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कासगंज के सहावर कस्बे को मिलेगी जाम से मुक्ति; 47 करोड़ की लागत से बनेगा बाईपास

​सहावर कस्बे के मुख्य बाजार और अंदरूनी मार्ग लंबे समय से भीषण जाम की समस्या से जूझ रहे थे.

कासगंज के सहावर कस्बे को मिलेगी जाम से मुक्ति.
कासगंज के सहावर कस्बे को मिलेगी जाम से मुक्ति. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 10:15 AM IST

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कासंगज: अमांपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों और यात्रियों को जल्द ही भीषण जाम की समस्या से राहत मिलने जा रही है. भाजपा विधायक हरिओम वर्मा के प्रयासों से सहावर कस्बे में एक नए बाईपास के निर्माण की स्वीकृति मिली है. लगभग 47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार होने वाले इस बाईपास से क्षेत्र के आवागमन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा.

​सहावर कस्बे के मुख्य बाजार और अंदरूनी मार्ग लंबे समय से अत्यधिक यातायात दबाव और भीषण जाम की समस्या से जूझ रहे थे. संकरी सड़कों पर बड़े और भारी वाहनों के प्रवेश के कारण आए दिन घंटों जाम की स्थिति बनी रहती थी.

भाजपा विधायक हरिओम वर्मा. (Video Credit: ETV Bharat)

इसका सबसे गंभीर असर आपातकालीन सेवाओं पर पड़ता था, जहां अक्सर मरीजों को ले जा रही एंबुलेंस जाम में फंस जाती थी. नया बाईपास बनने के बाद कस्बे के भीतर से गुजरने वाले सभी भारी वाहनों का मार्ग परिवर्तित कर उन्हें बाहर से ही निकाला जाएगा, जिससे एंबुलेंस को सुगम आवाजाही मिल सकेगी.

विधायक हरिओम वर्मा ने कहा कि परियोजना के पूरा होने से न केवल कस्बे के लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों और आसपास के अन्य शहरों की ओर यात्रा करने वाले लोगों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी.

इसके साथ हीं इस नए मार्ग से कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी, जिससे स्थानीय स्तर पर व्यापारिक गतिविधियों और आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

विधायक हरिओम वर्मा की इस पहल की क्षेत्र की जनता ने सराहना की है. कस्बे के व्यापारियों और आम नागरिकों का मानना है कि यह बाईपास क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही यातायात समस्या का स्थायी समाधान साबित होगा और विकास के नए रास्ते खोलेगा.

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