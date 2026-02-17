ETV Bharat / state

आगरा का नया बस अड्डा; फाउंड्री नगर से मिलेंगी 300 बसें, किराया भी कम

आगरा का नया बस अड्डा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए आगरा में नया बस अड्डा शुरू किया जा रहा है. यहां से अलीगढ़, मुरादाबाद रूट की करीब 300 बसें चलेंगी. इन बसों का किराया भी 12-16 रुपए तक कम होगा. जल्द ही प्रदेश के परिवहन मंत्री फाउंड्रीनगर सेटेलाइट बस अड्डे को हरी झंडी दिखाएंगे. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने फाउंड्रीनगर डिपो को अब सेटेलाइट बस अड्डे के रूप में तब्दील किया है. इसके शुरू होने से रामबाग फ्लाईओवर, वाटरवर्क्स फ्लाईओवर, भगवान टॉकीज फ्लाईओवर और ट्रांसपोर्ट नगर फ्लाईओवर पर जाम की स्थिति कम होगी. सेटेलाइट फाउंड्रीनगर बस अड्डा तैयार: UPSRTC के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि विभाग ने जाम की समस्या को लेकर ही फाउंड्री नगर डिपो परिसर में नया सेटेलाइट बस अड्डा तैयार किया है. यहां से पहले चरण में अलीगढ़, जलेसर रूट से होकर जाने वाली सभी बसें संचालित की जाएंगी. अगले सप्ताह तक इसका लोकार्पण करके यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा. पहले फाउंड्री नगर बस अड्डे का लोकार्पण 14 फरवरी को होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से डेट आगे बढ़ाई गई है. फाउंड्रीनगर से मिलेंगी 300 बसें. (Video Credit: ETV Bharat) क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि पहले चरण में अभी सेटेलाइट फाउंड्री नगर बस स्टैंड से अलीगढ रूट की करीब 300 से अधिक बसें संचालित की जाएंगी. इस रूट का किराया भी 12 से 15 रुपए तक कम होगा. इसके साथ शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी.