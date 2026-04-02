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राम नाम का अनोखा बैंक: पुष्कर में 171 अरब हस्तलिखित मंत्रों का विशाल संग्रह तैयार, आज हनुमान जन्मोत्सव पर होगा शुरू

1987 में शुरू हुई यह अनूठी पहल अब नया तीर्थ बन गई है. इस अनोखे बैंक में 171 अरब हस्तलिखित राम नाम जमा हैं.

हस्तलिखित राम नाम का संग्रह
हस्तलिखित राम नाम का संग्रह (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 2, 2026 at 6:34 AM IST

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अजमेर: सरकारी और निजी बैंकों को तो हर कोई जानता है, लेकिन देश में एक ऐसा अनूठा बैंक भी है जो पैसा नहीं, बल्कि भगवान राम के पवित्र नाम “राम” के महामंत्र का संग्रह करता है। यह श्री राम नाम महामंत्र संग्रह बैंक (श्री राम नाम धन संग्रह बैंक) है, जिसकी शुरुआत 1987 में अजमेर के बालकृष्ण पुरोहित ने अपने पांच साथियों के साथ रामनवमी के पावन अवसर पर की थी.

बालकृष्ण पुरोहित ने बताया कि शुरुआती वर्षों में इस बैंक को चलाने के लिए कॉपियां खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन आज यह 171 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्रों का विशाल संग्रह बना चुका है. पुष्कर में इसका भव्य भवन तैयार हो चुका है, जो राम भक्तों के लिए नया तीर्थ स्थल बन गया है. देशभर से 70 हजार से अधिक लोग इसके खातेदार बन चुके हैं और 150 से ज्यादा शाखाएं कार्यरत हैं.

राम नाम का अनोखा बैंक (ETV Bharat Ajmer)

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नवीन तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित हो रहा राम नाम बैंक: भगवान राम की भक्ति में हनुमान जी का नाम हमेशा जुड़ा रहता है. हनुमान जन्मोत्सव (गुरुवार 2 अप्रैल) से पुष्कर के इस अनोखे राम नाम संग्रह बैंक में 171 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्रों के स्थाई दर्शन और परिक्रमा की 365 दिन व्यवस्था शुरू होने जा रही है. इससे पहले राम नाम के इस महासंग्रह को देश और राज्यों के विभिन्न स्थानों पर अस्थायी रूप से परिक्रमा के लिए ले जाया जाता था.

अब तीर्थ नगरी पुष्कर में बने विशाल भवन में यह संग्रह स्थाई रूप से स्थापित हो गया है. महामंडलेश्वर प्रखर महाराज समेत विभिन्न संत-महात्माओं की उपस्थिति में इसकी औपचारिक शुरुआत होने जा रही है. पुष्कर आने वाले श्रद्धालु अब ब्रह्मा जी के मंदिर और पुष्कर सरोवर के दर्शन के साथ-साथ इस नवीन राम नाम तीर्थ का भी लाभ उठा सकेंगे.

भाव और आस्था से लिखे राम के नाम का पुष्कर में विशाल संग्रह

  • 1987 में राम नाम के महत्व को जान हुई छोटे स्तर पर शुरुआत.
  • शुरुआत में कॉपी खरीदने तक के पैसे नहीं.
  • राम नाम का मिला आधार, दिक्कतों को भी किया पार.
  • हस्तलिखित श्री राम नाम के संग्रह का बैंक की तरह होता है संचालन.
  • संग्रह बढ़ने के साथ मिली पुष्कर में जमीन.
  • देश में 70 हजार खातेदार, 150 शाखाएं.
  • 171 अरब हस्तलिखित श्री राम महामंत्र का बना विशाल संग्रह.
  • हनुमान के जन्मोत्सव पर नवीन भवन में 365 दिन परिक्रमा और दर्शन का शुभारंभ.

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राम नाम का अनोखा बैंक
राम नाम बैंक का नया भवन (ETV Bharat Ajmer)

छोटी शुरुआत से विशाल संग्रह तक का सफर: समिति के संरक्षक बालकृष्ण पुरोहित बताते हैं कि रामायण पाठ के दौरान राम नाम की महिमा को समझते हुए यह विचार आया कि राम नाम का एक बड़ा संग्रह तैयार किया जाए. पांच साथियों के साथ शुरू किया गया यह अभियान मानव कल्याण के उद्देश्य से था. उद्देश्य था कि हर व्यक्ति 84 लाख बार राम नाम लिखे, जिससे उसके जीवन का कल्याण हो और वह जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होकर राम में लीन हो जाए. उन्होंने बताया कि शुरुआत में कॉपियां खरीदने के पैसे तक नहीं थे, फिर भी यह तय था कि लोगों को राम नाम लिखने के लिए निशुल्क कॉपियां दी जाएंगी.

