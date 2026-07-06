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मोरी गेट टर्मिनल से खेड़ी बाबा पुल के बीच नई बस सेवा 753 एक्सटेंशन शुरू, जानें इस रूट के सभी स्टॉपेज

दिल्ली सरकार ने रविवार से मोरी गेट टर्मिनल और खेड़ी बाबा पुल के बीच रूट नंबर 753 एक्सटेंशन की शुरुआत की है.

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सेंट्रल और वेस्ट दिल्ली के बीच नई बस सेवा 753 एक्सटेंशन शुरू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 6, 2026 at 9:49 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और अधिक मजबूत करने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने रविवार से मोरी गेट टर्मिनल और खेड़ी बाबा पुल के बीच रूट नंबर 753 एक्सटेंशन की शुरुआत की है. यह नई सर्विस सेंट्रल दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के तेजी से विकसित हो रहे रिहायशी इलाकों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी देने के साथ-साथ राजधानी दिल्ली के प्रमुख इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट हब में से एक तक आसान पहुंच भी सुविधा भी उपलब्ध कराएगी.

इस पहल पर परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हमारी सरकार सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का लगातार विस्तार कर रही है, ताकि राजधानी के हर नागरिक को सुरक्षित, अधिक सुविधाजनक और नागरिक केंद्रित परिवहन परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके.

इन इलाकों से होकर गुजरेगी बस

मंत्री ने आगे कहा कि हाल में शुरू किया गया यह रूट जनकपुरी, विकासपुरी, हस्तसाल, शिव विहार, उत्तम नगर, हरि नगर और आस-पास के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए सेंट्रल दिल्ली और मोरी गेट तक सीधी, किफायती और सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्शन उपलब्ध कराकर आवागमन को और ज्यादा बेहतर बनाएगा. रूट 753 एक्सटेंशन मोरी गेट टर्मिनल से खेड़ी बाबा पुल के बीच चलेगी. यह बस रूट लाल किला, दिल्ली गेट, पहाड़गंज, करोल बाग, राजेंद्र प्लेस, शादीपुर, नारायणा, मायापुरी, जनकपुरी, उत्तम नगर, विकासपुरी, हस्तसाल और शिव विहार जैसे कई महत्वपूर्ण इलाकों से होकर खेरी बाबा पुल पर जाकर खत्म होगी. इस रूट का निर्धारण दिल्ली में ऑफिस जाने वालों, स्टूडेंट्स, सीनियर सिटिजन और रोजाना सफर करने वालों की सुविधा को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है.

इन इलाकों के लोगों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी

ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी देते हुए डीटीसी के अधिकारियों ने बताया कि यह रूट आईएसबीटी नित्यानंद मार्ग, जीपीओ कश्मीरी गेट, लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, पहाड़गंज, टेलीफोन एक्सचेंज, राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन, वेस्ट पटेल नगर, नारायणा डिपो, मायापुरी डिपो, जनकपुरी, उत्तम नगर, विकासपुरी, हस्तसाल गांव, शिव विहार और खेड़ी बाबा पुल जैसे प्रमुख जगहों से होकर गुजरेगा, जिससे राजधानी दिल्ली के कई रिहायशी और कमर्शियल इलाकों के बीच बेहतर बस कनेक्टिविटी मिलेगी. इस नई बस सर्विस से जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर, हस्तसाल, शिव विहार, हरि नगर और आस-पास की कॉलोनियों के नागरिकों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है. इससे उन्हें दिल्ली भर में शैक्षणिक संस्थानों, हेल्थकेयर सुविधाओं, रोजगार केंद्रों, मेट्रो स्टेशनों और मुख्य इंटरचेंज पॉइंट्स तक पहुंचने में विशेष सुविधा मिलेगी.

पुरानी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक होगी आसान कनेक्टिविटी

इस रूट की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह दिल्ली के सबसे व्यस्त अंतर-राज्यीय ट्रांसपोर्ट हब में से एक मोरी गेट आईएसबीटी और कश्मीरी गेट से जैसे राजधानी के प्रमुख अंतरराज्यीय परिवहन केंद्रों से सीधी कनेक्टिविटी है. यह सेवा पूर्वांचल समुदाय के लोगों के लिए खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जाने वालों के लिए बहुत फायदेमंद होगी. यह अंतर-राज्यीय बस सेवाओं और पास के पुरानी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक सुविधाजनक और किफायती कनेक्टिविटी देगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा के दौरान बार-बार अलग-अलग तरह के ट्रांसपोर्ट के साधन बदलने की जरूरत कम हो जाएगी. दिल्ली सरकार अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बढ़ाने और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि दिल्ली के नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिले, यात्रा करने में समय कम लगे और यात्रियों को ज्‍यादा सुविधाजनक आवागमन के साधन मिले. रूट नंबर 753 एक्सटेंशन की शुरुआत इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है, जो दिल्ली को अधिक कनेक्टेड, सुलभ और यात्रियों के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

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