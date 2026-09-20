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राजस्थान के 472 सरकारी स्कूलों में बनेंगे नए भवन, 401.03 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी

जयपुर स्थित शिक्षा संकुल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान में सरकारी स्कूलों के भवन निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए 401.03 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है. नाबार्ड RIDF-XXXII के तहत प्रदेश के 472 सरकारी स्कूलों में नए भवनों का निर्माण कराया जाएगा. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी स्वीकृति के अनुसार, इसमें 261 प्राथमिक, 128 उच्च प्राथमिक और 83 सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं. राजस्थान सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूलों के भवनों की मरम्मत और नए भवन निर्माण के लिए निरंतर बजट जारी कर रही है. इसी क्रम में सरकार ने अब प्रदेश के 472 सरकारी स्कूलों में नए भवन निर्माण/भवन मरम्मत के लिए 401.3 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है. स्वीकृत की गई राशि में भवन निर्माण, फर्नीचर, प्रयोगशाला उपकरण, स्मार्ट क्लास रूम खर्च, बिजली, पानी की सुविधा पर खर्च शामिल है. इसे भी पढे़ं. प्रदेश के स्कूलों की बदहाल स्थिति: 2047 स्कूलों में शौचालय और 1049 स्कूलों में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं अब तक 3 हजार करोड़ रुपए किए स्वीकृत : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अब तक राज्य सरकार स्कूलों में भवन निर्माण के लिए 3000 करोड़ रुपए की राशि जारी कर चुकी है. सरकार प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है. सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का कोई भी विद्यालय भवन विहीन ना रहे. प्राथमिकता के आधार पर सभी विद्यालयों में नए भवन निर्माण, भवन मरम्मत, कमरों के निर्माण और लैब निर्माण के लिए निरंतर राशि जारी की जा रही है.