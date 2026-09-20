राजस्थान के 472 सरकारी स्कूलों में बनेंगे नए भवन, 401.03 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी
स्वीकृत की गई राशि में भवन निर्माण, फर्नीचर, प्रयोगशाला उपकरण, स्मार्ट क्लास रूम खर्च, बिजली, पानी की सुविधा पर खर्च शामिल है.
Published : September 20, 2026 at 10:51 AM IST
जयपुर : राजस्थान में सरकारी स्कूलों के भवन निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए 401.03 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है. नाबार्ड RIDF-XXXII के तहत प्रदेश के 472 सरकारी स्कूलों में नए भवनों का निर्माण कराया जाएगा. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी स्वीकृति के अनुसार, इसमें 261 प्राथमिक, 128 उच्च प्राथमिक और 83 सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं.
राजस्थान सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूलों के भवनों की मरम्मत और नए भवन निर्माण के लिए निरंतर बजट जारी कर रही है. इसी क्रम में सरकार ने अब प्रदेश के 472 सरकारी स्कूलों में नए भवन निर्माण/भवन मरम्मत के लिए 401.3 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है. स्वीकृत की गई राशि में भवन निर्माण, फर्नीचर, प्रयोगशाला उपकरण, स्मार्ट क्लास रूम खर्च, बिजली, पानी की सुविधा पर खर्च शामिल है.
इसे भी पढे़ं. प्रदेश के स्कूलों की बदहाल स्थिति: 2047 स्कूलों में शौचालय और 1049 स्कूलों में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं
अब तक 3 हजार करोड़ रुपए किए स्वीकृत : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अब तक राज्य सरकार स्कूलों में भवन निर्माण के लिए 3000 करोड़ रुपए की राशि जारी कर चुकी है. सरकार प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है. सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का कोई भी विद्यालय भवन विहीन ना रहे. प्राथमिकता के आधार पर सभी विद्यालयों में नए भवन निर्माण, भवन मरम्मत, कमरों के निर्माण और लैब निर्माण के लिए निरंतर राशि जारी की जा रही है.
इसके अलावा विभिन्न योजनाओं में भी विद्यालय विकास के लिए राशि स्वीकृत की जा रही है. उन्होंने बताया कि वर्तमान स्वीकृति के तहत प्राथमिक स्कूलों के लिए प्रति स्कूल 41 लाख रुपए, उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 65 लाख रुपए और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 2.54 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं. ये राशि निर्माण कार्य के साथ फर्नीचर, लैब उपकरण, स्मार्ट क्लास रूम, बिजली-पानी की सुविधाओं, आकस्मिक व्यय और गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी खर्चों को भी कवर करेगी.
इसे भी पढे़ं. Ground Report : शिक्षा संकुल से 5 किमी दूर सरकारी स्कूल की बदहाली, कचरे के ढेर और टपकती छत के नीचे पढ़ने को मजबूर बच्चे
जिलेवार सूची के अनुसार उदयपुर में सबसे अधिक : उदयपुर के 113 स्कूलों के भवन निर्माण के लिए बजट स्वीकृत किया गया है. इसके बाद झालावाड़ में 84 और सवाई माधोपुर में 39 स्कूल शामिल हैं. बांसवाड़ा के 33 और बारां के 27 स्कूलों के लिए भी स्वीकृति जारी हुई है. वहीं, जयपुर जिले के 10 सरकारी स्कूलों के भवन निर्माण के लिए बजट मंजूर किया गया है. प्रशासनिक स्वीकृति में स्पष्ट किया गया है कि राशि का उपयोग केवल स्वीकृत गतिविधियों पर ही किया जा सकेगा. स्वीकृत बजट से ज्यादा खर्च करने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी. वहीं, ठेकेदार को पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही अंतिम भुगतान किया जाएगा.
जिलेवार स्वीकृत स्कूलों की संख्या :
|जिला
|स्कूलों की संख्या
|अजमेर
|3
|अलवर
|11
|बांसवाड़ा
|33
|बारां
|27
|बालोतरा
|3
|ब्यावर
|6
|भरतपुर
|2
|बीकानेर
|6
|बूंदी
|12
|चित्तौड़गढ़
|2
|चूरू
|5
|दौसा
|12
|डीग
|6
|धौलपुर
|8
|डीडवाना-कुचामन
|8
|डूंगरपुर
|5
|हनुमानगढ़
|5
|जयपुर
|10
|जालोर
|3
|झालावाड़
|84
|झुंझुनूं
|9
|जोधपुर
|1
|करौली
|6
|खैरथल-तिजारा
|9
|कोटा
|3
|प्रतापगढ़
|10
|सलूम्बर
|1
|सवाई माधोपुर
|39
|सीकर
|6
|सिरोही
|12
|श्रीगंगानगर
|8
|टोंक
|4
|उदयपुर
|113
|कुल
|472