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अलवर में नई सेंट्रल जेल का रास्ता साफ, मीनापुरा में निर्माण के लिए जेल विभाग को मिला भूमि का पट्टा

अलवर: शहर के बाहर सेंट्रल जेल बनाने के लंबे समय से चल रहे प्रयास गुरुवार को रंग लाते नजर आए. अब समीपवर्ती मीनापुरा गांव के पास नए जेल भवन का निर्माण होगा. इसके लिए नगर विकास न्यास अलवर ने भूमि का पट्टा जेल विभाग को सौंप दिया. सेवा सेतु अभियान के तहत लगे शिविर में यह पट्टा जेल अधिकारियों को सौंपा गया. अब जेल विभाग नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेगा.

नगर विकास न्यास के उप सचिव जितेन्द्र सिंह नरूका ने बताया कि मीनापुरा के पास नई जेल के निर्माण के लिए जेल विभाग को भूमि आवंटित की गई थी. अब सेवा सेतु अभियान के तहत आयोजित शिविर में भूमि का पट्टा भी जारी किया गया है. अब जेल विभाग के लिए निर्माण से जुड़ी आगे की कार्रवाई करना आसान होगा.

नरूका ने बताया कि नई जेल के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी थी. विभागीय औपचारिकताओं और आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने कें बाद पट्टा जारी किया गया है. इसके साथ ही नए जेल भवन की निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण प्रशासनिक चरण पूरा हो गया है. उन्होंने बताया कि नई जेल का निर्माण शुरू होने और परियोजना की अनुमानित लागत या निर्माण अवधि की जानकारी जल्द सामने आ सकेगी. अब नए जेल भवन निर्माण की स्वीकृति, तकनीकी प्रक्रिया और अन्य विभागीय औपचारिकताओं के बाद परियोजना के धरातल पर आने की उम्मीद है.

अभी शहर के बीचों-बीच स्थित है सेंट्रल जेल: अलवर में सेंट्रल जेल अभी शहर के बीचों-बीच स्थित है. इसके चलते जेल की सुरक्षा बड़ी चुनौती रही है. इसी कारण सेंट्रल जेल का नया भवन शहर के बाहर बनाने की जरूरत महसूस की जा रही थी. जेल के लिए भूमि आवंटन के प्रयास लंबे समय से किए जा रहे थे, लेकिन भूमि आवंटन की समस्या हर बार आड़े आती रही. कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने अलवर के समीप मीनापुरा गांव के पास सेंट्रल जेल के नए भवन के लिए भूमि आवंटित की थी, लेकिन नगर विकास न्यास की ओर से आवंटित भूमि का पट्टा जारी करने का इंतजार था. गुरुवार को यूआईटी की ओर से जेल भवन के लिए आवंटित भूमि का पट्टा जारी कर दिया. अब राज्य सरकार की ओर से नए जेल भवन निर्माण के लिए बजट की स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी होने के बाद जेल भवन का निर्माण शुरू हो सकेगा.