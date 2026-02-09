ETV Bharat / state

दिल्ली के दिलशाद गार्डन में वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित किया गया विशेष शेल्टर होम, बुजुर्गों ने जताई खुशी

दिलशाद गार्डन के जे एंड के पॉकेट में शुरू हुई विकास की नई कहानी (ETV BHARAT)

हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि स्थानीय पार्षद एवं विशेष निर्माण समिति की चेयरपर्सन बहन प्रीति के लगातार प्रयासों से जे एंड के पॉकेट, दिलशाद गार्डन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक रूम और एक हॉल का सुंदर निर्माण किया गया है. इस केंद्र में वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए चेस, लूडो, कैरम जैसे खेलों की सुविधा के साथ-साथ पुस्तकों से सुसज्जित एक छोटा पुस्तकालय भी बनाया गया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम की सभी समितियां इसलिए आवश्यक हैं ताकि दिल्ली का समग्र और रचनात्मक विकास हो सके.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में समितियों के गठन के बाद सभी समितियां सक्रिय रूप से अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं. इसी कड़ी में विशेष निर्माण समिति ने दिल्ली के शहरी विकास को एक नई दिशा देने की पहल की है. इस पहल की शुरुआत दिलशाद गार्डन के जे एंड के पॉकेट से हुई, जहां एक अनोखा और जनहितकारी निर्माण वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित किया गया. इस निर्माण का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सांसद हर्ष मल्होत्रा ने रिबन काटकर किया. उन्होंने बताया कि यह परियोजना सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (MP-LAD) फंड के तहत स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है.

दिल्ली नगर निगम की कार्यशैली की सराहना करते हुए हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि निगम अब रचनात्मकता के साथ विकास को जमीन पर उतारती हैं, जहां पहले कूड़ा घर हुआ करता था, वहां कूड़ा प्रबंधन की वैकल्पिक व्यवस्था कर उस स्थान को एक उपयोगी सामुदायिक केंद्र में बदला गया. यह केंद्र हर मौसम बारिश, धूप या ठंड में उपयोग के योग्य है और बुजुर्गों को सुरक्षित व सम्मानजनक वातावरण प्रदान करता है.

बुजुर्गों को मिलेगा सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण (ETV BHARAT)

विशेष निर्माण समिति ने कूड़े के ढ़ेर को हटाकर बनाया

विशेष निर्माण समिति की चेयरपर्सन बहन प्रीति ने बताया कि यह निर्माण कूड़े के ढ़ेर को हटाकर बनाया गया है और इसमें बच्चों और बुजुर्गों दोनों का ध्यान रखा गया है. उन्होंने आगे बताया कि दिलशाद गार्डन के आर ब्लॉक में महिलाओं को समर्पित केंद्र बनाया जाएगा. इससे पहले विवेक विहार में भी इसी तरह का विशेष निर्माण किया गया, जहां ग्राउंड फ्लोर पुरुषों और प्रथम तल महिलाओं के लिए समर्पित है.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार किया गया रूम और हॉल का सुंदर निर्माण (ETV BHARAT)

बुजुर्गों को शेल्टर मिलने से दिखे खुश

विधायक संजय गोयल ने कहा कि जे एंड के पॉकेट के बुजुर्गों के लिए शेल्टर बनाकर दिल्ली नगर निगम ने अपना सामाजिक दायित्व निभाया है. कार्यक्रम को सुंदर सजावट और चित्रकला के माध्यम से और आकर्षक बनाया गया. स्थानीय निवासी विजय सिंह ने इस पहल को एक नया और सराहनीय कॉन्सेप्ट बताते हुए कहा कि यह स्थान वरिष्ठ नागरिकों के लिए बातचीत, मनोरंजन और सामाजिक जुड़ाव का सुंदर केंद्र बन गया है. पहले जहां गंदगी थी, आज वहीं स्वच्छता और सम्मान का प्रतीक खड़ा है. यह दिल्ली नगर निगम की एक बड़ी उपलब्धि है, जो समाज को सकारात्मक दिशा में आगे ले जा रही है.

