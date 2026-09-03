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राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक में शामिल हुए नए CEO, जितेंद्र मिश्रा बोले- अभी अपने काम को समझना है

जितेंद्र मिश्रा ने सीईओ का कार्यभार ग्रहण किया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या : श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नवनिर्वाचित सीईओ और सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा गुरुवार को अयोध्या पहुंचे. कारसेवकपुरम स्थित कार्यालय में ट्रस्ट के महासचिव गोविंद देवगिरी, कोषाध्यक्ष महेश भागचंदका और ट्रस्ट सदस्य मदन मोहन पांडेय से बंद कमरे में मुलाकात की. इसके बाद ट्रस्ट कार्यालय में कोषाध्यक्ष महेश भागचंदका की मौजूदगी में उन्होंने औपचारिक रूप से सीईओ का कार्यभार ग्रहण किया. महासचिव गोविंद देवगिरी ने बधाई दी. भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है. ट्रस्ट के इस फैसले को मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं को बेहतर और अनुशासित तरीके से संचालित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सैन्य सेवा के लंबे अनुभव के कारण उनसे ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अनुशासन और बेहतर समन्वय की उम्मीद की जा रही है. ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सदस्यों से की मुलाकात. (Video Credit; ETV Bharat) कार्यभार ग्रहण करने के बाद जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि आज उनकी पहली बैठक हुई है. बैठक में उन्होंने ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सदस्यों के बारे में जानकारी ली और सभी से परिचय हुआ. अगले चार से पांच दिनों तक ट्रस्ट के कामकाज, व्यवस्थाओं और जिम्मेदारियों को समझेंगे. इसके बाद वह पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे. अपने जीवन के सफर का जिक्र करते हुए कहा कि मैं 17 वर्ष की उम्र में अपने गांव देवरिया से निकल गया था. करीब 60 वर्षों तक देश की सेवा की. अब भगवान श्रीराम ने उन्हें दोबारा राम मंदिर और राम भक्तों की सेवा करने का अवसर दिया है. उन्होंने इस जिम्मेदारी को सौभाग्य बताते हुए कहा कि वह पूरी निष्ठा के साथ मिले दायित्व का निर्वहन करेंगे.