन्दा डेयरी, ज्ञान डेयरी, परम डेयरी से एमओयू हुए हैं. जिससे 13000 से अधिक रोजगार सृजन होगा.
प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में दुग्ध विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका:
पिछले वर्षों में नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत 10000 से अधिक लाभार्थियों को 84 करोड़ रूपये की धनराशि अनुदान के रूप में डीबीटी के माध्यम से वितरित की गई थी, साथ ही 4000 से अधिक प्रारंभिक दुग्ध सहकारी समिति गठित करके लगभग 1,50,000 दुग्ध उत्पादकों को जोड़ा गया था. प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने में दुग्ध विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है.
पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध: उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है. 2016-17 में प्रति वर्ष 277.70 लाख मीट्रिक टन दुग्ध का उत्पादन था, वहीं, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 352 ग्राम प्रतिदिन थी, जबकि आज सरकार के प्रयासों से 2025-26 में 1836.85 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन और 450 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़ी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुनी करने के साथ-साथ किसानों और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.
दुग्ध उत्पादकों और निवेशकों ने हिस्सा लिया: दुग्ध विकास मंत्री ने "दुग्ध स्वर्ण महोत्सव’" और डेयरी एक्सपो कार्यक्रम में प्राइवेट डेयरियां जैसे पारस, ज्ञान, शुद्ध, नमस्ते इण्डिया, मधुसूदन, मित्रसेवा, भारत स्किर, अमूल और कैटिलफीड क्षेत्र में दयाल जैसी बड़ी कम्पनियों के स्टॉल का अवलोकन किया. एग्जीविशन में शुद्ध जैसी कम्पनियों ने नये उत्पाद का शुभारंभ किया. बलिनी, बाबा गोरखनाथ जैसे मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने भी हिस्सा लिया. पशुधन मंत्री ने गाय का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया. इस महोत्सव में प्रदेश के लगभग 10 हजार पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों और निवेशकों ने हिस्सा लिया.
गोपालन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला है: अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने कहा कि स्वदेशी नस्ल के गोपालन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को बल मिला है. मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार केवी राजू ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है. राज्य सरकार ने बढ़ती आबादी के पोषण के लिए पौष्टिक और उत्तम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रोजगार के अवसरों में वृद्धि की है.
प्रदेश दुग्ध उत्पादन में बना अग्रणी राज्य: दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के. ने बताया कि प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है, इस स्थिति को बनाये रखने के लिए राज्य सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से किसानों को सुनिश्चित बाजार, पारदर्शी मूल्य निर्धारण और स्थायी आय प्रदान की है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्राप्त हुआ है.
विभाग ने दुग्ध उत्पादकों को अपने उत्पादन में गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पादन के लिए नन्द बाबा दुग्ध मिशन और उपभोक्ताओं को वैश्विक स्तर के गुणवत्तायुक्त दूध उत्पाद उपलब्ध हो सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 प्रख्यापित की गयी है. ’’गौ से ग्राहक’’ तक की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा रही है.
महोत्सव के दौरान, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि अर्जित करने वाले पशुपालकों और उद्यमियों को पुरस्कृत किया गया. प्रदेश के सभी जनपदों के विकासखण्ड स्तर पर चयनित 139 लाभार्थियों को वर्ष 2024-25 के नन्द बाबा पुरस्कार की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गयी.
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