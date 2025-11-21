ETV Bharat / state

लखनऊ के वृंदावन डिफेंस एक्सपो मैदान पर बसेगा एक नया शहर, 1000 अधिक जवानों की ड्यूटी

सीएम योगी ने किया निरीक्षण: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 19वें भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के जंबूरी की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विश्वस्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही की कोई गुंजाइश न रहे.

खास बात यह है कि वृंदावन डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर एक मिनी स्टेडियम तैयार किया गया है, जिसमें करीब एक साथ 30000 से अधिक लोग यहां होने वाले आयोजनों और विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं को देख सकते हैं. यह आयोजन 23 से 29 नवंबर तक वृंदावन कॉलोनी स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजित होगा. 61 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश इस प्रतिष्ठित डायमंड जुबिली संस्करण की मेजबानी कर रहा है, जो राज्य के लिए ऐतिहासिक क्षण है.

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में 23 नवंबर से राजधानी लखनऊ में होने जा रहे 19वें भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के जंबूरी महोत्सव के लिए बसाया जा रहा है. जिसके लिए वृंदावन डिफेंस एक्सपो मैदान में अगले कुछ दिनों के लिए एक शहर बसाने जा रहा है. इसके लिए यहां पर अलग से एक स्पेशल थाना भी बनाया गया है. यहां कि सुरक्षा के लिए 1000 से अधिक पुलिस वालों की 24 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है. शहर के छपे छपे पर नजर रखने के लिए पुलिस ने अलग से कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना किया है, जिससे 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरा से जोड़ा गया है. यहां पर पुलिस वालों के रहने खाने की व्यवस्था अलग से की गई है. यहां आने वाले लोगों के ठहरने और उनके खाने-पीने की पूरी व्यवस्था की गई है.

मुख्यमंत्री ने जम्बूरी में शामिल होनेवाली महिला कैडेट्स की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित का विशेष निर्देश दिया. उन्होंने आवास, स्वच्छता, सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी तक हर व्यवस्था को सर्वोत्तम मानक के अनुरूप तैयार करने पर जोर दिया. सीएम ने स्काई साइक्लिंग और जिपलाइन एडवेंचर का विशेष प्रदर्शन भी देखा, जिसकी उन्होंने सराहना की.

ये रहे मौजूद: निरीक्षण के दौरान उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, प्रभात कुमार (सेवानिवृत्त IAS), राज्य मुख्य आयुक्त, स्काउट्स एंड गाइड्स, और डीएम लखनऊ विशाख जी मौजूद रहे.



जंबूरी में देशभर से आए कैडेट ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना को प्रदर्शित करते हुए उत्तर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और विविध व्यंजनों का अनुभव करेंगे. यह आयोजन लखनऊ में रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जहां हजारों श्रमिकों, ठेकेदारों और छोटे विक्रेताओं को अवसर मिल रहे हैं. सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक प्रगति का यह संगम जंबूरी को प्रतिभागियों और शहर, दोनों के लिए यादगार बना रहा है.

100 से अधिक स्टॉल सजेगी: इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण उत्तर प्रदेश की संस्कृति, तकनीक और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने वाला विशाल प्रदर्शनी क्षेत्र होगा. इसमें 100 से अधिक स्टॉल, जिसमें ओडीओपी, रोबोटिक्स व इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले, तथा नेडा का सोलर पवेलियन राज्य के नवाचार और उद्यमशीलता को प्रदर्शित करेंगे. प्लानेटेरियम, एआई जोन, और वाराणसी, बुंदेलखंड व प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की सांस्कृतिक झलक और व्यंजन अनुभव को और समृद्ध करेंगे.



300 एकड़ में फैले जंबूरी परिसर को 32,000 प्रतिभागियों और 3,000 स्टाफ सदस्यों के लिए तैयार किया जा रहा है. नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान सहित एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कई देशों के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेंगे, जिससे इसका अंतरराष्ट्रीय महत्व और बढ़ जाता है.

मोबाइल टावर स्थापित किया जा रहा है: सुगम व्यवस्थाओं के लिए परिसर में 16 जर्मन हैंगर, 600 वाटर टैंक, 30 RO प्वाइंट, 2,200 से अधिक शौचालय, 100 किचन और चार केंद्रीय रसोईघर स्थापित किए जा रहे हैं, जो प्रतिदिन हजारों लोगों को भोजन उपलब्ध कराएंगे. 3,500 क्षमता वाला कॉन्फ्रेंस हॉल, अस्थायी पुलिस स्टेशन और 11 फायर टेंडर भी सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित करेंगे. कैडेट अपने प्रवास के दौरान अपने परिवारों से जुड़े रह सकें, इसके लिए समर्पित मोबाइल टावर भी स्थापित किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में बसेगी विशाल टेंट सिटी, ठहरेंगे 35 स्काउट्स-गाइड्स, 61 साल बाद यूपी में नेशनल जंबूरी का आयोजन

यह भी पढ़ें: दुनिया में 5 करोड़ मेंबर वाला संगठन जिसकी नींव 'लिटिल जेम्सबांड' से पड़ी, क्या है स्काउट-गाइड?, भारत में इस संगठन से जुड़ी खास बातें, जानिए