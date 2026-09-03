ETV Bharat / state

राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक में शामिल हुए नए CEO, जितेंद्र मिश्रा बोले- अभी अपने काम को समझना है

सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने गुरुवार को औपचारिक रूप से सीईओ का कार्यभार ग्रहण किया. महासचिव गोविंद देवगिरी ने बधाई दी.

जितेंद्र मिश्रा ने सीईओ का कार्यभार ग्रहण किया.
जितेंद्र मिश्रा ने सीईओ का कार्यभार ग्रहण किया. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 4:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अयोध्या : श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नवनिर्वाचित सीईओ और सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा गुरुवार को अयोध्या पहुंचे. कारसेवकपुरम स्थित कार्यालय में ट्रस्ट के महासचिव गोविंद देवगिरी, कोषाध्यक्ष महेश भागचंदका और ट्रस्ट सदस्य मदन मोहन पांडेय से बंद कमरे में मुलाकात की. इसके बाद ट्रस्ट कार्यालय में कोषाध्यक्ष महेश भागचंदका की मौजूदगी में उन्होंने औपचारिक रूप से सीईओ का कार्यभार ग्रहण किया. महासचिव गोविंद देवगिरी ने बधाई दी.

भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है. ट्रस्ट के इस फैसले को मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं को बेहतर और अनुशासित तरीके से संचालित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सैन्य सेवा के लंबे अनुभव के कारण उनसे ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अनुशासन और बेहतर समन्वय की उम्मीद की जा रही है.

ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सदस्यों से की मुलाकात. (Video Credit; ETV Bharat)

कार्यभार ग्रहण करने के बाद जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि आज उनकी पहली बैठक हुई है. बैठक में उन्होंने ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सदस्यों के बारे में जानकारी ली और सभी से परिचय हुआ. अगले चार से पांच दिनों तक ट्रस्ट के कामकाज, व्यवस्थाओं और जिम्मेदारियों को समझेंगे. इसके बाद वह पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे.

अपने जीवन के सफर का जिक्र करते हुए कहा कि मैं 17 वर्ष की उम्र में अपने गांव देवरिया से निकल गया था. करीब 60 वर्षों तक देश की सेवा की. अब भगवान श्रीराम ने उन्हें दोबारा राम मंदिर और राम भक्तों की सेवा करने का अवसर दिया है. उन्होंने इस जिम्मेदारी को सौभाग्य बताते हुए कहा कि वह पूरी निष्ठा के साथ मिले दायित्व का निर्वहन करेंगे.

मूल रूप से देवरिया जिले के भाटपाररानी क्षेत्र स्थित भोपतपुरा गांव के रहने वाले जीतेंद्र मिश्रा ने छह दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त किया था. वह अप्रैल 2026 में सेवानिवृत्त हुए. अपने लंबे और गौरवपूर्ण सैन्य करियर में उन्होंने 18 से अधिक प्रकार के विमानों पर उड़ान भरी और लगभग तीन हजार घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव हासिल किया. मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य भूमिका निभाई थी.

रिटा. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को जानें.
रिटा. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को जानें. (Photo Credit; ETV Bharat)

जीतेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना में कमांडिंग-इन-चीफ जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी रहे. इसके अलावा उन्होंने एकीकृत रक्षा स्टाफ में उप प्रमुख (सिद्धांत, संगठन एवं प्रशिक्षण) की जिम्मेदारी भी संभाली. भारत के साथ-साथ अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिष्ठित रक्षा संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके जीतेंद्र मिश्रा को बड़े संगठनों के संचालन, नेतृत्व और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का व्यापक अनुभव है.

कारगिल युद्ध में स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर मिराज 2000 एयरक्राफ्ट पर लेजर-गाइडेड बमों को ऑपरेशनल बनाने में सफलता पाई थी. इन्हीं बमों की मदद से बाद में 'ऑपरेशन सफेद सागर' के दौरान टाइगर हिल और मुंथो ढालों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ सटीक व विनाशकारी हमले किए गए थे. जितेंद्र मिश्रा उप प्रमुख, एकीकृत रक्षा स्टाफ (अभियान) भी रहे.

एक जनवरी 2025 को उन्होंने भारतीय वायुसेना की वेस्टर्न एयर कमांड प्रमुख की कमान संभाली थी. यह कमांड भारतीय वायुसेना की अत्यंत महत्वपूर्ण कमानों में से एक है जो देश के संवेदनशील पश्चिमी तथा उत्तरी हवाई क्षेत्रों की सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाता है. इन्हीं के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर ने ऐतिहासिक सफलता पाई थी. उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक व विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है. रक्षा मंत्रालय के रिकॉर्ड में उनका विशिष्ट सेवा पदक भी दर्ज है.

यह भी पढ़ें : भोपतपुरा की मिट्टी से आसमान की ऊंचाइयों तक: देवरिया के लाल की अद्भुत कहानी!

TAGGED:

AYODHYA NEWS
RAM MANDIR TRUST CEO
JITENDRA MISHRA CEO
राम मंदिर सीईओ जितेंद्र मिश्रा
AYODHYA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.