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मरीजों को नहीं लगाने पड़ेंगे जयपुर के चक्कर, जिले में ही मिलेगा टेलीमेडिसिन से कैंसर मरीजों को उपचार

शासन सचिवालय में आरजीएचएस की समीक्षा बैठक ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : प्रदेश के कैंसर मरीजों को अगस्त माह से बड़ी राहत मिलने जा रही है. अब मरीजों को बार-बार जयपुर आने की आवश्यकता नहीं होगी. जिले के मेडिकल कॉलेजों में टेलीमेडिसिन के माध्यम से एसएमएस मेडिकल बोर्ड के विशेषज्ञ चिकित्सकों से मेडिकल ऑन्कोलॉजी ओपिनियन उपलब्ध कराया जाएगा. सोमवार को शासन सचिवालय में आरजीएचएस की समीक्षा बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि नई कैंसर गाइडलाइन लागू कर दी गई है, जिससे उपचार प्रक्रिया अधिक सरल और मरीज-केंद्रित बनेगी. उन्होंने आरजीएचएस में अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित निगरानी प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि दुरुपयोग करने वाली फार्मेसियों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके. साथ ही महंगी दवाइयों की खरीद के लिए पारदर्शी नीति तैयार करने और आरएमएससीएल एवं अधिक छूट देने वाली ग्रीन फ्लेग फार्मेसियों के विकल्पों का ऑडिट आधारित मूल्यांकन करने के निर्देश दिए.