बालकृष्ण पुरोहित ने बताया कि कुछ गणित की कॉपियां खरीदी गईं, लोग राम नाम लिखकर जमा करते और नई कॉपियां ले जाते. राम नाम की विशेषता यह रही कि दानदाताओं ने आगे आकर सहयोग किया, जब संग्रह सवा सात अरब पहुंचा, तब मुरारी बापू की अजमेर कथा में इसे रखा गया. कथा के अंतिम तीन दिनों में 24 घंटे श्रद्धालु परिक्रमा करते रहे. लोगों को लाभ मिलने लगा, भीड़ बढ़ी और देशभर से राम भक्त जुड़ने लगे. आज यह संग्रह 171 अरब तक पहुंच चुका है.

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संकल्प लेकर बनते हैं खातेदार: बालकृष्ण पुरोहित ने बताया कि बैंक में खातेदार बनने के लिए व्यक्ति को 84 लाख बार राम नाम लिखने का संकल्प लेना अनिवार्य है. हर खातेदार का कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड रखा जाता है और उसे पासबुक भी दी जाती है. बाहर रहने वाले खातेदारों को डाक से निशुल्क कॉपियां भेजी जाती हैं. वे लिखकर वापस भेजते हैं, जिन्हें सुरक्षित रखा जाता है. उन्होंने बताया कि खातेदार बनने पर मात्र एक बार 151 रुपये लिए जाते हैं. देशभर में डेढ़ सौ से अधिक शाखाएं कार्यरत हैं. समिति के पदाधिकारी सत्यनारायण भंसाली बताते हैं कि राम नाम लिखना जप से भी बेहतर है, क्योंकि लिखने में भाव प्रकट होते हैं और भावपूर्ण राम नाम फलीभूत होता है.

171 अरब हस्तलिखित राम नाम जमा
171 अरब हस्तलिखित राम नाम जमा (ETV Bharat Ajmer)

भाव और आस्था से बना विशाल संग्रह: 1987 में छोटे स्तर पर शुरू हुई यह मुहिम कई दिक्कतों के बावजूद आगे बढ़ी. संग्रह बढ़ने पर किराए के भवनों में रखना पड़ा और कई भागों में बांटना पड़ा. 1992 में तत्कालीन अजमेर कलेक्टर अदिति मेहता ने पुष्कर में जमीन आवंटित की. उसी जमीन पर अब भव्य भवन बनकर तैयार है, जहां 171 अरब राम नामों को श्रद्धापूर्वक रखा गया है.

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समिति से जुड़े कवल प्रकाश किशनानी कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है. जैसे राम सेतु के पत्थरों पर राम लिखा था और वे तैर गए, वैसे ही 84 लाख राम नाम लिखने वाले भक्त भवसागर से पार हो जाएंगे. युवा और बुजुर्ग दोनों इस अभियान से जुड़ रहे हैं. पुष्कर में ब्रह्मा जी और सरोवर के दर्शन के बाद अब श्रद्धालु राम नाम के इस विशाल संग्रह के दर्शन और परिक्रमा का पुण्य भी प्राप्त कर सकेंगे. यह राम भक्ति का अनूठा अभियान निरंतर बढ़ रहा है और श्रद्धालुओं को पुण्य अर्जित करने में सहायक बन रहा है.

राम जपने से राम नाम लिखना बेहतर: यह भावना समिति के सभी पदाधिकारियों में व्याप्त है. हनुमान जन्मोत्सव से शुरू होने वाली 24 घंटे अखंड परिक्रमा और 365 दिन की स्थाई व्यवस्था इस तीर्थ को और अधिक महत्वपूर्ण बना देगी. यह खबर राम भक्ति की जीवंत मिसाल है, जहां आस्था ने एक छोटे संकल्प को विशाल तीर्थ में बदल दिया। पुष्कर अब केवल ब्रह्मा तीर्थ नहीं, बल्कि राम नाम का भी प्रमुख केंद्र बन गया है.

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