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गदा और तलवार से स्वागत, 2028 की फतेह की तैयारी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नए प्रभारी सुखदेव भगत का पहला इम्तिहान

छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत प्रदेश के दौरे पर रायपुर पहुंचे. यहां कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

Sukhdev Bhagat
सुखदेव भगत का छत्तीसगढ़ दौरा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 27, 2026 at 11:15 PM IST

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रायपुर: गदा और तलवार से स्वागत और निशाने पर 2028 की फतेह. छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रभारी सुखदेव भगत रविवार को पहली बार रायपुर पहुंचे, तो एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने शक्ति और उत्साह का जोरदार प्रदर्शन किया. पंथी नृत्य, भांगड़ा, हुलहुली अभिवादन और शंखनाद के बीच भगत का भव्य स्वागत हुआ. सचिन पायलट की जगह प्रदेश प्रभारी की कमान संभालने के बाद अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को एकजुट करने, जमीनी ढांचे को मजबूत करने और 2028 के विधानसभा चुनाव की रणनीति को धार देने की है. स्वागत के बाद अब बैठकों का दौर शुरू होगा,जहां तय होगा कि गदा-तलवार से दिखा यह तेवर संगठन की जमीन पर कितना असरदार साबित होता है.

गदा और तलवार से स्वागत, फतेह का संदेश

रायपुर एयरपोर्ट पर सुखदेव भगत के स्वागत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला. पारंपरिक अंदाज में हुए इस स्वागत में उन्हें गदा और तलवार भेंट की गई और खुमरी पहनाकर सम्मानित किया गया. पंथी नृत्य और भांगड़ा की प्रस्तुतियों के साथ गाड़ा समाज की ओर से हुलहुली अभिवादन किया गया. मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच हुए स्वागत ने कार्यक्रम को सांस्कृतिक रंग भी दिया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ और पुष्पमालाओं के साथ भगत का अभिनंदन किया. हजारों की संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक स्वागत के लिए पहुंचे. नए प्रभारी के स्वागत में दिखा यह उत्साह अब संगठनात्मक सक्रियता में कितना बदलता है, यह आने वाले दिनों में सामने आएगा.

सुखदेव भगत का शानदार स्वागत (ETV BHARAT)

बैज से महंत तक, दिग्गज रहे मौजूद

सुखदेव भगत के स्वागत के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदु समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व मंत्री शिव डहरिया, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला और कांग्रेस नेता सुबोध हरितवाल सहित प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी एयरपोर्ट पहुंचे. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत और कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने भी सुखदेव भगत का स्वागत किया. पार्टी नेताओं ने उम्मीद जताई कि नए प्रभारी के अनुभव और मार्गदर्शन से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी.

Sukhdev Bhagat
कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते सुखदेव भगत (ETV BHARAT)

स्वागत के बाद अब बैठकों की बारी

रायपुर पहुंचने के बाद सुखदेव भगत के सामने सबसे अहम चरण संगठनात्मक बैठकों का है. उनके कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने की संभावना है. इसके अलावा राजनीतिक मामलों की समिति, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी बैठकें प्रस्तावित हैं. इन बैठकों में प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के साथ संगठन की गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हो सकती है. यानी एयरपोर्ट पर शक्ति और उत्साह का प्रदर्शन अब बंद कमरे में होने वाले रणनीतिक मंथन में बदलने वाला है.

Congress leaders welcomed Sukhdev Bhagat.
कांग्रेस नेताओं ने किया सुखदेव भगत का स्वागत (ETV BHARAT)

संगठन की एकजुटता होगी अहम कसौटी

प्रदेश प्रभारी के तौर पर भगत के सामने शुरुआती चुनौती संगठन को एकजुट और सक्रिय रखने की होगी. कांग्रेस लंबे राजनीतिक चक्र को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर अपनी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश करेगी. पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि सुखदेव भगत के नेतृत्व और मार्गदर्शन से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन को और मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर जनता की आवाज को मजबूती से उठाने के लिए लगातार काम करेंगे.

2028 की फतेह के लिए अभी से तैयारी

2028 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन कांग्रेस के लिए संगठनात्मक तैयारी का सवाल अभी से महत्वपूर्ण है. नए प्रभारी का पहला दौरा इसी लंबी तैयारी की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है. बूथ स्तर तक संगठन की सक्रियता, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, नेताओं के बीच समन्वय और जनता से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक एजेंडे में जगह देना आने वाले समय की प्रमुख प्राथमिकताएं हो सकती हैं. गदा और तलवार से हुए स्वागत ने जिस चुनावी तेवर का प्रतीकात्मक संदेश दिया है, अब उस तेवर को संगठन की जमीन पर उतारना नए प्रभारी के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी.

Sukhdev Bhagat
सुखदेव भगत को दी गई गदा (ETV BHARAT)

ईसीआई विवाद पर भी मुखर दिखे भगत

रायपुर पहुंचने के बाद सुखदेव भगत ने ईसीआई विवाद को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के बीच कथित संबंधों पर सवाल उठाए. भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और प्रेस वार्ता नहीं करते, जबकि चुनाव आयोग प्रेस नोट जारी करता है और प्रेस वार्ता नहीं करता.

Welcome to Sukhdev Bhagat
सुखदेव भगत का स्वागत (ETV BHARAT)

एक सच को छिपाने के लिए कई तरह के दावे किए जा रहे हैं और भाजपा सरकार तथा चुनाव आयोग इसी तरह काम कर रहे हैं- सुखदेव भगत, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी

अब स्वागत नहीं, काम का इम्तिहान

सुखदेव भगत के रायपुर आगमन पर गदा-तलवार से हुआ सम्मान, हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कांग्रेस के उत्साह की तस्वीर पेश करती हैं. लेकिन एयरपोर्ट का यह स्वागत अब खत्म हो चुका है और असली परीक्षा संगठन के मैदान में होगी. 2028 की फतेह का लक्ष्य सामने रखकर कांग्रेस संगठन को किस तरह तैयार करती है, नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल कितना मजबूत होता है और जमीनी मुद्दों को लेकर पार्टी कितनी सक्रिय होती है. इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे.

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