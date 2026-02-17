ETV Bharat / state

आगरा का नया बस अड्डा; फाउंड्री नगर से मिलेंगी 300 बसें, किराया भी कम

UPSRTC के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि फाउंड्री नगर डिपो परिसर में नया सेटेलाइट बस अड्डा तैयार किया है.

आगरा का नया बस अड्डा.
आगरा का नया बस अड्डा. (Photo Credit: ETV Bharat)
आगरा: हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए आगरा में नया बस अड्डा शुरू किया जा रहा है. यहां से अलीगढ़, मुरादाबाद रूट की करीब 300 बसें चलेंगी. इन बसों का किराया भी 12-16 रुपए तक कम होगा. जल्द ही प्रदेश के परिवहन मंत्री फाउंड्रीनगर सेटेलाइट बस अड्डे को हरी झंडी दिखाएंगे.

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने फाउंड्रीनगर डिपो को अब सेटेलाइट बस अड्डे के रूप में तब्दील किया है. इसके शुरू होने से रामबाग फ्लाईओवर, वाटरवर्क्स फ्लाईओवर, भगवान टॉकीज फ्लाईओवर और ट्रांसपोर्ट नगर फ्लाईओवर पर जाम की स्थिति कम होगी.

सेटेलाइट फाउंड्रीनगर बस अड्डा तैयार: UPSRTC के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि विभाग ने जाम की समस्या को लेकर ही फाउंड्री नगर डिपो परिसर में नया सेटेलाइट बस अड्डा तैयार किया है.

यहां से पहले चरण में अलीगढ़, जलेसर रूट से होकर जाने वाली सभी बसें संचालित की जाएंगी. अगले सप्ताह तक इसका लोकार्पण करके यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा. पहले फाउंड्री नगर बस अड्डे का लोकार्पण 14 फरवरी को होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से डेट आगे बढ़ाई गई है.

फाउंड्रीनगर से मिलेंगी 300 बसें. (Video Credit: ETV Bharat)

क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि पहले चरण में अभी सेटेलाइट फाउंड्री नगर बस स्टैंड से अलीगढ रूट की करीब 300 से अधिक बसें संचालित की जाएंगी. इस रूट का किराया भी 12 से 15 रुपए तक कम होगा. इसके साथ शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी.

आगे चलकर यहां से एटा रूट की बसें भी संचालित की जाएगी. जिनकी संख्या भी 150 से अधिक है. साथ ही डिपो भी यहीं पर शिफ्ट होगा, जिससे डीजल की बचत होगी.

इन रूट की बसें संचालित होंगी

  • आगरा से देहरादून रूट
  • आगरा से ऋषिकेश रूट
  • आगरा से सहारनपुर रूट
  • आगरा से बिजनौर और नजीबाबाद रूट
  • आगरा से मुरादाबाद रूट
  • आगरा से काशीपुर, रामनगर और अमरोहा रूट
  • आगरा से हल्द्वानी रूट
  • आगरा से रुद्रपुर रूट

आगरा के बस अड्डे: शहर में बिजलीघर पर बस स्टैंड, ईदगाह बस स्टैंड और ISBT बस स्टैंड हैं. यहां से आसपास के जिलों के अलावा उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली-एनसीआर के लिए बसें संचालित होती हैं.

अभी ISBT से एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, रामनगर, देहरादून, हल्दानी समेत अन्य रूट की बसें चलती हैं. ISBT से सबसे अधिक रूट की बसें संचालित होती हैं.

इससे रोडवेज बसों को सवारियां बैठाने को लेकर चालक और परिचालक ट्रांसपोर्ट नगर फ्लाईओवर के नीचे, भगवान टॉकीज फ्लाईओवर, अबू उल्लाह दरगाह के पास फ्लाईओवर, वाटरवर्क्स फ्लाईओवर के नीचे और रामबाग फ्लाईओवर पर रोकते हैं. बसों की वजह से आगरा-दिल्ली हाईवे पर जाम की स्थिति बनती है.

बीते दिनों आगरा के प्रभारी मंत्री और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जिला प्रशासन, पुलिस और उप्र राज्य सडक परिवहन निगम के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि आगरा-दिल्ली हाईवे पर जाम नहीं लगना चाहिए. इससे पहले भी जाम का मामला उठा था.

