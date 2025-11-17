नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास बोले- राजस्थान मेरी कर्मभूमि, 22 साल की उम्र में यहां आया था
राजस्थान के नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में मुख्य सचिव के कार्यालय में किया पदभार ग्रहण.
Published : November 17, 2025 at 5:02 PM IST
जयपुर: राजस्थान के नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को सचिवालय में पदभार ग्रहण कर लिया. निवर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया. इस मौके पर कई विभागों के प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहे. मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने के बाद वी. श्रीनिवास ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया. उन्होंने कहा कि राजस्थान मेरी कर्म भूमि रही है. मैं यहां 22 साल की उम्र में आया था.
वी. श्रीनिवास ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा ने मेरी कार्य कुशलता पर विश्वास किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी. मैं प्रधानमंत्री का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे कई वर्षों तक केंद्र में प्रशासनिक सुधार विभाग, लोक शिकायत विभाग में सचिव की जिम्मेदारी दी. उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान में कई पदों पर रहा हूं. नागौर में मेरा प्रोबेशन था. इसके बाद में उपखंड अधिकारी के रूप में भीलवाड़ा और निंबाहेड़ा में काम किया. इसके पश्चात वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी सचिव के पद पर रहा. फिर राजस्थान कर बोर्ड और राजस्व मंडल अध्यक्ष के रूप में भी काम किया.
कई दिग्गज सीएस के साथ काम किया : मुख्य सचिव श्रीनिवास ने कहा कि आज मैंने मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया है, लेकिन इस पद पर कई दिग्गज मुख्य सचिव रहे हैं. मैंने जब ज्वाइन किया था, उस समय वी. बीएल माथुर मुख्य सचिव थे. वे 5 से 6 साल इस पद पर रहे, फिर मुझे एमएल मेहता के साथ नजदीकी से काम करने का अवसर मिला. राजीव महर्षि, सीएस राजन से मेरी घनिष्ठता रही है और निवर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत मेरे घनिष्ठ मित्र हैं. जब वे राजस्थान कैडर में आए थे, तब से मेरे उनसे अच्छे संबंध रहे हैं. इन सभी वरिष्ठ अधिकारियों से बहुत कुछ सीखा है.
राजस्थान को विकास के पद पर आगे लेकर जाएंगे : वी. श्रीनिवास ने कहा कि भजनलाल सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 का विजन दिया है. इस विजन को क्रियान्वयन करने के लिए जो रूपरेखा निर्धारित की जानी है, वो बड़ी जिम्मेदारी है. राजस्थान का ग्रोथ रेट कैसे बढ़ाया जाए, नया निजी निवेश कैसे आए, इस पर पूरा फोकस रहेगा. राजस्थान हमेशा से ही भारत के बेहतरीन प्रशासित राज्यों में रहा है. केंद्र सरकार में रहते हुए मैं राजस्थान का प्रभारी सचिव था और मैंने कई बार देखा है कि राजस्थान में कई नवाचार किया. जनसंपर्क पोर्टल को केंद्र सरकार ने भी अपनाया है.
मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार ने जन विश्वास बिल का जो ड्राफ्ट बिल फॉर्मेट किया है, उसको आगे ले जाना है. मुख्यमंत्री के निर्देश है कि प्रायोरिटी सेक्टर में हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ मेजर एरिया में वर्क रहता है. कृषि आईएनजीपी, सोशल सेक्टर और हेल्थ में कई नवाचार हुए हैं. हमें नई एजुकेशन पॉलिसी लाने का प्रयास करना है.
वी. श्रीनिवास ने कहा कि राइजिंग राजस्थान एक अच्छा कदम था, उसमें बहुत से एमओयू हुए थे. राइजिंग राजस्थान के एमओयू को धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे. विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में काम करना है. यह बड़ा एरिया है, गरीब, अन्नदाता, महिला, युवा इन सबको प्राथमिकता देते हुए नीतियों को क्रियान्वित करना है और विभागों में आपसी तालमेल बनाने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं इस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करूंगा. इससे पहले वी. श्रीनिवास जयपुर एयरपोर्ट से सीधे मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे थे और पूजा-अर्चना की थी.
निवर्तमान मुख्य सचिव को दी विदाई : वहीं, मुख्य सचिव के पद पर ग्रहण के पश्चात प्रदेश के निवर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत का विदाई समारोह भी रखा गया. कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित समारोह में मौजूदा मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित कई प्रमुख अधिकारियों ने पंत के कार्यकाल में हुए कामकाज को लेकर उनकी प्रशंसा की.