लखनऊ में लोहिया संस्थान में नई कैथ लैब का उद्घाटन; हार्ट के मरीजों को आसानी से मिलेगा इलाज
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों में विश्वस्तरीय हृदय उपचार सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है.
Published : January 2, 2026 at 7:46 PM IST
लखनऊ : राजधानी के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय रोगियों के लिए उपचार की राह और आसान हो गई है. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को संस्थान के कार्डियोलॉजी विभाग में नई अत्याधुनिक कैथ लैब का उद्घाटन किया. लैब शुरू होने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी.
उद्घाटन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों में विश्वस्तरीय हृदय उपचार सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष संस्थान को एक और नई कैथ लैब, दो टीएमटी मशीनें, तीन एडवांस इकोकार्डियोग्राफी मशीनें और एक IVUS सिस्टम भी उपलब्ध कराया जाएगा. डिप्टी सीएम ने कहा कि हार्ट अटैक के मरीजों को गोल्डन ऑवर में जीवनरक्षक उपचार मिल रहा है.
कैथ लैब क्या है, कैसे काम करती है? : कैथ लैब एक ऐसा ऑपरेशन थिएटर जैसा कक्ष है, जहां हृदय की धमनियों और चैम्बर्स की जांच के लिए कैथेटराइजेशन प्रक्रिया (चिकित्सा प्रक्रिया) की जाती है. इसमें एक पतली ट्यूब को हाथ या पैर की नस के जरिए हृदय तक पहुंचाया जाता है और विशेष प्रकार की डाई डालकर एक्स-रे के माध्यम से स्क्रीन पर हृदय की लाइव तस्वीरें देखी जाती हैं.
नई कैथ लैब की तकनीकी विशेषताएं : यह लैब फ्लैट पैनल डिटेक्टर तकनीक से लैस है. इससे डॉक्टर हृदय की सूक्ष्म से सूक्ष्म नसों को बहुत ही स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल तस्वीरों में देख सकते हैं. नई तकनीक की वजह से प्रक्रिया के दौरान मरीज और डॉक्टर दोनों पर रेडिएशन का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है. यह लैब जल्द ही IVUS तकनीक से जुड़ जाएगी. यह नसों के अंदर का अल्ट्रासाउंड करती है, जिससे यह पता चलता है कि स्टंट सही जगह और सही आकार में लगा है या नहीं. इसके माध्यम से डॉक्टर यह तय कर पाते हैं कि किसी ब्लॉक के लिए स्टेंट लगाना जरूरी है या वह केवल दवाओं से ठीक हो सकता है.
कैथ लैब में होने वाली मुख्य प्रक्रियाएं
कोरोनरी एंजियोग्राफी : ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए.
एंजियोप्लास्टी : बंद नसों को खोलने और स्टेंट लगाने के लिए.
पेसमेकर इम्प्लांटेशन : दिल की धड़कन नियंत्रित करने वाली डिवाइस लगाना.
बैलून वाल्वुलोप्लास्टी : सिकुड़े हुए वाल्व को बैलून के जरिए खोलना.
रिपोर्ट कार्ड: एक साल में 57 हजार से ज्यादा मरीजों का इलाज
संस्थान के कार्डियोलॉजी विभाग ने पिछले एक वर्ष में सेवा के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. ओपीडी (OPD) में साल भर में कुल 57,132 मरीजों की जांच की गई. विभाग की ओर से 4,748 एंजियोग्राफी, 3,022 एंजियोप्लास्टी और 277 पेसमेकर लगाए गए. कुल 6,392 गंभीर मरीजों को भर्ती कर इलाज किया गया.
इस अवसर पर लोहिया संस्थान के निदेशक डॉ. सीएम. सिंह, कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. भुवन चंद्र तिवारी, सीएमएस डॉ. विक्रम सिंह, एमएस डॉ. अरविंद, कार्यकारी रजिस्ट्रार डॉ. सुब्रत चंद्र सहित भारी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे.
