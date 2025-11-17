ETV Bharat / state

नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास बोले- राजस्थान मेरी कर्मभूमि, 22 साल की उम्र में यहां आया था

वी. श्रीनिवास को बुके भेंट कर स्वागत करते सुधांश पंत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान के नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को सचिवालय में पदभार ग्रहण कर लिया. निवर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया. इस मौके पर कई विभागों के प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहे. मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने के बाद वी. श्रीनिवास ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया. उन्होंने कहा कि राजस्थान मेरी कर्म भूमि रही है. मैं यहां 22 साल की उम्र में आया था. वी. श्रीनिवास ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा ने मेरी कार्य कुशलता पर विश्वास किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी. मैं प्रधानमंत्री का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे कई वर्षों तक केंद्र में प्रशासनिक सुधार विभाग, लोक शिकायत विभाग में सचिव की जिम्मेदारी दी. उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान में कई पदों पर रहा हूं. नागौर में मेरा प्रोबेशन था. इसके बाद में उपखंड अधिकारी के रूप में भीलवाड़ा और निंबाहेड़ा में काम किया. इसके पश्चात वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी सचिव के पद पर रहा. फिर राजस्थान कर बोर्ड और राजस्व मंडल अध्यक्ष के रूप में भी काम किया. नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) कई दिग्गज सीएस के साथ काम किया : मुख्य सचिव श्रीनिवास ने कहा कि आज मैंने मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया है, लेकिन इस पद पर कई दिग्गज मुख्य सचिव रहे हैं. मैंने जब ज्वाइन किया था, उस समय वी. बीएल माथुर मुख्य सचिव थे. वे 5 से 6 साल इस पद पर रहे, फिर मुझे एमएल मेहता के साथ नजदीकी से काम करने का अवसर मिला. राजीव महर्षि, सीएस राजन से मेरी घनिष्ठता रही है और निवर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत मेरे घनिष्ठ मित्र हैं. जब वे राजस्थान कैडर में आए थे, तब से मेरे उनसे अच्छे संबंध रहे हैं. इन सभी वरिष्ठ अधिकारियों से बहुत कुछ सीखा है.