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कासगंज के सहावर कस्बे को मिलेगी जाम से मुक्ति; 47 करोड़ की लागत से बनेगा बाईपास

कासगंज के सहावर कस्बे को मिलेगी जाम से मुक्ति. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कासंगज: अमांपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों और यात्रियों को जल्द ही भीषण जाम की समस्या से राहत मिलने जा रही है. भाजपा विधायक हरिओम वर्मा के प्रयासों से सहावर कस्बे में एक नए बाईपास के निर्माण की स्वीकृति मिली है. लगभग 47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार होने वाले इस बाईपास से क्षेत्र के आवागमन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा.