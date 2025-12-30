ETV Bharat / state

हरियाणा में NCR जिलों को नए साल का तोहफा, रूटों पर जल्द दौड़ेंगी नई बसें, भिवानी डिपो में 25 नई बसें होंगी शामिल

भिवानी: हरियाणा में अब यात्रियों को राहत मिलने वाली है. जो जिले एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं, उन इलाकों में अब हरियाणा रोडवेज बीएस6 की नई बसें शामिल करने जा रहा है. ताकि प्रदूषण स्तर को कम किया जा सके. इसलिए इन बीएस-6 की नई बसों को एनसीआर जिलों में शामिल किया जाएगा. भिवानी में हरियाणा रोडवेज में 25 नई बीएस-6 बसें शामिल होंगी. इन बसों का सबसे ज्यादा फायदा यात्रियों और स्टूडेंट्स को मिलेगा.

NCR जिलों में दौड़ेंगी नई बसें: यातायात शाखा टीआई यशपाल चौहान ने बताया कि "भिवानी में हरियाणा रोडवेज की 25 बीएस6 की नई बसें शामिल होने जा रही हैं. नए रूटों पर इन बसों को चलाया जाएगा. जहां बसों की शॉर्टेज देखी जा रही थी, अब बसों की पूर्ति की जाएगी. लगातार छात्रों की तरफ से भी मांग उठाई जा रही थी कि उनके रूटों पर बसों को चलाया जाए. जिसके चलते अब यह बसें उन रूटों पर भी दौड़ती हुई नजर आएंगी"."